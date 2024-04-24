В Украине появилась профессия "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц"
В Украине официально ввели новую профессию - "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц". Сведения о ней уже внесли в Реестр квалификаций.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель Министра по делам ветеранов Украины Максим Кушнир.
Этот профессиональный стандарт разработан по инициативе Минветеранов с целью внедрения в Украине профессионального сопровождения ветеранов и ветеранок войны, членов их семей и семей погибших воинов - на пути перехода от военной службы к гражданской жизни.
"Все потребности, возникающие у ветеранов и ветеранок в рамках перехода от военной службы к гражданской жизни, должны находить профессиональную поддержку и помощь, которая может быть обеспечена именно таким специалистом по сопровождению. Прежде всего, речь идет об индивидуальном профессиональном сопровождении, направленном на помощь нашим Защитникам и Защитницам в получении ими, в частности, реабилитационных, психологических, образовательных и других услуг", - отметил Кушнир.
В частности, такой специалист будет предоставлять разъяснения относительно возможностей, прав, гарантий, льгот, получения публичных, социальных, образовательных, реабилитационных, психологических и других услуг.
Напомним, в прошлом году Минветеранов инициировало процедуру разработки профессионального стандарта по профессии "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц".
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А потім якась вумна зелень прикрила це! Подумали, що забагато платять. І до повномасштабного ще порізали квоти. Люди виїхали за кордон, на заробіики, бо всі з мед, або спеціалізованою освітою соцпрацівників.
Тепер зепадли очухались!!! Й подають те, що працювало, а вони поламали за свою ідею! І засіб піклювання..
Які ж вони нікчеми..