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США уверены, что Украина не будет применять ATACMS вне своей территории, - советник Байдена Салливан

ракети,atacms

Администрация США уверена что Украина не будет использовать американское вооружение вне своей территории.

Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы имели достаточно времени, чтобы проверить, как украинское руководство выполняет обязательства, которое оно взяло на себя по применению систем, в том числе, HIMARS, заверив, что будет использовать их только на украинской суверенной территории", - сказал он.

Салливан добавил, что украинская сторона всегда выполняла обещания не применять американское вооружение за пределами Украины.

"Поэтому мы уверены, что они будут выполнять и эти обязательства (по ATACMS - Ред.)",- подчеркнул представитель Белого дома.

Также читайте: Госдеп официально подтвердил, что США тайно передали Украине дальнобойные ATACMS в марте

Автор: 

США (26381) Салливан Джейк (254) ATACMS (138)


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Топ комментарии
+14
белогодщина i кубанщина це нашi територii.
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24.04.2024 23:15
+11
По кацапським військовим об'єктам на Кримі дозволили - це вже великий прогрес у того Салівана.
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24.04.2024 23:16
+11
Типу можна бити москаля але тільки не поїбалу.
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24.04.2024 23:16
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Бідолажним рузьге все важче і важче вірити у те, що НАТО сабіралось напасть на ніх.
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24.04.2024 23:15 Ответить
белогодщина i кубанщина це нашi територii.
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24.04.2024 23:15 Ответить
Були колись украінськими територіями , а наразі кацапські ,
тому Салліван забороняє їх чіпати 🙁
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24.04.2024 23:19 Ответить
у потрібний час ми забудимо спитати про це курву салівана
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24.04.2024 23:39 Ответить
А якщо треба буде рятувати людей КНР (Кубанської Народної Республіки)від кремлівського режиму хунти? Тамженашілюди )..... Скажуть - законна ціль.
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25.04.2024 00:28 Ответить
Хахахаха, заборонили ці ракети відкопані у шахтах Львівщини лишньохромосомий, згадай 2014 рік шахти танки ', тільки тепер все у зворотньому напрямку!
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25.04.2024 06:31 Ответить
Московія теж всього - навсього лише мисливські землі Князя Київського
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25.04.2024 06:29 Ответить
Саліван е Саліван.

Від буде в'язати руки Україні так довго як це буде можливо.
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25.04.2024 06:36 Ответить
Цікаво, що Саліван/Бернс працюе сінхронно з Шольцем/ Меркель.

« Путин ферштейн»…

Атакамси - Саліван наклав обмеження.
Тауруси- Щольц взагалі їх не дае та не обіцяе…
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25.04.2024 06:46 Ответить
Дружбан дЄрмака...
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25.04.2024 08:46 Ответить
По кацапським військовим об'єктам на Кримі дозволили - це вже великий прогрес у того Салівана.
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24.04.2024 23:16 Ответить
Типу можна бити москаля але тільки не поїбалу.
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24.04.2024 23:16 Ответить
Можна бити по нирках, печінці, зрештою, по яйцях.
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25.04.2024 10:08 Ответить
Можемо сміливо х@рити по Криму , Донецьку і Луганську ,
а по раші заборонено , на жаль 😟
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24.04.2024 23:16 Ответить
importantи!
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24.04.2024 23:20 Ответить
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24.04.2024 23:22 Ответить
натік що то лише для Криму та Донбасу, не хвилюйтесь з дальністю 300 км до мацкви всеодно не долетить
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24.04.2024 23:24 Ответить
Так, США отримали гарантії від України, що ATACMS не будуть використовуватися по території рашки.
Звичайно, це певне обмеження для ЗСУ для превентивних ударів по аеродромах, базах, пунктах управління, по логістиці на території рашки.
Але це не смертельно.
Бо є безліч потенційних "жирних" військових цілей у тому ж Криму, який США рахують територією України.
Тому можна день і ніч херачити ракетами ATACMS по базах рашистів в Криму, навіть по кримському мосту, щоб нарешті його знищити.
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24.04.2024 23:24 Ответить
"надо меньше петь и свойо иметь"
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24.04.2024 23:40 Ответить
Московія була провінцією Київської Русі. Маємо повне право.
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24.04.2024 23:24 Ответить
Ростов исконно украинский город. Там даже экс президент живет.
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24.04.2024 23:25 Ответить
Скiльки потрiбно атакамсiв, щоб знищiти мiст довжиною 19 км?
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24.04.2024 23:28 Ответить
Декілька десятків, щоб вщент знищити.
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24.04.2024 23:31 Ответить
ну i? а нашi мости через Днiпро можна розгатить напевно одною.
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24.04.2024 23:35 Ответить
Через Днепр десятки мостов-все не разрушишь. А еще течение слабое и понтонные мосты навести-дело 1 дня. Это если в тылу. На линии фронта под огнем противника-никакие понтоны не помогут
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24.04.2024 23:43 Ответить
2-3
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24.04.2024 23:33 Ответить
Не нужно уничтожать весь (хоть и очень бы хотелось) Достаточно обвалить пару пролетов, и все...
Есть такой аффоризм - пропасть нельзя перепрыгнуть на 99%
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24.04.2024 23:35 Ответить
Если опора целая-то пролет можно за месяц восстановить. Опоры нужно взрывать
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24.04.2024 23:41 Ответить
Та опоры тоже можно восстановить по сути... сложнее - да, но не из разряда невозможного.
Другое дело шо теперь оно все в зоне досягаемости, и ничего не мешает ****@ть в то же место где ведутся работы)
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25.04.2024 00:06 Ответить
уже нет смысла. у ******** есть сухопутный коридор.
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25.04.2024 00:41 Ответить
Оно то так, но мостом логистика быстрее и дешевле
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25.04.2024 00:46 Ответить
Куда и чего логистика? Туристов на отдых?

