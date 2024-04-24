США уверены, что Украина не будет применять ATACMS вне своей территории, - советник Байдена Салливан
Администрация США уверена что Украина не будет использовать американское вооружение вне своей территории.
Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Мы имели достаточно времени, чтобы проверить, как украинское руководство выполняет обязательства, которое оно взяло на себя по применению систем, в том числе, HIMARS, заверив, что будет использовать их только на украинской суверенной территории", - сказал он.
Салливан добавил, что украинская сторона всегда выполняла обещания не применять американское вооружение за пределами Украины.
"Поэтому мы уверены, что они будут выполнять и эти обязательства (по ATACMS - Ред.)",- подчеркнул представитель Белого дома.
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тому Салліван забороняє їх чіпати 🙁
Від буде в'язати руки Україні так довго як це буде можливо.
« Путин ферштейн»…
Атакамси - Саліван наклав обмеження.
Тауруси- Щольц взагалі їх не дае та не обіцяе…
а по раші заборонено , на жаль 😟
Звичайно, це певне обмеження для ЗСУ для превентивних ударів по аеродромах, базах, пунктах управління, по логістиці на території рашки.
Але це не смертельно.
Бо є безліч потенційних "жирних" військових цілей у тому ж Криму, який США рахують територією України.
Тому можна день і ніч херачити ракетами ATACMS по базах рашистів в Криму, навіть по кримському мосту, щоб нарешті його знищити.
Есть такой аффоризм - пропасть нельзя перепрыгнуть на 99%
Другое дело шо теперь оно все в зоне досягаемости, и ничего не мешает ****@ть в то же место где ведутся работы)
Основные боевые действия идут в районе Донецка и севернее. Основные места из которых поставляются военные грузы - в центральной России. И что проще: Тащить состав из Москвы в Ростов, потом в Донецк, потом куда надо. Или тащить состав из Москвы через Ростов, в Краснодарский край, через мост в Крым, из Крыма вдоль линии фронта в Донецк, из Донецка куда надо?
А туристы и на пароме приедут.
Ракетные обстрелы (а их добрая часть из Крыма) = страдает ВСЯ Украина
Крым надо отрезать что бы было проще вернуть море
Чекаемо
Навіть Столпенберг, голова НАТО, сказав, що Україна має права бити по агресору в будь-яке його місце.
Для кращого ефекту вдарте по найбільшому НПЗ в зоні досяжності.