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Новости Война
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Госдеп официально подтвердил, что США тайно передали Украине дальнобойные ATACMS в марте

atacms

Заместитель спикера Государственного департамента США подтвердил, что в начале марта тайно передали Украине ракеты большой дальности ATACMS в рамках предыдущего пакета помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Это официально подтвердил в среду в Вашингтоне заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател.

"Да, я могу подтвердить, что Соединенные Штаты обеспечили Украину ракетами большего радиуса действия ATACMS по распоряжению президента", - сказал представитель американского ведомства.

Он уточнил, что президент Байден в феврале отдал негласное распоряжение своей команде, которая занимается вопросами нацбезопасности, отправить эти ракеты украинской стороне для их применения на суверенной территории Украины. Отправка была осуществлена в рамках пакета помощи, объявленного США 12 марта, и эти ракеты прибыли в Украину в этом месяце (в апреле - ред.), - отметил Пател.

Также читайте: США еще в марте тайно передали Украине дальнобойные ATACMS, - Reuters

"Мы не анонсировали этого, чтобы обеспечить оперативную безопасность Украины по ее просьбе",- сообщил представитель Госдепа.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты тайно отправили Украине ракеты ATACMS большой дальности, которыми на прошлой неделе были нанесены удары по российским войскам во временно оккупированном Крыму.

Автор: 

Госдепартамент США (1818) ATACMS (138)


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Топ комментарии
+33
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24.04.2024 22:01
+18
Ну ось.. А тут деяки верещать, що штати в новому пакеті не дали АТАКАМС.
Дали раніше пробну партію і зараз дають.
Може по такому ж методі і Томагавки колись дадуть.
Спочатку маленьку пробну партію, а потім цілими пакетами.
А чому б і ні?
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24.04.2024 22:04
+15
Аж не віриться, що чомусь навчились: не робити анонси за півроку, до акції, щоб кацапня підготувалась, а по тихому в'їбати - без дебільних анонсів від салліванів та інших столтенбергів... Може будуть з них люде...
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24.04.2024 22:08
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24.04.2024 22:01 Ответить
Мощное фото: бойцы отборные, образцовые.
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25.04.2024 13:35 Ответить
Це вам не міша альбертович хвьоров, який спочатку щось декларує, а потім або не робить, або зроблене вже не має потрібного ефекту!
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24.04.2024 22:04 Ответить
Ну ось.. А тут деяки верещать, що штати в новому пакеті не дали АТАКАМС.
Дали раніше пробну партію і зараз дають.
Може по такому ж методі і Томагавки колись дадуть.
Спочатку маленьку пробну партію, а потім цілими пакетами.
А чому б і ні?
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24.04.2024 22:04 Ответить
Специфіка томагавків - завеликі вони. Основний носій томагавків - морські суда та підвоні лодки. Був наземний Грифон, півтисячі ракет європі під нього і його навіть ніби реанімували в 2020 році, модернізованим. Були розробки ракет і систем управління повітряного базування для стандартних бомбардувальників. Але, наскільки я розумію, там ДУЖЕ специфічно все і у "велику" серсію воно не пішло.

Я до того, що передачу такої зброї не сховаєш проміж цинків з патронами. Для неї, як і для Хаймарсів, потрібно навчати масштабно людей, передавати новий клас носіїв, розробляти і навчати тактиці застосування на землі (яку за 35 років втрачено, та і неадекватна вона була в 80 навіть тодішнім "викликам").

Тож якщо США наважиться на передачу такої зброї - це буде помітно ЗАДОВГО до фактичної передачі попри всі режими секретності.

