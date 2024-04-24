За сутки на фронте - 84 боевые столкновения. Больше всего российских атак отражено на Лиманском направлении, - Генштаб ВСУ

Продолжаются семьсот девяносто первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. В течение суток зафиксировано 84 боевых столкновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

В общей сложности, враг нанес 13 ракетных и 51 авиационный удар, совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Хотиевка, Леонивка Черниговской области; Поповка, Семейкино, Покровка Сумской области; Ветеринарное, Кудиевка, Гатище, Плетеневка Харьковской области.

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Боевые действия на Востоке

На Купянском направлении нашими воинами отражена 1 атака в районе населенного пункта Берестово Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности - Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 18 атак в районах Серебрянского лесничества, Невского Луганской области; Тернов и Торского Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них - Макеевка Луганской области; Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 13 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Ивановское, Клещиевка Донецкой области. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Белая Гора, Андреевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности - Калиновка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области.

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На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 15 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердичи и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Калиново, Волчье, Александрополь, Архангельское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них - Керамик, Архангельское, Соловьево, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них - Красногоровка, Максимильяновка, Парасковиевка Донецкой области.

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Ситуация на Юге

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Также нанес авиационный удар в районе Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них - Червоное, Белогорье, Работино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток враг совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Ольговка, Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них - Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Токаревка Херсонской области.

Удары по врагу

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 3 разведывательных БПЛА противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.

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