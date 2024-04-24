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Решение Кабмина об изменении порядка выдачи паспортов мужчинам касается только услуг ГП "Документ", - МИД

паспорт

Изменения в порядке выдачи паспортов гражданина Украины для выезда за границу касается только документов, которые оформляются Государственной миграционной службой по заявлениям, полученным ГП "Документ".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В МИД подчеркнули, что ГП "Документ" - отдельное государственное предприятие, входящее в сферу управления Государственной миграционной службы Украины, и не имеет отношения к предоставлению консульских услуг.

"Постановление Кабинета Министров Украины № 443 от 23 апреля 2024 года относительно изменений в порядке выдачи паспортов гражданина Украины для выезда за границу касается документов, которые оформляются ГМС Украины по заявлениям, полученным ГП "Документ", - отметили в министерстве.

Также читайте: Украинские мужчины призывного возраста не смогут получить паспорта за границей

Автор: 

загранпаспорт (199) МИД (6934) паспорт (1178) ГМС (49)


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Топ комментарии
+18
У вас помилка - буква л замість п...
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24.04.2024 23:01
+14
Ахах... Теперь стрелки переводят))). Ахах... Лучше бы уже молчали...
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24.04.2024 22:48
+13
Моя двоюрідна сестра з чоловіком більше 15 років відпрацювали медиками в провінційному містечку за 150-200 баксів ( він - фельдшер , вона - медсестра ) . Простенький старий будинок перед тим вона купила - відпахавши в Данії на фермах кілька років .
Племінник - закнчив вуз - подивився на ті копійки, що вони тут заробляли , поїхав до Польщі в 2019 р . За 5 років - почав з чорноробочого - зараз має власну фірму - і дає роботу українцям, Без блатів та допомог . Забрав до себе батьків та сестру в 2022..
Донатить на ЗСУ

( А зараз держава Україна ( не батьківщина ) говорить , що він має борг перед нею .
Хотілося звичайно побачити звідки виникло це боргове зобовязання .)

І от що зараз апарат вибіркового примусу під назвою держава - пропонує йому ?

Яку альтернативу ? Отримати польську посвідку на проживання і послати в сад українську державу ? Або стати безправним кріпаком ( бо по факти українські воїни - не мають практично жодних прав ) під пафосні патріотичні промови корупціонерів та відбербершоплених тилових вояк ?

Що він вибере ? Питання риторитчне ....