Це ATACMS-и будь-якої модифікації чи навіть PrSM можуть передати так, що і ми (пересічні), і засрашинці про їх наявність дізнаються тільки тоді, коли перша партія з сотень засрашинців в тилових штабах на відстані 500 км від ЛБЗ "пораскине мізками"...
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25.04.2024 10:08 Ответить
які підступні люди ...
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24.04.2024 22:08 Ответить
Скабєєва ще в обід про це сказала. Короче у зе-владі кроти.
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24.04.2024 22:33 Ответить
Рейтерс про це сказали ще до скабєєвої...
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24.04.2024 22:38 Ответить
Аж не віриться, що чомусь навчились: не робити анонси за півроку, до акції, щоб кацапня підготувалась, а по тихому в'їбати - без дебільних анонсів від салліванів та інших столтенбергів... Може будуть з них люде...
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24.04.2024 22:08 Ответить
не навчились. це ж наші просили їх не афішувати. )
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24.04.2024 22:14 Ответить
O da, asobeno rastapirka Budanov ...🤣🤣🤣
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24.04.2024 23:27 Ответить
Так их, получается, уже все отстреляли?
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24.04.2024 22:08 Ответить
По рашистським військовим об'єктам в Джанкої били нещодавно саме ракетами АТАКАМС
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24.04.2024 22:12 Ответить
Нє , нє всьо .
Для керченського мосту залишили, що коли орки полізуть в черговий настум (вже "останній й рішучий") ось тоді їх усій й розхерачать в щепку .
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24.04.2024 23:05 Ответить
Канешна всі. Абсолютно всі. Більше нічого, взагалі нічого не залишось! Давайте, засрашинці, збирайтесь великими зграями техніки, бажано льотної, та великими натовпами офіцерів на плацах на відстанях в 10-150 км від лінії бойового зіткнення. Вам нічого не загрожує, всі АТАКМС-и - розстріляні, нічого в ЗСУ не залишилось!!!
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25.04.2024 10:11 Ответить
Хаи би рашка збирала лєго і гадала
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24.04.2024 22:09 Ответить
Ну, то есть, у нас полтора месяца ATACMS, а кацапы как продвигались вперёд, так и продвигаются? Мы уже когда-то вокруг Леопардов выплясывали.
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24.04.2024 22:11 Ответить
Да их дали, походу, с десяток. Они все на Джанкой и улетели.
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24.04.2024 23:03 Ответить
Тому що їх давали, мабуть, пару десятків. Такою кількістю величезну купу кацапів не зупиниш. Потрібні і артилерія, і авіація і дрони і РЕБ і багато снарядів.
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24.04.2024 23:03 Ответить
Атакмсов-же несколько штук всего дали
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24.04.2024 23:20 Ответить
Тому і просуваються тільки під Бахмутом/Авдіївкою, а не по всьому піденному фасу фронту - бо декількома влучними атаками ATACMS-ів ЗСУ рознесло частково систему управління, знищіло частину офіцерів та склади з ракетами тощо, що фактично зірвало концентрацію зусиль засрашинців на херсонському та запорізькому напрямках.

Хєр зна, нащо ти "виплясував" навколо Леопарди. Зараз вони дозволяють не драпати, а більш-менш організовано задкувати, знищуючи стільки кацапів і техніки, що засрашинці скулять і шкребуть по базах зберігання...
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25.04.2024 10:17 Ответить
Шо-то ты в хронологии запутался. Когда танки предоставили, речь шла не о том, чтобы организованно пятиться.
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25.04.2024 10:41 Ответить
Атакамс по скупченню живої сили??, це приблизно як з пушки по горобцях палити, чи з молотком за мухами ганятися. Тим більше далекобійними.
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25.04.2024 10:28 Ответить
Дермак решил с гроссмейстерами из Пентагона и ЦРУ в шахматы поиграть. Они посмеялись, поводили ему по губам своими членами, и с американской белоснежной улыбкой спросили: "Вам понравилось?"
Я оценил изящную красоту Ваших действий. Мои поздравления!
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24.04.2024 22:13 Ответить
Тут головне яку кількість і щоб саме нову модифікацію... передати можна і старі модифікації які мають низьку точність 100м та невелику дальність

