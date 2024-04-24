Решение Кабмина об изменении порядка выдачи паспортов мужчинам касается только услуг ГП "Документ", - МИД

Изменения в порядке выдачи паспортов гражданина Украины для выезда за границу касается только документов, которые оформляются Государственной миграционной службой по заявлениям, полученным ГП "Документ".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В МИД подчеркнули, что ГП "Документ" - отдельное государственное предприятие, входящее в сферу управления Государственной миграционной службы Украины, и не имеет отношения к предоставлению консульских услуг.

"Постановление Кабинета Министров Украины № 443 от 23 апреля 2024 года относительно изменений в порядке выдачи паспортов гражданина Украины для выезда за границу касается документов, которые оформляются ГМС Украины по заявлениям, полученным ГП "Документ", - отметили в министерстве.

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