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24.04.2024 23:16
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Правила форума Совет форумчан
Ахах... Теперь стрелки переводят))). Ахах... Лучше бы уже молчали...
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24.04.2024 22:48 Ответить
а ще хто окрім ДП Документ аиготовляє паспорти?
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24.04.2024 22:51 Ответить
Ну в Україні можна через підрозділи ДМС оформити - я так робив, бо там суттєво дешевше, ніж через ДП "Документ"...
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24.04.2024 22:55 Ответить
суттєво? на 200 грн?
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24.04.2024 23:00 Ответить
Там не 200, там майже вдвічі дорожче, погугліть ціни - зараз вони вже інші, але пропорція зберігається. Плюс, у мене підрозділ ДМС значно ближче від дому, аніж підрозділ ДП "Документ".
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24.04.2024 23:11 Ответить
А чо такоє? Фраєра пробують задню вмикати? 😊
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24.04.2024 22:52 Ответить
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24.04.2024 22:52 Ответить
Так за кордоном паспорт можна отримати лише через ДП "Документ"... Ну от якось немає там підрозділів ДМС України, уявіть собі!
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24.04.2024 22:54 Ответить
Так вони припинили надавати послуги
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24.04.2024 23:12 Ответить
Так оновити дані без візиту до ТЦК до 18 травня НЕМОЖЛИВО!
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24.04.2024 23:20 Ответить
Понятно, что с 18 мая МЗС прикроется законом про мобилизацию. А как с уже оплаченными паспортами? Готово ДП " Документ" к искам и выплате компенсации? Ведь договор составлялся, что документы будут выданы в учреждении по месту заявления! И на каком законном основании не выдают уже готовые документы?
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24.04.2024 22:56 Ответить
Добре, що МЗС все роз'яснив, бо в ухилянтів сраки димлять вже другий день. Дякуємо представникам влади та особисто верховному лідеру **********.
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24.04.2024 22:57 Ответить
У вас помилка - буква л замість п...
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24.04.2024 23:01 Ответить
Зелена гидота ,фу…
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25.04.2024 01:16 Ответить
так ти і є зебидлобот. хто найгучніше кричить "лови вора"?
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24.04.2024 23:11 Ответить
полізла гниль з бота кацапського. Всі тут прекрасно розуміють, якщо людина пише про зебидлоботів - то це явно кацап, який розпалює ворожнечу між українцями.
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24.04.2024 23:18 Ответить
більшість з тих, хто виїхав - голосували за Зе. це факт. тут нема нічого образливого. у нас свобода вибора.
а називати людей зебидлоботами - це образливо.
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24.04.2024 23:28 Ответить
чого ти підгораєш? проведи соцопитування - побачиш, що я не брешу. Які тобі докази надати, ти на будь який факт будеш кричати - що це брехня. А коли ти сам перевіриш, ти впевнишся, що я кажу правду.
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24.04.2024 23:33 Ответить
чого ти такий агресивний? луганського передивився?
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24.04.2024 23:39 Ответить
У 2019, якщо що, у закордонному окрузі вибори Порох виграв... Може з того часу і виїхало за кордон багато фанатів Зе, але точно сказати важко.
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24.04.2024 23:50 Ответить
багато зе-виборців виїхало. І не так сильно Порох переміг, там трохи більше половини за нього голосувало.
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24.04.2024 23:52 Ответить
Забыло ты написать,еще кто против зе банды-это все порохоботы
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25.04.2024 01:17 Ответить
кацапської не розумію. гугл-перекладач каже, що написано з помилками і він не може точно перекласти.
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25.04.2024 08:35 Ответить
дивна річ... ті ж самі дописувачі які засуджують свавілля зе влади, сьогодня радіють як вона взула своїх громадян... ви або труси вдягніть, або хрестик зніміть... До речі, справа не в паспортах, а в беззаконні, в тому що за ті паспорти взяли грощі, а отримувачів просто кинули. Думаєте європейці не бачать цього свавілля і воно наближає нас до ЄС?
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24.04.2024 23:04 Ответить
А це ті 73%, що якийсь час прикидались ніби це вони обрали зелених у владу. А тепер від радості, що на фронт поїдуть не вони, а з-за кордону, показали своє лице.
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25.04.2024 00:13 Ответить
Стоїть чмо розказує, що Україна йому не потрібна, а паспорт дай. Тут люди воюють, працюють, сидять під обстрілами за ці європейські плюшки, а оте щось вимагає ще
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24.04.2024 23:06 Ответить
Владу потрібно поважати , але , коли при владі бездарі , то що з ними робити ?
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24.04.2024 23:07 Ответить
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, - Reuters з https://www.reuters.com/world/europe/poland-ready-help-ukraine-get-military-age-men-back-minister-says-2024-04-24/ посиланням
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24.04.2024 23:07 Ответить
Та щось не віру що вони на таке підуть, уявіть таку картину просто))
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24.04.2024 23:19 Ответить
І що ?
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24.04.2024 23:11 Ответить
А якцо потім роcія прижене їх назад зі зброєю штурмувати Варшаву?
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24.04.2024 23:18 Ответить
а "днр, лнр" не штурмують наші позиції?
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24.04.2024 23:22 Ответить
Навряд Чи то правда. Полякам потрібга дешева робоча сила. Хіба що безробітніх
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24.04.2024 23:23 Ответить
Хз, на скільки з ua така і дешева, останній раз був в pl 2021, багато в нас на роботі було азіатів працювали за копійки.
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24.04.2024 23:25 Ответить
Моя двоюрідна сестра з чоловіком більше 15 років відпрацювали медиками в провінційному містечку за 150-200 баксів ( він - фельдшер , вона - медсестра ) . Простенький старий будинок перед тим вона купила - відпахавши в Данії на фермах кілька років .
Племінник - закнчив вуз - подивився на ті копійки, що вони тут заробляли , поїхав до Польщі в 2019 р . За 5 років - почав з чорноробочого - зараз має власну фірму - і дає роботу українцям, Без блатів та допомог . Забрав до себе батьків та сестру в 2022..
Донатить на ЗСУ

( А зараз держава Україна ( не батьківщина ) говорить , що він має борг перед нею .
Хотілося звичайно побачити звідки виникло це боргове зобовязання .)

І от що зараз апарат вибіркового примусу під назвою держава - пропонує йому ?

Яку альтернативу ? Отримати польську посвідку на проживання і послати в сад українську державу ? Або стати безправним кріпаком ( бо по факти українські воїни - не мають практично жодних прав ) під пафосні патріотичні промови корупціонерів та відбербершоплених тилових вояк ?

Що він вибере ? Питання риторитчне ....

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24.04.2024 23:16 Ответить
Він нічого не винен Україні. Україна - теж йому не винна нічого.
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24.04.2024 23:30 Ответить
А те що він донатить???
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25.04.2024 11:46 Ответить
а ви в казки вірите? за кордоном тих, хто донатить, відсотків 5, іншим все одно. Донати - добровільні.
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25.04.2024 12:22 Ответить
У МЗС наголосили, що ДП "Документ" - окреме державне підприємство, що входить до сфери управління Державної міграційної служби України і не має відношення до надання консульських послуг. А МЗС НЕ ВХОДИТЬ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ...
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24.04.2024 23:25 Ответить
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24.04.2024 23:39 Ответить
Два приклади - хлопець з Маріуполя щоб не жити в рашці виїхав після окупації в Варну, працює в порту. Вчора спалив Український паспорт.
Другий з окупованої частини Херсощини побаячив і теж спалив.
Остаточно вирішили отримати permanent residence.
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25.04.2024 03:47 Ответить
 
 