Основные боевые действия идут в районе Донецка и севернее. Основные места из которых поставляются военные грузы - в центральной России. И что проще: Тащить состав из Москвы в Ростов, потом в Донецк, потом куда надо. Или тащить состав из Москвы через Ростов, в Краснодарский край, через мост в Крым, из Крыма вдоль линии фронта в Донецк, из Донецка куда надо?

А туристы и на пароме приедут.
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25.04.2024 01:31 Ответить
Основные боевые действия - да (страдает линия соприкосновения + несколько км)
Ракетные обстрелы (а их добрая часть из Крыма) = страдает ВСЯ Украина
Крым надо отрезать что бы было проще вернуть море
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25.04.2024 01:37 Ответить
Ну вот, восстановили пролет, а потом прилетает новый АТАКАМС и говорит: не очень хорошо получилось, переделывайте
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25.04.2024 09:24 Ответить
+ +
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25.04.2024 08:49 Ответить
Коли маленька куля вбиває москаля, їй похрін на його зріст.
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25.04.2024 00:22 Ответить
Хватить 2-3 прольоти, щоб не функціонував деякий час. А там побачимо...
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25.04.2024 06:09 Ответить
10-15 метрів мосту з опорами зруйнувати і все. Стане увесь трафік.

Чекаемо
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25.04.2024 06:41 Ответить
"Україна і росія- це одна країна"(с) Трамп)). Так що можна)
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24.04.2024 23:30 Ответить
Нє нє, ми нє, а якщо що, то то були воообше не Атакамси, то бойові модернізовані лелеки
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24.04.2024 23:35 Ответить
Усі ці обмеження Байдена = ганьба!
Навіть Столпенберг, голова НАТО, сказав, що Україна має права бити по агресору в будь-яке його місце.
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24.04.2024 23:36 Ответить
Танці без обнімашок? Нє, сєкас у шкарпетках...
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24.04.2024 23:36 Ответить
Для чого ви їх даєте? По Ужгороду стріляти?
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24.04.2024 23:39 Ответить
Если наводчик в слегка контуженном виде введет немного другие координаты и ракета полетит на россию-это будей чистой случайностью и ВСУ не виновны. Контузия она ухудшает способность соображать и контролировать свои действия. Хочу в разгар зимы удар по белгородской ТЕЦ-чтобы эти российские фашисты там нахер позамерзали. И по ближайшим плотинам\шлюзам на территории параши. и почему РДК не делаю дивекрсии в глубине РФ подрывая опоры мостов,шлюзы,жд переезды-для этого не нужно ракет а нужнв гражданские автомобили с сотнями кг взрывчатки
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24.04.2024 23:40 Ответить
уйобищна саливонівська концепція, яка дозволить воювати росіянам додатково ще років із п'ять.
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25.04.2024 01:41 Ответить
Та, мля застосуюте вже. Я хочу подивитися на морду Салівана коли він буде розказувати що ракет не дамо, бо кацапстан не можна обстрілювати.
Для кращого ефекту вдарте по найбільшому НПЗ в зоні досяжності.
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25.04.2024 03:10 Ответить
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25.04.2024 13:02 Ответить
 
 