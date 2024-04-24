США уверены, что Украина не будет применять ATACMS вне своей территории, - советник Байдена Салливан

Администрация США уверена что Украина не будет использовать американское вооружение вне своей территории.

Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы имели достаточно времени, чтобы проверить, как украинское руководство выполняет обязательства, которое оно взяло на себя по применению систем, в том числе, HIMARS, заверив, что будет использовать их только на украинской суверенной территории", - сказал он.

Салливан добавил, что украинская сторона всегда выполняла обещания не применять американское вооружение за пределами Украины.

"Поэтому мы уверены, что они будут выполнять и эти обязательства (по ATACMS - Ред.)",- подчеркнул представитель Белого дома.

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