ВСУ менялись с 2014 года, но в 2019 власть повернулась к армии спиной, - военнослужащий Алексей Петров
Военнослужащий, ветеран АТО, блогер Алексей Петров, который после начала полномасштабного вторжения снова пошел защищать Украину, рассказал об изменениях в ВСУ после 2014 года.
Своими мыслями военный поделился во время обсуждения в эфире телеканала"Прямий" фильма Дмитрия Чекалкина "Два президента. Слово и дело", информирует Цензор.НЕТ.
Петров отметил: "Так сложилось, что я попал в ВСУ в 2014 году. И вот 2014, 2015, 2016, 2017 год - я видел, как менялась наша армия. Когда в 2014 году все подразделения были в железных шлемах, в одном бронежилете на взвод и так далее. И уже в 2017, 2018 году это была уже совсем другая армия. Для меня было открытием, когда на параде в 2018 году я увидел САУ "Богдана", аналог калибра 155 мм. Мы все увидели в 2018 году, если не ошибаюсь, на параде современный противокорабельный комплекс "Нептун". К сожалению, в 2019 году политические элиты, новая власть повернулась к армии, ну давайте будем называть вещи своими именами, спиной. Это мягко говоря", - сказал Петров.
"Если бы, например, до 2021 года, как планировалось, в Украине была бы уже первая бригада противокорабельных ракетных комплексов "Нептун", то я считаю, что 24 февраля 2022 года был бы обычный день. Потому что Украина имела бы уже большой военный потенциал. Но, к сожалению, случилось то, что случилось", - отметил военный.
"Та самая САУ "Богдана", которую мы видели на параде в 2018 году в единственном экземпляре, она в том же самом, то есть единственном экземпляре и начала воевать в феврале 2022 года. Это же касается и комплекса "Нептун". И не только это. Если не ошибаюсь, до 2021 года не был закуплен ни один противотанковый комплекс "Стугна П" и "Корсар", современные комплексы. И как их не хватало потом в феврале 2022 года! Говорить можно очень долго. Хорошо, что сейчас мы начали выпускать сначала 4 в месяц, потом 6 в месяц, сейчас, говорят, 10 в месяц САУ "Богдана". Но сколько времени потеряно и какую цену, просто бешеную, сумасшедшую цену Украина заплатила за эти политические ошибки. Я все же надеюсь, что из этих ошибок хоть кто-то сделал выводы", - говорит Петров.
"Я перед началом полномасштабной агрессии неоднократно напоминал простую истину, ее придумали не мы, она была сказана давно: хочешь мира, готовься к войне. На начало полномасштабной агрессии у нас, украинцев, был козырь, которого не было у россиян - большое количество военнослужащих, имеющих опыт боевых действий. И поверьте мне, если бы за месяц, я уже не говорю - за два месяца, были бы проведены определенные мобилизационные действия, и ветераны АТО были бы призваны в армию, они бы заняли свои места в батальонах и бригадах, то я более уверен, что россияне бы не имели такого быстрого продвижения, например, в Крыму или мимо моего родного Мелитополя на Мариуполь", - считает военный.
"Ошибок было просто множество. Я, когда пытаюсь анализировать все, что было тогда не сделано, у меня такое впечатление, что это какой-то просто сумасшедший сон. А надо было всего лишь взять на вооружение то, что было сделано, если не ошибаюсь, в ноябре 2018 года, когда россияне захватили наши корабли в Керченском проливе. И тогдашний Президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение, он предложил, а Верховная Рада проголосовала, в некоторых областях нашей страны. И тогда были объявлены сборы первого оперативного резерва, и вот тогда Украина сработала на опережение. Если бы это было сделано в 2022 году, то события бы развивались совсем по другому сценарию", - сказал Петров.
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73 % голоснули якраз за це.
А зараз перепливають Тису на матрасах...
в результаті був поставлений керівником західний реформатор Абромавичус та 3 заступнику які до того працювали в західних фондах....
В результаті так званої реструктиризації... чудо реформатор розвалив оборонку, звернув частину програм для зменьшення витрат та фактично знищив частину заводів які не отримали замовлень
"Там не тільки він брав участь....."
