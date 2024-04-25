РФ наложила вето на резолюцию ООН по недопущению ядерного оружия в космос, - Reuters

Россия заблокировала резолюцию, разработанную Соединенными Штатами, которая призвала страны предотвратить гонку вооружений в космическом пространстве.

Об этом пишет издание Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что проект резолюции Совета Безопасности был вынесен на голосование США и Японией после почти шести недель переговоров. Он получил 13 голосов "за", в то время как Китай воздержался, а Россия наложила вето.

Текст резолюции ООН подтверждал бы обязательство соблюдать Договор о космосе и призывал государства "активно способствовать достижению цели мирного использования космического пространства и предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве".

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"Сегодняшнее вето вызывает вопросы: почему, если вы соблюдаете правила, вы не поддерживаете резолюцию, которая их подтверждает? Что вы можете скрывать?" - заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд после голосования.

В ответ посол России в ООН Василий Небензя обвинил Вашингтон в попытке очернить Москву и заявил, что Россия вскоре начнет переговоры с членами Совета Безопасности по собственному проекту резолюции, направленной на сохранение мира в космосе.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена начала кампанию по сдерживанию России после появления данных, что Кремль разрабатывает оружие, способное уничтожать спутники в космосе.

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