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Новости Война
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ВСУ менялись с 2014 года, но в 2019 власть повернулась к армии спиной, - военнослужащий Алексей Петров

порошенко

Военнослужащий, ветеран АТО, блогер Алексей Петров, который после начала полномасштабного вторжения снова пошел защищать Украину, рассказал об изменениях в ВСУ после 2014 года.

Своими мыслями военный поделился во время обсуждения в эфире телеканала"Прямий" фильма Дмитрия Чекалкина "Два президента. Слово и дело", информирует Цензор.НЕТ.

Петров отметил: "Так сложилось, что я попал в ВСУ в 2014 году. И вот 2014, 2015, 2016, 2017 год - я видел, как менялась наша армия. Когда в 2014 году все подразделения были в железных шлемах, в одном бронежилете на взвод и так далее. И уже в 2017, 2018 году это была уже совсем другая армия. Для меня было открытием, когда на параде в 2018 году я увидел САУ "Богдана", аналог калибра 155 мм. Мы все увидели в 2018 году, если не ошибаюсь, на параде современный противокорабельный комплекс "Нептун". К сожалению, в 2019 году политические элиты, новая власть повернулась к армии, ну давайте будем называть вещи своими именами, спиной. Это мягко говоря", - сказал Петров.

"Если бы, например, до 2021 года, как планировалось, в Украине была бы уже первая бригада противокорабельных ракетных комплексов "Нептун", то я считаю, что 24 февраля 2022 года был бы обычный день. Потому что Украина имела бы уже большой военный потенциал. Но, к сожалению, случилось то, что случилось", - отметил военный.

"Та самая САУ "Богдана", которую мы видели на параде в 2018 году в единственном экземпляре, она в том же самом, то есть единственном экземпляре и начала воевать в феврале 2022 года. Это же касается и комплекса "Нептун". И не только это. Если не ошибаюсь, до 2021 года не был закуплен ни один противотанковый комплекс "Стугна П" и "Корсар", современные комплексы. И как их не хватало потом в феврале 2022 года! Говорить можно очень долго. Хорошо, что сейчас мы начали выпускать сначала 4 в месяц, потом 6 в месяц, сейчас, говорят, 10 в месяц САУ "Богдана". Но сколько времени потеряно и какую цену, просто бешеную, сумасшедшую цену Украина заплатила за эти политические ошибки. Я все же надеюсь, что из этих ошибок хоть кто-то сделал выводы", - говорит Петров.

"Я перед началом полномасштабной агрессии неоднократно напоминал простую истину, ее придумали не мы, она была сказана давно: хочешь мира, готовься к войне. На начало полномасштабной агрессии у нас, украинцев, был козырь, которого не было у россиян - большое количество военнослужащих, имеющих опыт боевых действий. И поверьте мне, если бы за месяц, я уже не говорю - за два месяца, были бы проведены определенные мобилизационные действия, и ветераны АТО были бы призваны в армию, они бы заняли свои места в батальонах и бригадах, то я более уверен, что россияне бы не имели такого быстрого продвижения, например, в Крыму или мимо моего родного Мелитополя на Мариуполь", - считает военный.

"Ошибок было просто множество. Я, когда пытаюсь анализировать все, что было тогда не сделано, у меня такое впечатление, что это какой-то просто сумасшедший сон. А надо было всего лишь взять на вооружение то, что было сделано, если не ошибаюсь, в ноябре 2018 года, когда россияне захватили наши корабли в Керченском проливе. И тогдашний Президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение, он предложил, а Верховная Рада проголосовала, в некоторых областях нашей страны. И тогда были объявлены сборы первого оперативного резерва, и вот тогда Украина сработала на опережение. Если бы это было сделано в 2022 году, то события бы развивались совсем по другому сценарию", - сказал Петров.