Люди мають знати всіх хто брав в тому участь інакше не буде змін
Чи вмію я читати ? Мабуть трішки не так як тобі хотілося , бо читаючи не бачу різниці у тиску G7 у 2018 і у 2019 , зате бачу різницю у тому що ті лідери говорили Україні в 2021 ,а що зелідор разом із своєю зебільшістю казав їм у відповідь .
Ну і вже те що приїлося , але без нього не вийде - це саме через тиск G7 після 2019 Україна прийняла курс : "Ми могли б збільшити фінансування армії , але тоді на дороги не вистачить " ?((
Через те керівником оборонпрому в 19-20 році був представник заходу... і якщо подивимся то саме в ці роки під його керівництвом зупинили багато розробок зброї в рамках так званого реформування
Слова тоді... ще сенатора Обами в своїй книзі про владу 2005 року за Юща... коли штати дали гроші на утилізацію більшості ***********... мотивуючи що вони можуть попасти до терористів
"До влади прийшли люди які хочуть заробляти гроші і їм зброя не потрібна"
А ще знаю багато чого про людей Юща що в пресі не напишуть..... і як його людям по районах була дана вказівка агітувати в другому турі проти Юльки та за це потім Яник лишив заступників по районах і не переслідував його оточення після виборів...
P.S. Досі , поляче , це "до цього часу " , а не Дуся (( , почитай отут : https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%96
І поки ситуація краще не стає...
Надія лише на Західних партнерів
Зеленський зараз гнобить СВОЇХ виборців. Виключно своїх
Бо я дуже гарно пам'ятаю у 2019 році всі ці: "Мені що в окопи іти?! Зеленський - президент миру, він зупинить війну! Якщо оберуть президентом Порошенка - ти ще 20 років воюватимеш!"
Ну як? Як воно, за "президента миру", який "не з системи і красти не вміє"? Зійшовся він посередині? Просто перестав стріляти? Допомогло?
У тому, що я опинюся на фронті після обрання зелених - я не сумнівався. Так само я не сумнівався, що більшість тих хто голосував за Зеленського (визнаю - ніяк не всі) захисту України будуть уникати всіма можливими методами. Але зараз ми бачимо апофеоз.
Зелені так довго опиралися масовій мобілізації! Вони так довго намагалися витягнути війну горбом нас - тих хто пішли воювати добровільно у лютому 2022 р. Вони дотягли до стану, коли армія почала воєм вити. Я - тут. Я знаю що говорять хлопці, які прибувають з фронту до нас на навчання.
А тепер зеленим діватися нікуди. Доводиться мобілізовувати. А позаяк час безнадійно втрачений - інакше вже не вийде. Спершу вони огорошили фронтовиків тим що демобілізації не буде - ми і не сумнівалися, в принципі. А потім, маючи перед собою збурену армію - починати утискати права тих хто раніше від мобілізації побіг за кордон ховатися.
Крок абсолютно незаконний. Але, панове виборці ЗЕ! Вам же подобалося, коли свавільно садили генерала Марченка? Вам подобалося, коли свавільно прибрали голову КСУ. Вам зараз подобається коли чинять свавілля проти Романа Червінського. Ви гадади що з вами буде якось інакше?
Уявляєте? Ці люди тікали, кидали майно, давали хабарі... А тепер той кого вони обрали, їм же руки викручує. І гучніше за всіх про їхню долю лиху виють Соловйов зі Скабеєвою та канал ЗеЗрада - вони всі ненавидять ЗСУ, кожного українського солдата називають ТЦКашником, а кожного інструктора зі снайперської стрільби, мінної справи та пілотування БПЛА - тиловими воїнами. Дискредитують вони ЗСУ хором і в унісон. Ну тобто, різниці між Солов'овим, Скабеєвою та ЗеЗрадою практично нема.
І розумієте, в чому справа. Попереду у зелених - багато проблем. У першу чергу - економічних, бо допомога Заходу суттєво поменшала. У зелених попереду багато дуже непопулярних рішень.
У зелених попереду - похорон. Похорон бодай якоїсь їх підтримки всередині України.
Знайомим, що голосували за ЗЕ посилаю таку картинку. А вони ображаються.
З чого б це?