РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11037 посетителей онлайн
Новости
47 371 511

Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, - министр обороны Косиняк-Камыш

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш .

Польша поможет Украине вернуть мужчин призывного возраста в случае необходимости.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на слова министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, передает Цензор.НЕТ.

Министр напомнил, что Польша в прошлом предлагала помочь Украине, чтобы военнообязанные вернулись в свою страну и выполнили свой гражданский долг.

Он заявил, что "возможна любая поддержка", если Киев обратится за помощью к возвращению домой тех, кто может потерять право оставаться в Польше после окончания срока действия их паспортов.

"Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине", - объяснил глава министерства.

Читайте также: Украинское консульство в Польше и генконсульство в Барселоне приостановили прием граждан призывного возраста (обновлено)

Автор: 

Польша (8395) призыв (742) Украина (44912) мобилизация (2735)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+55
От тільки, іронія долі в тому, що ті хто радіє зараз в коментарях є такими самими ухилянтами.
Ви, панове дезертири, думаєте, замість вас будуть вмирати в Україні ті хто втік за кордон, а ви будете на їх шиї сидіти? Ви думали, що спочатку воюватимуть патріоти, потім добровольці, потім, коли вищеперелічені скінчились мобілізовані "сіряки", а тепер думаєте, що повернуться з-за кордону і підуть захищати вас? Найвні 73%.
показать весь комментарий
24.04.2024 23:50
+49
крига скрсла, панове !!!

а ви, панове дезертири, що думали що замість вас будуть вмирати в Україні поляки, німці, французи, а ви будете на їх шиї сидіти ?

.
показать весь комментарий
24.04.2024 23:44
+27
правильно, ибо нефиг...
показать весь комментарий
24.04.2024 23:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 6 из 6
Ніхто мене не кидав, а от тебе всі кидають чомусь і всі чомусь тобі винні, совок їбаний. Ні на яку жалість я не давлю,я просто хочу щоб таких їбаних виродків як ти, додали в нагрузку к полоненим москалям при обміні на наших хлопців.
показать весь комментарий
26.04.2024 09:04 Ответить
Воювати мають всі чому мої брати вже 2 роки на нулі а таке сміття як ти не хоче воювати? Хочете конфлікти з військовими і щоб військові зробили переворот і почали розстріли?
показать весь комментарий
26.04.2024 09:51 Ответить
А що вони роблять по твоєму,підорасіна *****?
показать весь комментарий
26.04.2024 15:56 Ответить
Пастухі с парканами це держави,а люди ці вівці ,тобто майно держави.
Тому і зроблені кордони ,паспорти щоб менш вівці плуталися.
Земля це і є моя батьківщина,а не лише сукупність одномовних людей з єдиним паспортом та виглядом яку стережуть погранці
показать весь комментарий
25.04.2024 21:16 Ответить
Страница 6 из 6
 
 