Госдеп официально подтвердил, что США тайно передали Украине дальнобойные ATACMS в марте

Заместитель спикера Государственного департамента США подтвердил, что в начале марта тайно передали Украине ракеты большой дальности ATACMS в рамках предыдущего пакета помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Это официально подтвердил в среду в Вашингтоне заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател.

"Да, я могу подтвердить, что Соединенные Штаты обеспечили Украину ракетами большего радиуса действия ATACMS по распоряжению президента", - сказал представитель американского ведомства.

Он уточнил, что президент Байден в феврале отдал негласное распоряжение своей команде, которая занимается вопросами нацбезопасности, отправить эти ракеты украинской стороне для их применения на суверенной территории Украины. Отправка была осуществлена в рамках пакета помощи, объявленного США 12 марта, и эти ракеты прибыли в Украину в этом месяце (в апреле - ред.), - отметил Пател.

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"Мы не анонсировали этого, чтобы обеспечить оперативную безопасность Украины по ее просьбе",- сообщил представитель Госдепа.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты тайно отправили Украине ракеты ATACMS большой дальности, которыми на прошлой неделе были нанесены удары по российским войскам во временно оккупированном Крыму.