Головне це не заяви про те що там передали а результат тієї передачі... наразі досить ефективно застосували по Джанкою але поки що це один випадок
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24.04.2024 22:16 Ответить
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24.04.2024 22:21 Ответить
А після тайних прильотів ATACMS, тайно ховають москалів,
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25.04.2024 00:56 Ответить
А зебілля кричало що то зеля ракети виготовляє.
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24.04.2024 22:24 Ответить
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24.04.2024 22:36 Ответить
Не думаю, що Зєля поїхав би у задрипану Латинську Америку? Це для нього надто низько, у нього ж є віла в Італії. До того ж, там безпеку фіг організуєш. Якби тікав, то кудись у Європу...
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24.04.2024 22:41 Ответить
Зе! здрисне до тієї країни, з якою немає договору про екстрадицію.
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24.04.2024 23:04 Ответить
Був такий собі ейхман, нацист. Теж "здриснув" але моссад знайшов і притарабанив туди, куди потрібно.. Питання в часі і бажанні.
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25.04.2024 05:15 Ответить
Угу, ото вірно..була б політична воля й бажання..нам потрібен вже щось своє, накшталт МОССАДу..
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25.04.2024 08:34 Ответить
Вариант: "молодые англоговорящие люди в черных костюмах попросили зе досрочно сдать полномочия" - не рассматривается?
А то ведь в пакете помощи, в перечне может быть строчка, начинающаяся словами "ликвидация ...".
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24.04.2024 23:00 Ответить
І що це змінило на полі бою?
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24.04.2024 22:28 Ответить
Що, не треба було давати? І взагалі ніяку зброю не слід було давати? Ви цього хотіли?
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24.04.2024 22:35 Ответить
Боже, благослови Америку !!
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24.04.2024 22:32 Ответить
Vsio normalno polucili neskolko stuk paprobyvat,raketi dorogyje i cel dolzna bila byt zyrnaja,Kacapi daze neponiali cem ix obstreliali,eto xoroso.Vot gde S-400 i aerodrom Krymu nedavno razbombili poxoze bylo ATAMACS
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24.04.2024 22:51 Ответить
Ще б можна було говорити про якусь таємність, якби Головкомом був Залужний.
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24.04.2024 22:58 Ответить
Ну що тут можна сказати- дали,і слава Богу!
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25.04.2024 00:53 Ответить
Ну надо же, "тайно передали"!
А что, надо было заранее рассказать, когда, где, из какой страны, каким транспортом будут доставлять в украину ракеты?
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25.04.2024 02:26 Ответить
Не здивуюсь, коли під виглядом наших пілотів(не хочу їх обіжати) з'являться ще 2-3 ескадрильї "добровольців" з різних країн на F-16. А що, в історії воєн такі випадки вже були. Іспанія, В'єтнам тому приклади. Думаю, що вони зараз посилено вивчають українську... ця війна вже таки досить розхитала світ і найкращий метод - покінчити з причиною. А вона відома...
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25.04.2024 05:38 Ответить
Спілкуватися на виконанні завдань вони все одно будуть англійською (тому для наших пілотів це обов'язкова умова). Все продумано
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25.04.2024 10:05 Ответить
а от нагуя ви про це голосите ??? треба хайпонутись?
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25.04.2024 09:33 Ответить
хоть атокамсы, хоть таурсы с Storm Shadow толку не будет, пока бенин Нарко Клоун играет роль гидранта, его киностудии с офшорами и майно в мацкве продолжают приносить бабосы, а фсбэшник Елдак с паДлолюком, Хламидией, гетьманцевым, кирюшей, верещюк и т.д будут разваливать страну изнутри...
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25.04.2024 09:45 Ответить
Да ладно, "ничто не вечно под луной". Були крутіші від них і де вони тепер?.. І головне, як кінчили?
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25.04.2024 11:45 Ответить
 
 