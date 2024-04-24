Решение Кабмина об изменении порядка выдачи паспортов мужчинам касается только услуг ГП "Документ", - МИД
Изменения в порядке выдачи паспортов гражданина Украины для выезда за границу касается только документов, которые оформляются Государственной миграционной службой по заявлениям, полученным ГП "Документ".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
В МИД подчеркнули, что ГП "Документ" - отдельное государственное предприятие, входящее в сферу управления Государственной миграционной службы Украины, и не имеет отношения к предоставлению консульских услуг.
"Постановление Кабинета Министров Украины № 443 от 23 апреля 2024 года относительно изменений в порядке выдачи паспортов гражданина Украины для выезда за границу касается документов, которые оформляются ГМС Украины по заявлениям, полученным ГП "Документ", - отметили в министерстве.
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а називати людей зебидлоботами - це образливо.
Племінник - закнчив вуз - подивився на ті копійки, що вони тут заробляли , поїхав до Польщі в 2019 р . За 5 років - почав з чорноробочого - зараз має власну фірму - і дає роботу українцям, Без блатів та допомог . Забрав до себе батьків та сестру в 2022..
Донатить на ЗСУ
( А зараз держава Україна ( не батьківщина ) говорить , що він має борг перед нею .
Хотілося звичайно побачити звідки виникло це боргове зобовязання .)
І от що зараз апарат вибіркового примусу під назвою держава - пропонує йому ?
Яку альтернативу ? Отримати польську посвідку на проживання і послати в сад українську державу ? Або стати безправним кріпаком ( бо по факти українські воїни - не мають практично жодних прав ) під пафосні патріотичні промови корупціонерів та відбербершоплених тилових вояк ?
Що він вибере ? Питання риторитчне ....
Другий з окупованої частини Херсощини побаячив і теж спалив.
Остаточно вирішили отримати permanent residence.