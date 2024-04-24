ВСУ менялись с 2014 года, но в 2019 власть повернулась к армии спиной, - военнослужащий Алексей Петров

Военнослужащий, ветеран АТО, блогер Алексей Петров, который после начала полномасштабного вторжения снова пошел защищать Украину, рассказал об изменениях в ВСУ после 2014 года.

Своими мыслями военный поделился во время обсуждения в эфире телеканала"Прямий" фильма Дмитрия Чекалкина "Два президента. Слово и дело", информирует Цензор.НЕТ.

Петров отметил: "Так сложилось, что я попал в ВСУ в 2014 году. И вот 2014, 2015, 2016, 2017 год - я видел, как менялась наша армия. Когда в 2014 году все подразделения были в железных шлемах, в одном бронежилете на взвод и так далее. И уже в 2017, 2018 году это была уже совсем другая армия. Для меня было открытием, когда на параде в 2018 году я увидел САУ "Богдана", аналог калибра 155 мм. Мы все увидели в 2018 году, если не ошибаюсь, на параде современный противокорабельный комплекс "Нептун". К сожалению, в 2019 году политические элиты, новая власть повернулась к армии, ну давайте будем называть вещи своими именами, спиной. Это мягко говоря", - сказал Петров.

"Если бы, например, до 2021 года, как планировалось, в Украине была бы уже первая бригада противокорабельных ракетных комплексов "Нептун", то я считаю, что 24 февраля 2022 года был бы обычный день. Потому что Украина имела бы уже большой военный потенциал. Но, к сожалению, случилось то, что случилось", - отметил военный.

"Та самая САУ "Богдана", которую мы видели на параде в 2018 году в единственном экземпляре, она в том же самом, то есть единственном экземпляре и начала воевать в феврале 2022 года. Это же касается и комплекса "Нептун". И не только это. Если не ошибаюсь, до 2021 года не был закуплен ни один противотанковый комплекс "Стугна П" и "Корсар", современные комплексы. И как их не хватало потом в феврале 2022 года! Говорить можно очень долго. Хорошо, что сейчас мы начали выпускать сначала 4 в месяц, потом 6 в месяц, сейчас, говорят, 10 в месяц САУ "Богдана". Но сколько времени потеряно и какую цену, просто бешеную, сумасшедшую цену Украина заплатила за эти политические ошибки. Я все же надеюсь, что из этих ошибок хоть кто-то сделал выводы", - говорит Петров.

"Я перед началом полномасштабной агрессии неоднократно напоминал простую истину, ее придумали не мы, она была сказана давно: хочешь мира, готовься к войне. На начало полномасштабной агрессии у нас, украинцев, был козырь, которого не было у россиян - большое количество военнослужащих, имеющих опыт боевых действий. И поверьте мне, если бы за месяц, я уже не говорю - за два месяца, были бы проведены определенные мобилизационные действия, и ветераны АТО были бы призваны в армию, они бы заняли свои места в батальонах и бригадах, то я более уверен, что россияне бы не имели такого быстрого продвижения, например, в Крыму или мимо моего родного Мелитополя на Мариуполь", - считает военный.

"Ошибок было просто множество. Я, когда пытаюсь анализировать все, что было тогда не сделано, у меня такое впечатление, что это какой-то просто сумасшедший сон. А надо было всего лишь взять на вооружение то, что было сделано, если не ошибаюсь, в ноябре 2018 года, когда россияне захватили наши корабли в Керченском проливе. И тогдашний Президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение, он предложил, а Верховная Рада проголосовала, в некоторых областях нашей страны. И тогда были объявлены сборы первого оперативного резерва, и вот тогда Украина сработала на опережение. Если бы это было сделано в 2022 году, то события бы развивались совсем по другому сценарию", - сказал Петров.

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