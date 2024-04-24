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В Украине появилась профессия "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц"

ветеран

В Украине официально ввели новую профессию - "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц". Сведения о ней уже внесли в Реестр квалификаций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель Министра по делам ветеранов Украины Максим Кушнир.

Этот профессиональный стандарт разработан по инициативе Минветеранов с целью внедрения в Украине профессионального сопровождения ветеранов и ветеранок войны, членов их семей и семей погибших воинов - на пути перехода от военной службы к гражданской жизни.

"Все потребности, возникающие у ветеранов и ветеранок в рамках перехода от военной службы к гражданской жизни, должны находить профессиональную поддержку и помощь, которая может быть обеспечена именно таким специалистом по сопровождению. Прежде всего, речь идет об индивидуальном профессиональном сопровождении, направленном на помощь нашим Защитникам и Защитницам в получении ими, в частности, реабилитационных, психологических, образовательных и других услуг", - отметил Кушнир.

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В частности, такой специалист будет предоставлять разъяснения относительно возможностей, прав, гарантий, льгот, получения публичных, социальных, образовательных, реабилитационных, психологических и других услуг.

Напомним, в прошлом году Минветеранов инициировало процедуру разработки профессионального стандарта по профессии "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц".

Читайте также: Около 5 млн ветеранов и членов их семей будет в Украине после войны, - Украинский ветеранский фонд

Автор: 

ветераны (1106) профессия (57) Министерство по делам ветеранов (232)


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Топ комментарии
+6
Оце так "шоколадна" прохфесія!! Ці глисти, інакше їх називати не можна, вже приготувалися "допомагати" ветеранам, бо тим будуть платити гроші, треба обовязково допомогти, а самі ж вони не зможуть... ***, сюди ломануться усі аферисти і "воровкі на довєрії"
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24.04.2024 19:40
+5
З бронню? Ще одна мутка для своїх.
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24.04.2024 19:21
+3
Раніше у соцстраху були такі собі типу патронатних робітників. Вони могли і їжу привозити/готовити, купувати ліки, робити ін'єкції, ставити капельниці, робити всіляку хатню роботу, виконувати доручення - типу субсидії оформити, отримати засоби гігієни й т.і. гроші отримували від держави. Один такий робітник сам аирішував, скільки брати подопічних. Платили за кожного окремо.

А потім якась вумна зелень прикрила це! Подумали, що забагато платять. І до повномасштабного ще порізали квоти. Люди виїхали за кордон, на заробіики, бо всі з мед, або спеціалізованою освітою соцпрацівників.

Тепер зепадли очухались!!! Й подають те, що працювало, а вони поламали за свою ідею! І засіб піклювання..

Які ж вони нікчеми..
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24.04.2024 19:29
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Правила форума Совет форумчан
З бронню? Ще одна мутка для своїх.
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24.04.2024 19:21 Ответить
Раніше у соцстраху були такі собі типу патронатних робітників. Вони могли і їжу привозити/готовити, купувати ліки, робити ін'єкції, ставити капельниці, робити всіляку хатню роботу, виконувати доручення - типу субсидії оформити, отримати засоби гігієни й т.і. гроші отримували від держави. Один такий робітник сам аирішував, скільки брати подопічних. Платили за кожного окремо.

А потім якась вумна зелень прикрила це! Подумали, що забагато платять. І до повномасштабного ще порізали квоти. Люди виїхали за кордон, на заробіики, бо всі з мед, або спеціалізованою освітою соцпрацівників.

Тепер зепадли очухались!!! Й подають те, що працювало, а вони поламали за свою ідею! І засіб піклювання..

Які ж вони нікчеми..
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24.04.2024 19:29 Ответить
Так я и сегодня в предыдущих постах писал что совбез мог бы спокойно сам справится с ветеранами до окончания войны а зеленые вбухкали миллионы в министерство ветеранов в котором кроме скандалов ничего путного пока и не было.А за эти деньги сколько можно было списанным по здоровью бойцам помощи оказать.
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24.04.2024 19:33 Ответить
Оце так "шоколадна" прохфесія!! Ці глисти, інакше їх називати не можна, вже приготувалися "допомагати" ветеранам, бо тим будуть платити гроші, треба обовязково допомогти, а самі ж вони не зможуть... ***, сюди ломануться усі аферисти і "воровкі на довєрії"
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24.04.2024 19:40 Ответить
коли закони не працюють-створюємо нові професії(нове лігво корупціонерів та рішал(((
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24.04.2024 19:58 Ответить
для відсталих від ********** - ******* соціальна професія, уся цивілізація має такі і подібні. лише колхоз буксує.
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24.04.2024 20:53 Ответить
Зайдіть на сайт Міністерства Ветеранів,уважно вивчити його структуру,ф-ціі заступників,помічників,там ціла дивізія людей,що призвані нести поміч кожному Ветерану(у нас це буде нова корупційна контора для ухилянтів і іх шльондр(
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25.04.2024 06:32 Ответить
боріться з корупцією. а не професію винити.
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25.04.2024 19:23 Ответить
Найбільш затребувана нині професія, - "фахівець із супроводу ухилянтів".

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24.04.2024 20:21 Ответить
Інвест няні на мінімалках?
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24.04.2024 20:46 Ответить
звичайна ******* прфесія у цивілізованому світі. дико совкам? пора звикати до **********.
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24.04.2024 20:55 Ответить
Це у цивілізованому світі звичайна ******* професія,а у нашому феодальному-нова корупційна структура для ухилянтів та іх шльондр(
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25.04.2024 06:35 Ответить
так тоді не у професії справа, а у корупції.
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25.04.2024 19:21 Ответить
Чергова шобла державних паразитів, ухилянтів і дизертирів. Бронь від мобілізації, мабуть теж передбачена? І супровод за кордона, з неповерненням, звісно...
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24.04.2024 21:47 Ответить
 
 