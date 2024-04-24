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Новости Война
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6 дронов-камикадзе выпустили россияне по Никопольщине и трижды обстреляли из артиллерии: поврежден частный дом и авто

Обстріл Нікопольщини

В течение 24 апреля враг направил на Никопольщину 6 дронов-камикадзе. И трижды обстреливал район из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"6 атак дронами-камикадзе и 3 - артиллерией. Под вражескими ударами в течение дня были Никополь и район - Мировская, Марганецкая и Покровская сельская громады", - написал Лысак.

Повреждены частный дом, хозяйственная постройка, авто.

Погибших и пострадавших нет.

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Автор: 

обстрел (26872) Лысак Сергей (108) Днепропетровская область (3840)


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