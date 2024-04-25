США имеют возможность обеспечить поддержку Украины в 2024 году, - советник Байдена Салливан

У Соединенных Штатов достаточно ресурсов, чтобы поддерживать Украину в течение 2024 года.

Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я действительно ожидаю, что с тем количеством ресурсов, которые мы имеем сейчас, мы можем продолжать обеспечивать Украину тем, что ей нужно, в течение 2024 года", - сказал он в ответ на вопрос журналистов.

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