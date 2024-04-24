Киев не проводит особой подготовки к возвращению Трампа на пост президента США, - Кулеба

Украина особо не готовится к возможному возвращению Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью The Guardian.

Глава МИД считает, что на Трампа перед голосованием за помощь Украине в Конгрессе США давили скептики Украины из Республиканской партии.

Министр отметил, что Киев особо не готовится ко второму сроку Трампа.

"Я не знаю, что произойдет завтра, или как будут вести себя политические элиты в США. Во время первого пребывания Дональда Трампа на посту президента мы поняли, что из любого кризиса всегда есть выход... С 2014 года у нас было столько всего, что, без преувеличения, мы готовы на все", - сказал Кулеба.

Он рассказал, что его личное взаимодействие с командой Трампа было минимальным ("быстрый разговор"), но напомнил о приглашении Президента Владимира Зеленского экс-президенту США посетить Киев.

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