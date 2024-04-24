За сутки на фронте - 84 боевые столкновения. Больше всего российских атак отражено на Лиманском направлении, - Генштаб ВСУ
Продолжаются семьсот девяносто первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. В течение суток зафиксировано 84 боевых столкновения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
В общей сложности, враг нанес 13 ракетных и 51 авиационный удар, совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.
Обстановка на Севере
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Хотиевка, Леонивка Черниговской области; Поповка, Семейкино, Покровка Сумской области; Ветеринарное, Кудиевка, Гатище, Плетеневка Харьковской области.
Боевые действия на Востоке
На Купянском направлении нашими воинами отражена 1 атака в районе населенного пункта Берестово Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности - Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области.
На Лиманском направлении Силами обороны отражено 18 атак в районах Серебрянского лесничества, Невского Луганской области; Тернов и Торского Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них - Макеевка Луганской области; Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 13 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Ивановское, Клещиевка Донецкой области. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Белая Гора, Андреевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности - Калиновка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 15 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердичи и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Калиново, Волчье, Александрополь, Архангельское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них - Керамик, Архангельское, Соловьево, Уманское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них - Красногоровка, Максимильяновка, Парасковиевка Донецкой области.
Ситуация на Юге
На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Также нанес авиационный удар в районе Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них - Червоное, Белогорье, Работино, Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток враг совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Ольговка, Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них - Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Токаревка Херсонской области.
Удары по врагу
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 3 разведывательных БПЛА противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.
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Щось треба з полканами і хенерал-майорами робити, на рівні штабів напрямків.
Бо з такими "штабістами" будь-яка допомога союзників до сраки..
@ "Коли 47-а механізована бригада відходила з лінії фронту на схід від села Очеретине цими вихідними (???!!!), росіяни атакували і майже прорвали українські лінії на смугу незахищеної місцевості завширшки 20 миль, що відокремлювала вільне місто Покровськ від лінія фронту.
115-та механізована бригада української армії повинна була зайняти місце 47-ї механізованої бригади на лінії фронту. Але щось пішло не так.
https://twitter.com/Schizointel/status/1782213326824472616 За словами Миколи Мельника, відомого командира роти 47-ї механізованої бригади, який втратив ногу під час літнього контрнаступу, «окремі підрозділи просто відвалилися».
Російські розвідники та оператори безпілотників, які спостерігали за позиціями загартованої в боях 47-ї окремої механізованої бригади, очікували знайти в тих самих окопах свіжі сили 115-ї окремої механізованої бригади. Натомість не знайшли... нікого (???!!!).
Це був шанс для 30-ї мотострілецької бригади російської армії прокотитися вздовж залізничної колії, що тягнеться на захід від Авдіївки, і захопити вузький виступ, який на карті виглядає як п'ятимильний ніж, що встромляється в українську лінію, його гострий пункт засів на півдорозі в Очеретине.
Російський прорив міг зруйнувати всю українську лінію на захід від Авдіївки - і змусити десятки тисяч українських військових і, можливо, сотні тисяч мирних жителів покинути Донецьку область.
Єдина причина, чому росіяни не просунулися глибше в український тил цими вихідними, це те, що відступаюча 47-а механізована бригада розвернулася і знову вступила в бій. «47-ма механізована бригада повернулася до справи», - написав Мельник.
Протягом наступних кількох днів росіяни трохи розширили свій виступ, але не просунулися далі на захід.
Катастрофи Україна поки що уникла. Але битва все ще точиться. Якщо росіянам вдасться перемістити резерви на виступ, вони, можливо, ще зможуть продовжити свій наступ.
Варто зазначити, що поблизу знаходиться 90-та гвардійська танкова дивізія російської армії, яка наразі не веде бою.
Якщо дивізія зможе просунутися на захід і зміцнити виступ, це може, щонайменше, ускладнити будь-яку українську контратаку. За найгіршого для України сценарію танкова дивізія могла б змусити втомлену 47-му механізовану бригаду відступити на захід.".