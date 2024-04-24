В течение дня россияне обстреляли 4 громады на Сумщине: применили FPV-дроны, БПЛА и артиллерию
В течение 24 апреля российская армия осуществила 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 23 взрыва. Обстрелам подверглись Юнаковская, Краснопольская, Середино-Будская, Степановская громады.
Об этом сообщила Сумская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
В частности, обстрелам подверглись:
- Середино-Будская громада: с территории рф осуществлен удар дронами-камикадзе типа "FPV" (5 взрывов). Также был артобстрел (4 взрыва).
- Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (12 взрывов).
- Юнаковская громада: с вражеского БПЛА квадрокоптерного типа осуществлен сброс взрывного устройства типа ВОГ (1 взрыв).
- Степановская громада: осуществлен авиаудар (1 взрыв).
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