Также читайте: Госдеп официально подтвердил, что США тайно передали Украине дальнобойные ATACMS в марте

Автор: 

оружие (10198) Порошенко (19588) ВСУ (6543)


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Топ комментарии
+39
Владу обирав мудрий нарід на вільних виборах.
73 % голоснули якраз за це.
А зараз перепливають Тису на матрасах...
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24.04.2024 21:43
+27
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24.04.2024 22:02
+25
За Пороха "уставшиє ат вайни" адепти ЗЕлідора безперешкодно літали лоукостами по Туреччинам-Єгиптам-Європам, а зараз за "мандрівку" на матраці через Тису чи Дністер платять по 4-5 тисяч євро. Наголосували курви блд ...
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24.04.2024 22:08
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Владу обирав мудрий нарід на вільних виборах.
73 % голоснули якраз за це.
А зараз перепливають Тису на матрасах...
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24.04.2024 21:43 Ответить
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24.04.2024 22:02 Ответить
За Пороха "уставшиє ат вайни" адепти ЗЕлідора безперешкодно літали лоукостами по Туреччинам-Єгиптам-Європам, а зараз за "мандрівку" на матраці через Тису чи Дністер платять по 4-5 тисяч євро. Наголосували курви блд ...
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24.04.2024 22:08 Ответить
Та не спиною повернулась, а сракою! Просто на тому рівні, де у людей срака, у недомірка спина!
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24.04.2024 21:45 Ответить
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24.04.2024 21:46 Ответить
У 2019 році держава повернулася чотири рази жопою до повісток на 73%...
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24.04.2024 21:48 Ответить
Нетряпка не просто закатала нашу оборонку в асфальті по тупості. Це було зроблено спеціально, щоб хозяїну з кремля, легше було нас здолати.
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24.04.2024 21:48 Ответить
Там не тільки він брав участь..... в 2019 році посли G7 тиснули на Україну щоб зменшити витрати бюджету на оборонпром.... та реформувати його...

в результаті був поставлений керівником західний реформатор Абромавичус та 3 заступнику які до того працювали в західних фондах....

В результаті так званої реструктиризації... чудо реформатор розвалив оборонку, звернув частину програм для зменьшення витрат та фактично знищив частину заводів які не отримали замовлень
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24.04.2024 21:56 Ответить
Тобто у всьому винний Абромавичус , а зелідор - ніпрічьом ?
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24.04.2024 23:27 Ответить
Читати вмієш?

"Там не тільки він брав участь....."

Люди мають знати всіх хто брав в тому участь інакше не буде змін
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25.04.2024 07:46 Ответить
Ага , он у чому справа : "Люди мають знати всіх хто брав в тому участь інакше не буде змін" .... Тоді підійди до дзеркала і подивися у нього - кого побачиш , саме ті і причетні до того що сталося з державою !
Чи вмію я читати ? Мабуть трішки не так як тобі хотілося , бо читаючи не бачу різниці у тиску G7 у 2018 і у 2019 , зате бачу різницю у тому що ті лідери говорили Україні в 2021 ,а що зелідор разом із своєю зебільшістю казав їм у відповідь .
Ну і вже те що приїлося , але без нього не вийде - це саме через тиск G7 після 2019 Україна прийняла курс : "Ми могли б збільшити фінансування армії , але тоді на дороги не вистачить " ?((
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25.04.2024 10:03 Ответить
Не було тиску?? це було одним з пунктів вимог макрофінансової допомоги тих років.... реформа оборонпрому з ліквідацією непрофітних підприємств та виставленням на продаж ліквідних щоб зменшити витрати бюджету на цю галузь

Через те керівником оборонпрому в 19-20 році був представник заходу... і якщо подивимся то саме в ці роки під його керівництвом зупинили багато розробок зброї в рамках так званого реформування
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25.04.2024 10:21 Ответить
" і якщо подивимся то саме в ці роки під його керівництвом зупинили багато розробок зброї в рамках так званого реформування " .... Наважуся запитати - а у цього "керівника" президент був , чи він сам по собі ? Ну і повторюся бо ви ігноруєте питання - тиск тільки у 2019 почався , до того нам зовнішнє фінансування річкою текло без ніяких проблем ?
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25.04.2024 11:28 Ответить
Тому що у нас всі роки до влади приходили сили які хотіли тільки заробляти... а для цього потрібно було на любих умовах видурити у заходу кредити...

