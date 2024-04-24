Госдеп официально подтвердил, что США тайно передали Украине дальнобойные ATACMS в марте
Заместитель спикера Государственного департамента США подтвердил, что в начале марта тайно передали Украине ракеты большой дальности ATACMS в рамках предыдущего пакета помощи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Это официально подтвердил в среду в Вашингтоне заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател.
"Да, я могу подтвердить, что Соединенные Штаты обеспечили Украину ракетами большего радиуса действия ATACMS по распоряжению президента", - сказал представитель американского ведомства.
Он уточнил, что президент Байден в феврале отдал негласное распоряжение своей команде, которая занимается вопросами нацбезопасности, отправить эти ракеты украинской стороне для их применения на суверенной территории Украины. Отправка была осуществлена в рамках пакета помощи, объявленного США 12 марта, и эти ракеты прибыли в Украину в этом месяце (в апреле - ред.), - отметил Пател.
"Мы не анонсировали этого, чтобы обеспечить оперативную безопасность Украины по ее просьбе",- сообщил представитель Госдепа.
Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты тайно отправили Украине ракеты ATACMS большой дальности, которыми на прошлой неделе были нанесены удары по российским войскам во временно оккупированном Крыму.
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Дали раніше пробну партію і зараз дають.
Може по такому ж методі і Томагавки колись дадуть.
Спочатку маленьку пробну партію, а потім цілими пакетами.
А чому б і ні?
Я до того, що передачу такої зброї не сховаєш проміж цинків з патронами. Для неї, як і для Хаймарсів, потрібно навчати масштабно людей, передавати новий клас носіїв, розробляти і навчати тактиці застосування на землі (яку за 35 років втрачено, та і неадекватна вона була в 80 навіть тодішнім "викликам").
Тож якщо США наважиться на передачу такої зброї - це буде помітно ЗАДОВГО до фактичної передачі попри всі режими секретності.
Це ATACMS-и будь-якої модифікації чи навіть PrSM можуть передати так, що і ми (пересічні), і засрашинці про їх наявність дізнаються тільки тоді, коли перша партія з сотень засрашинців в тилових штабах на відстані 500 км від ЛБЗ "пораскине мізками"...
Для керченського мосту залишили, що коли орки полізуть в черговий настум (вже "останній й рішучий") ось тоді їх усій й розхерачать в щепку .
Хєр зна, нащо ти "виплясував" навколо Леопарди. Зараз вони дозволяють не драпати, а більш-менш організовано задкувати, знищуючи стільки кацапів і техніки, що засрашинці скулять і шкребуть по базах зберігання...
Я оценил изящную красоту Ваших действий. Мои поздравления!
Головне це не заяви про те що там передали а результат тієї передачі... наразі досить ефективно застосували по Джанкою але поки що це один випадок
А то ведь в пакете помощи, в перечне может быть строчка, начинающаяся словами "ликвидация ...".
А что, надо было заранее рассказать, когда, где, из какой страны, каким транспортом будут доставлять в украину ракеты?