РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11037 посетителей онлайн
Новости
2 088 8

США имеют возможность обеспечить поддержку Украины в 2024 году, - советник Байдена Салливан

джейк,салліван

У Соединенных Штатов достаточно ресурсов, чтобы поддерживать Украину в течение 2024 года.

Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я действительно ожидаю, что с тем количеством ресурсов, которые мы имеем сейчас, мы можем продолжать обеспечивать Украину тем, что ей нужно, в течение 2024 года", - сказал он в ответ на вопрос журналистов.

Читайте также: Из-за задержки с помощью в Конгрессе Украина потеряла Авдеевку, - Белый дом

Автор: 

помощь (7758) США (26381) поддержка (669) Салливан Джейк (254)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В середньому, по 2 млрд. доларів , Америка буде виділяти Україні в місяць у вигляді зброї, техніки та *********** у 2024 році.
показать весь комментарий
25.04.2024 00:26 Ответить
Це в кращому випадку по 2млрд до 1 жовтня 2024
потім гроші закінчаться
в пакеті PDA 7.8млрд + FMF 1.6 млрд
також відновлення складів з "запасом", щоб міноборони було "комфортно" видавати PDA
тому може віддадуть 4.2млрд 2022-2023 років

і це все
інше на 5+ років по программі USAI

техніки дають не багато, за 2 роки - десь на 4млрд
все інше **********, та ...

проте від республіканців є "плюшки" у вигляді законів (працювали над законом з лютого 2024)
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8035/text новий закон для України
який має вимоги:
- розробити багаторічний секретний план перемоги України
- надати ракети дальної дії атакамс

Наступний закон
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
має
(a) Short Title.-This Act may be cited as the "Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act" or the "REPO for Ukrainians Act".
(a) Коротка Назва . Цей Закон можна цитувати як «Закон про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців» або «Закон про РЕПО для українців».
це про блокування 300млрд російських активів, відновлення України, за чий рахунок і т.п.

Наступний закон
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 S.4179 - A bill to extend and modify the lend-lease authority to Ukraine.
https://www.cornyn.senate.gov/news/cornyn-shaheen-scott-coons-introduce-bill-to-reauthorize-ukraine-lend-lease-program/ поки на розгляді
відновити закон про лендліз для України до 2026 року

Це дійсно стратегія та план, котрий пропонує республіканська партія
показать весь комментарий
25.04.2024 02:27 Ответить
Я так розумію, Саливон - це аналог нашого пустопорожнього торохтія Кулеби.
показать весь комментарий
25.04.2024 00:27 Ответить
Торохтій в кедах мав бути рівня Блінкена, але гора гопників народила мишу. А Салівон це Дерьмак. Їх об'єднує путінферштейн. Піонтковский з початку війни говорить, що головними опонентами допомоги в демпартії є Салівен.і це не дивно. Салівон починав у політиці з помічника відомої українофобки (як і її муженьок гуляка) Хілларі Клінтон. А памятаєте як цинічно і нагло держсекретар США Керрі в 2014 році в Женеві повідомив українського МІДА, що справи Росії та України їх не стосуються. А Салівон тоді був в нього замом і вже відправляв Грема на переговори в Москву. Як і у 2023 році. Це саме Салівон прямо причетний до відставки міністра оборони Британії Уолесса. Він тоді цим і хвастався серед шапіто гопоти.
показать весь комментарий
25.04.2024 07:39 Ответить
а що далі? цирк на дроті №2? кордон з марсіанами? кредит під 1000%? кожен українець щоб пожертвував по нирці?
показать весь комментарий
25.04.2024 00:42 Ответить
Звездеж ,,деятелей,, Белого Дома (не США) и ЕС - это разрушение городов Украины, убийства десятков тысяч, 10 млн. беженцев.
Их больше волнует ,,голод,, в Газе (выборы), где население выбрасывает ,,невкусные,, обеды, которыми их снабжают ЕС и Белый Дом.
Почему этих ,,деятелей,, не волнуют население оккупированных областей Украины, убийства непрекращающиеся ракетные атаки на мирные города Украины ??
показать весь комментарий
25.04.2024 01:43 Ответить
Голод в газе побороть можно за неделю!
Наловить десяток тысяч диких кабанов, привезти скотовозами в Газу и выпустить.
Голодные будут охотиться и хорошо питаться.
А вот кто - кабаны или арапы - это они разберутся сами.
Главное, оцепить этот лепрозорий электроизгородью
показать весь комментарий
25.04.2024 07:53 Ответить
Ще рік тому, я б не вірив, але зараз схоже на те, що штати і влада слуг уклали договорняк: штати закривають очі на мародерство слуг, а зєля взамін гонить всіх українців під мобілізацію на м'ясо.
А з українським народом ви забули це обговорити? Українці згодні на таке?
показать весь комментарий
25.04.2024 08:59 Ответить
 
 