Слова тоді... ще сенатора Обами в своїй книзі про владу 2005 року за Юща... коли штати дали гроші на утилізацію більшості ***********... мотивуючи що вони можуть попасти до терористів

"До влади прийшли люди які хочуть заробляти гроші і їм зброя не потрібна"
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25.04.2024 11:37 Ответить
Ну так ти ось у 2019 обрав такого як сам - чесного , непідкупного , борцуна з корупцією , кумівством і ліпєцкімі хвабрікамі , нє Ющенка і лішь би нє Порошенка (( Де ж результат ? Тобі за свій вибір не соромно ? Просто потрібно іншим очі задзюрити щоб не розуміли що у державі діється , пославшися на G7 та абромавічусів ? А куди тоді подівати єрмаків , гетьманцевих , портнових , безуглих , сосон корабельних і послиць порнохабовських , фотографів та тамадів ? ((
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25.04.2024 11:47 Ответить
Ну я за нього не голосував і мені не соромно... соромно тільки за Юща, я голосував за нього... який за словами Обами прийшов щоб заробляти і йому зброя не була потрібна... Руки які ніх... не крали разом з коришем Балогою

А ще знаю багато чого про людей Юща що в пресі не напишуть..... і як його людям по районах була дана вказівка агітувати в другому турі проти Юльки та за це потім Яник лишив заступників по районах і не переслідував його оточення після виборів...
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25.04.2024 12:43 Ответить
а особливої різниці між юлькою та овощем не було і тоді, нема і зараз. Овоща ***** тримав за яйці через судимість; а юдьку досі тримає за косу через її нелегальний бізнес (її проституція - то окрема стаття, не настільки вагома).
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25.04.2024 12:50 Ответить
Мені здається що команда Турчинова трохи була краща для України чим команда Азарова і Курченка
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25.04.2024 13:45 Ответить
За Пастора, який звільнився з-під опіки юдьки в звязку з її перебуванням в Качанівці - нема мови, таки він був кращим.
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25.04.2024 13:54 Ответить
Якраз Порошенки й займалися корупцією за президентства Ющенко, першого і виперли з посади голови РНБО, якраз за корупцію, відомий скандал за участю керівника адміністрації президента Зінченка, який пішов у відставку.
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25.04.2024 19:00 Ответить
Тобто , за твоєю логікою , і досі у всьому винен Порошенко ? ((
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25.04.2024 19:56 Ответить
Вище написано не про Досю, а про конкретний факт, звинувачення в корупції тодішнього очільника РНБО Порошенка, керівником адміністрації президента Ющенко, Зінченком, звинувачення були досить серйозні, і як демарш Зінченко подав у відставку.
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25.04.2024 20:32 Ответить
Та я вже зрозумів що тобі Порошенко як скалка в дупі , але іще раз питаю - те що сьогодні відбувається в Україні , це теж вина Порошенка , бо він при Ющенку корупціонером був , а зеквартал тоді іще тільки готувався голяка у лазні перед яником і ****** танцювати ? (( От не було б Порошенка , обрали у 2014 зелідора , і ми б жили на заздрість усьому світові .... це ти хочеш пояснити ? ((

