6 дронов-камикадзе выпустили россияне по Никопольщине и трижды обстреляли из артиллерии: поврежден частный дом и авто
В течение 24 апреля враг направил на Никопольщину 6 дронов-камикадзе. И трижды обстреливал район из тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"6 атак дронами-камикадзе и 3 - артиллерией. Под вражескими ударами в течение дня были Никополь и район - Мировская, Марганецкая и Покровская сельская громады", - написал Лысак.
Повреждены частный дом, хозяйственная постройка, авто.
Погибших и пострадавших нет.
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