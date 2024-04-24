Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, - министр обороны Косиняк-Камыш
Польша поможет Украине вернуть мужчин призывного возраста в случае необходимости.
Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на слова министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, передает Цензор.НЕТ.
Министр напомнил, что Польша в прошлом предлагала помочь Украине, чтобы военнообязанные вернулись в свою страну и выполнили свой гражданский долг.
Он заявил, что "возможна любая поддержка", если Киев обратится за помощью к возвращению домой тех, кто может потерять право оставаться в Польше после окончания срока действия их паспортов.
"Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине", - объяснил глава министерства.
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Тому і зроблені кордони ,паспорти щоб менш вівці плуталися.
Земля це і є моя батьківщина,а не лише сукупність одномовних людей з єдиним паспортом та виглядом яку стережуть погранці