P.S. Досі , поляче , це "до цього часу " , а не Дуся (( , почитай отут : https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%96
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25.04.2024 21:05 Ответить
Влада повернулась до армії Єрьмаком...
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24.04.2024 21:54 Ответить
Автор порохоботствует. Он убил своего брата и обогатился в 80 раз на липецкой фабрике.
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24.04.2024 21:58 Ответить
Тролінг чи констатуєте "факти"...?)
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24.04.2024 22:10 Ответить
Если с 1-го раза непонятно, то ещё и Вальцман.
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24.04.2024 22:26 Ответить
Заслуженный Вальцман или обычный? Уточнять нужно
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24.04.2024 22:33 Ответить
Вальцман Абрам Иосифович. Это чтобы не было двойного толкования.
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25.04.2024 07:27 Ответить
Петро Олексійович мільярд кредиту просив у МВФ і хрестився і радів, що дали, хоча лярд тільки той же комплекс Петріот стоїть. Озброєння, то дороге діло
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24.04.2024 21:59 Ответить
Це не політичні помилки! Це заплановане знищення ЗСУ ворогами України яких привели до влади безмозгі довбограї
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24.04.2024 22:00 Ответить
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24.04.2024 22:01 Ответить
Ви зробили це разом
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24.04.2024 22:08 Ответить
Повернулася,та зняла штані...типу- ось вам ду...а а не гроші та зброя...
І поки ситуація краще не стає...
Надія лише на Західних партнерів
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24.04.2024 22:09 Ответить
Так ця влада і зараз до ЗСУ стоіть сракою.
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24.04.2024 22:10 Ответить
https://t.me/dragonspech/7341 Дмитро Каленчук-Вовнянко, сержант-інструктор пілотів БПЛА в учбовому центрі ЗСУ :
Зеленський зараз гнобить СВОЇХ виборців. Виключно своїх
Бо я дуже гарно пам'ятаю у 2019 році всі ці: "Мені що в окопи іти?! Зеленський - президент миру, він зупинить війну! Якщо оберуть президентом Порошенка - ти ще 20 років воюватимеш!"
Ну як? Як воно, за "президента миру", який "не з системи і красти не вміє"? Зійшовся він посередині? Просто перестав стріляти? Допомогло?
У тому, що я опинюся на фронті після обрання зелених - я не сумнівався. Так само я не сумнівався, що більшість тих хто голосував за Зеленського (визнаю - ніяк не всі) захисту України будуть уникати всіма можливими методами. Але зараз ми бачимо апофеоз.
Зелені так довго опиралися масовій мобілізації! Вони так довго намагалися витягнути війну горбом нас - тих хто пішли воювати добровільно у лютому 2022 р. Вони дотягли до стану, коли армія почала воєм вити. Я - тут. Я знаю що говорять хлопці, які прибувають з фронту до нас на навчання.
А тепер зеленим діватися нікуди. Доводиться мобілізовувати. А позаяк час безнадійно втрачений - інакше вже не вийде. Спершу вони огорошили фронтовиків тим що демобілізації не буде - ми і не сумнівалися, в принципі. А потім, маючи перед собою збурену армію - починати утискати права тих хто раніше від мобілізації побіг за кордон ховатися.
Крок абсолютно незаконний. Але, панове виборці ЗЕ! Вам же подобалося, коли свавільно садили генерала Марченка? Вам подобалося, коли свавільно прибрали голову КСУ. Вам зараз подобається коли чинять свавілля проти Романа Червінського. Ви гадади що з вами буде якось інакше?
Уявляєте? Ці люди тікали, кидали майно, давали хабарі... А тепер той кого вони обрали, їм же руки викручує. І гучніше за всіх про їхню долю лиху виють Соловйов зі Скабеєвою та канал ЗеЗрада - вони всі ненавидять ЗСУ, кожного українського солдата називають ТЦКашником, а кожного інструктора зі снайперської стрільби, мінної справи та пілотування БПЛА - тиловими воїнами. Дискредитують вони ЗСУ хором і в унісон. Ну тобто, різниці між Солов'овим, Скабеєвою та ЗеЗрадою практично нема.
І розумієте, в чому справа. Попереду у зелених - багато проблем. У першу чергу - економічних, бо допомога Заходу суттєво поменшала. У зелених попереду багато дуже непопулярних рішень.
У зелених попереду - похорон. Похорон бодай якоїсь їх підтримки всередині України.
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24.04.2024 22:12 Ответить
https://t.me/dragonspech/7330 Дмитро Каленчук-Вовнянко , сержант ЗСУ, в цивільному житті письменник і блогер:



Знайомим, що голосували за ЗЕ посилаю таку картинку. А вони ображаються.
З чого б це?
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24.04.2024 22:20 Ответить
Те що було - то вже було і це вже не виправити. Треба зараз працювати, змінювати ситуацію. прибирати квартал95 від влади. Чи продовжувати казати що нічого не можемо змінити, по суті капітулюючи та знаходячи причину - не на часі.
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24.04.2024 22:26 Ответить
проблема в тому що нема механізму посунути лайно під час воєнних дій... а лайно розуміє що йому *****, якщо пушки замовкнуть...
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24.04.2024 22:31 Ответить
Ну тоді це замкнене коло. Не тратьте сили, зливайте воду.
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24.04.2024 22:35 Ответить
то ще глибоко копнули...абсолютний злам стався після Оману....з кожної праски кричать про кацапський напад, а воно сцить в очі про шашлики....
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24.04.2024 22:30 Ответить
Влада 🤡🤡🤡 навіть і не приховувала своїх симпатій до кремля а в Україні до януковочів ...така зухвала зневага до українців та всього українського подобалася 73% населення , хіба хтось з них думав що їх діти , онуки будуть вмиватися кров'ю , захищаучи цих швондерів ...на нулях ...вже не по приколу ...?! Як шо можно шось зробити та захистити себе від 🤡 ...робіть
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24.04.2024 23:03 Ответить
Не обманюйте себе...90 % арміі не змінилось по цей час
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25.04.2024 04:09 Ответить
Підтримую автора. Діюча влада, на мій погляд, набагато більше зробила шкоди Україні, чим допомогла у цій війні. Час невпинно летить і рано чи пізно, але відповідати прийдеться обов'язково!!! І тут мова вже не йде хто скільки вкрав, а про ті наслідки його неправильних дій, або бездій, які призвели до загибелі сотні тисяч і величезних руйнувань.
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25.04.2024 07:39 Ответить
зелені виправдовуються, що за Порошенка був би мінськ-3, 4 і т.д. А хіба це гірше за те, що зараз? І так, схибив, проголосувавши за оцю паскудь, але чому мудрий нарід обрав "слуг"? У нас парламентсько-президентська, бл@дь, країна, на#єра нам більшовитська влада? Маємо, що маємо, бо дурні...
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25.04.2024 07:59 Ответить
Пишуть про "мінські" тільки йолупи і бездарі. Хай мені покажуть щось в Конституції, що лягло з "мінських"на корисить ворога. Немає, тимчасовий закон, який приймався на рік і з вимогою виконати те чи інше, пролонговувався і Верховній Раді і так і не відшукав свого життя в Конституції України. Однако він дав можливість накласти санкції проти ворога і відновити свою армію. "Мінські" не виконала росія. Повторюся, бо вислів не мій, але я його підтримую, що при "мінських" хто мав бажання і гроші, відпочивав на найкращих курортах світу з великою гордістю, що він з України, працював в своє задоводлення в любій країні світу і в Україні розвивалася економіка. Хто не мав грошей і можливості - відпочивав на Азовському і Чорному морях. А при "Оманських" кожного дня по їх домівках летять російські ракети, бомби і снаряди, а мудрі українці сидять разом з котами в підвалах, частина топиться в Тисі, платячи десятки тисяч доларів, втікючи від раю шобли Зе. Про Азовське і Чорне море і мови немає, все Азовське море в окупації, а по Чорному пливуть кацапські міни. Навіть в ліс по гриби ходити заборонено. Немає ні рибалки, ні мисливства...ну хіба не вумний нарід 73%? Зробив не тільки себе разом, а і нас і весь світ.
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25.04.2024 08:33 Ответить
Хіба тільки до війська наша "влада" повернулася спиною, а точніше сракою?
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25.04.2024 08:26 Ответить
Це не політичні помилки, це ворог при владі - кацапські працівники.
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25.04.2024 09:08 Ответить
"Шалений кіт" помиляється в одному - це були не "політичні помилки" зеленої влади. Це була цілеспрямована державна зрада.
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25.04.2024 10:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=G6dJMCsEB84 Юрій Луценко - політик, капітан ЗСУ у відставці; та Валерій Прозапас - чинний офіцер ЗСУ, депутат Запорізької міської ради https://www.youtube.com/watch?v=G6dJMCsEB84 в ефірі 5-го каналу коментують новий проєкт (відеофільм) "Два Президенти: СЛОВО і ДІЛО" про те, як озброювалася і роззброювалася Україна
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25.04.2024 12:03 Ответить
А блогери Петрова теж спонсорує Порошенко!
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25.04.2024 18:52 Ответить
 
 