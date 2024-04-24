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Новости
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Киев не проводит особой подготовки к возвращению Трампа на пост президента США, - Кулеба

кулеба

Украина особо не готовится к возможному возвращению Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью The Guardian.

Глава МИД считает, что на Трампа перед голосованием за помощь Украине в Конгрессе США давили скептики Украины из Республиканской партии.

Министр отметил, что Киев особо не готовится ко второму сроку Трампа.

"Я не знаю, что произойдет завтра, или как будут вести себя политические элиты в США. Во время первого пребывания Дональда Трампа на посту президента мы поняли, что из любого кризиса всегда есть выход... С 2014 года у нас было столько всего, что, без преувеличения, мы готовы на все", - сказал Кулеба.

Он рассказал, что его личное взаимодействие с командой Трампа было минимальным ("быстрый разговор"), но напомнил о приглашении Президента Владимира Зеленского экс-президенту США посетить Киев.

Также читайте: Трамп во время своего президентского срока называл Украину "тотально коррумпированной" и "частью России", - WSJ

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880) Трамп (5075)


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Топ комментарии
+6
То вони не мають плана б, то не проводять підготовки - грьобане шапіто замість дипломатів.
Коли ви вже блазні повернетеся -туди де ваше місце - розважати бухих бариг на пянках
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24.04.2024 18:47
+4
Кулеба, краще б ти помовчав, послухав як волосся росте.
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24.04.2024 18:46
+4
а тарапітса нє надо!
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24.04.2024 18:48
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Якщо Трамп продовжить ігнорувати рішення суду, Трампа, ймовірно, відправлять до короткострокового ув'язнення - сценарій, за яким джерела повідомили ABC News, що Секретна служба США почала розробляти плани на випадок непередбачених обставин.
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24.04.2024 18:40 Ответить
Якось він так двозначно ляпнув
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24.04.2024 18:43 Ответить
Та й не кажіть. Пахне натяком на БДСМ.
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24.04.2024 18:44 Ответить
Це він про що? Очко вазеліном мазати,чи що?))
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24.04.2024 18:43 Ответить
Ой дурак
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24.04.2024 18:45 Ответить
Кулеба, краще б ти помовчав, послухав як волосся росте.
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24.04.2024 18:46 Ответить
а тарапітса нє надо!
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24.04.2024 18:48 Ответить
Цікаво .є хоч одна людина у світі ,яку не дратує цей Кулеба і його геніальні та сповнені неймовірною мудрістю заяви ?
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24.04.2024 19:54 Ответить
То вони не мають плана б, то не проводять підготовки - грьобане шапіто замість дипломатів.
Коли ви вже блазні повернетеся -туди де ваше місце - розважати бухих бариг на пянках
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24.04.2024 18:47 Ответить
Хотів показати, що Бубі в бубен ранувато бити і п'єски без штанів грати.
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24.04.2024 18:49 Ответить
Як і Лесото з Свазілендом. )
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24.04.2024 18:50 Ответить
на тих виборах обісрались, і знов за своє???
краще мовчалиб...
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24.04.2024 18:52 Ответить
Якщо Трампу-
Трапляться трабли-

По дорозі до президента-

Хай Він шукає скарб!
Прискоренно-
В вонючих болотах-
Московії...

Там...
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24.04.2024 18:52 Ответить
Мы и к войне не особенно глтовились
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24.04.2024 19:01 Ответить
Це яким тупим,карманним рабом мафіі потрібно бути щоб ляпати британськой впливовой газеті про повернення чи ні Трампа.Готуються вони,чи ні.Хтось чув від голови МЗС Клімкіна про те що відбувалось у 2016році перед виборами в США,хто на кого давив,хто ні.
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24.04.2024 19:05 Ответить
Та хто тебе буде слухати, дурень!
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24.04.2024 19:37 Ответить
А як щодо недавнього інтерв'ю та компліментів Буданова на адресу Трампа та захвату від його ніби-то "навчання" у військовій академії?
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24.04.2024 19:55 Ответить
Ну да.
Потім же завжди можна розвести руками і сказати "ну проїбали" чи "маю право на помилку".
А ще краще почати писати відосики про те, що це вони там у всьому винні.
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24.04.2024 19:57 Ответить
Слава Богу, что весь Запад знает, что вся власть в Украине у идиотов и предателей
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24.04.2024 20:46 Ответить
Де такого фахівця знайшли на мінистерську посаду. Окуляри гарні, але формуліровки - просто шикарні!
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24.04.2024 21:25 Ответить
Позорище, а не міністр закордонних справ.
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25.04.2024 08:35 Ответить
 
 