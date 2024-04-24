Киев не проводит особой подготовки к возвращению Трампа на пост президента США, - Кулеба
Украина особо не готовится к возможному возвращению Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью The Guardian.
Глава МИД считает, что на Трампа перед голосованием за помощь Украине в Конгрессе США давили скептики Украины из Республиканской партии.
Министр отметил, что Киев особо не готовится ко второму сроку Трампа.
"Я не знаю, что произойдет завтра, или как будут вести себя политические элиты в США. Во время первого пребывания Дональда Трампа на посту президента мы поняли, что из любого кризиса всегда есть выход... С 2014 года у нас было столько всего, что, без преувеличения, мы готовы на все", - сказал Кулеба.
Он рассказал, что его личное взаимодействие с командой Трампа было минимальным ("быстрый разговор"), но напомнил о приглашении Президента Владимира Зеленского экс-президенту США посетить Киев.
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Коли ви вже блазні повернетеся -туди де ваше місце - розважати бухих бариг на пянках
краще мовчалиб...
Трапляться трабли-
По дорозі до президента-
Хай Він шукає скарб!
Прискоренно-
В вонючих болотах-
Московії...
Там...
Потім же завжди можна розвести руками і сказати "ну проїбали" чи "маю право на помилку".
А ще краще почати писати відосики про те, що це вони там у всьому винні.