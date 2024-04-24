Из Биосферного заповедника "Аскания-Нова" за период его оккупации незаконно вывезли 10 животных, - директор заповедника Шаповал

Оккупанты незаконно вывозят животных из Биосферного заповедника "Аскания-Нова".

Об этом рассказал директор Биосферного заповедника "Аскания-Нова" имени Фальц-Фейна НААН Виктор Шаповал, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Он сообщил, что 1 декабря 2023 года оккупационная администрация заповедника осуществила незаконный "обмен" животных зоологического парка "Аскания-Нова" с Государственным природным биосферным заповедником "Ростовский" и Ассоциацией по сохранению и восстановлению редких и исчезающих видов животных "Живая природа степи" (г. Ростов-на-Дону), в рамках предварительно подписанных "соглашений о творческом сотрудничестве".

По его словам, из коллекции зоопарка "Аскания-Нова" вывезли две зебры Чапмана, две особи бизона американского, две лошади Пржевальского, одну особь оленя Давида. Также известно, что еще один олень Давида в процессе перегонки травмировался и погиб. В то же время в асканийский зоопарк завезли двух самцов антилопы канна, двух верблюдов двугорбых, самца гуанако.

"Еще один факт вывоза животных из Аскании-Нова зафиксирован 23 апреля 2024 года. Незаконно вывезены три особи зебры Чапмана из коллекции зоологического парка "Аскания-Нова" в АР Крым в рамках "обмена" животных с частным Ялтинским зоопарком "Сказка" и Парком львов "Тайган" (директор Зубков)", - сказал Шаповал.

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Зато в биосферный заповедник "Аскания-Нова" завезли самца альпака, самок яка и коз камори, вьетнамских свинок, карликовых баранов, пеликанов и дроф.

Как подчеркнул директор заповедника, "судя по перечню "обменного фонда", частный предприниматель Зубков может быть вполне доволен результатом".

Что касается "обменов", то Шаповал отмечает, что вопрос не стоит в плоскости равноценности обмена, но в заповедник "Аскания-Нова" завозят распространенные виды животных.

"Это незаконные действия безотносительно к выгоде! Но надо понимать, что редкие дикие виды животных с охранным статусом обмениваются на распространенные одомашненные виды", - подчеркнул он.

Шаповал отметил, что лошади Пржевальского, которые содержатся в Аскании-Нова, занесены в Международную племенную книгу, а зоопарк "Аскания-Нова" является участником Европейской программы сохранения исчезающих видов животных (ЕЕР) в части сохранения данного вида. Кроме того, лошадь Пржевальского занесена в Красную книгу Украины и Красный список МСОП (статус "исчезнувший из природы"), а также Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES, I категория). Кроме того, олень Давида и бизон американский - виды, включенные в Красный список МСОП со статусом "на грани исчезновения" и "близкий к тем, которые находятся под угрозой уничтожения" соответственно.

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