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Новости
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РФ наложила вето на резолюцию ООН по недопущению ядерного оружия в космос, - Reuters

оон

Россия заблокировала резолюцию, разработанную Соединенными Штатами, которая призвала страны предотвратить гонку вооружений в космическом пространстве.

Об этом пишет издание Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что проект резолюции Совета Безопасности был вынесен на голосование США и Японией после почти шести недель переговоров. Он получил 13 голосов "за", в то время как Китай воздержался, а Россия наложила вето.

Текст резолюции ООН подтверждал бы обязательство соблюдать Договор о космосе и призывал государства "активно способствовать достижению цели мирного использования космического пространства и предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве".

Также читайте: США предупредили союзников, что Россия может в этом году запустить в космос противоспутниковое ядерное оружие, - Bloomberg

"Сегодняшнее вето вызывает вопросы: почему, если вы соблюдаете правила, вы не поддерживаете резолюцию, которая их подтверждает? Что вы можете скрывать?" - заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд после голосования.

В ответ посол России в ООН Василий Небензя обвинил Вашингтон в попытке очернить Москву и заявил, что Россия вскоре начнет переговоры с членами Совета Безопасности по собственному проекту резолюции, направленной на сохранение мира в космосе.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена начала кампанию по сдерживанию России после появления данных, что Кремль разрабатывает оружие, способное уничтожать спутники в космосе.

Читайте также: Конгресс США уже "несколько недель" знает об угрозе разработки РФ противоспутникового оружия, - спикер Джонсон

Автор: 

космос (785) ядерное оружие (1326) Совбез ООН (1104)


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Топ комментарии
+15
Радбез ООН як і саме ООН абсолютно клоунська і недієздатна структура.
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25.04.2024 01:53
+10
Висновки? Підкажу: визнати росію країною терористом, надійно взяти Китай за яйця, що не спонсорував терориста, розвалити отой рудимент совка і забрати ядерну зброю
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25.04.2024 01:28
+4
"Хотят ли русские войны?"
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25.04.2024 01:23
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USA, Прошу отнестись с пониманием.
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25.04.2024 01:14 Ответить
"Хотят ли русские войны?"
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25.04.2024 01:23 Ответить
Висновки? Підкажу: визнати росію країною терористом, надійно взяти Китай за яйця, що не спонсорував терориста, розвалити отой рудимент совка і забрати ядерну зброю
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25.04.2024 01:28 Ответить
Радбез ООН як і саме ООН абсолютно клоунська і недієздатна структура.
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25.04.2024 01:53 Ответить
ну і кому потрібна ця оон??
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25.04.2024 04:01 Ответить
усiм потрiбна, окрiм Украiни. де ще ви висловити свою "озабоченость"?
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25.04.2024 04:30 Ответить
Потрібна всьому світу . АЛЕ ,повністю реорганізована під
реалії сьогодення .
І провідні лідери світу нарешті повинні зрозуміти ,що
реорганізація ООН потрібна негайно !
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25.04.2024 06:59 Ответить
ЧТО ЗНАЧИТ РОССИЯ ЕСЛИ ПУТИН ПРЕСТУПНИК !)
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25.04.2024 04:04 Ответить
?
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25.04.2024 04:05 Ответить
Слово - вето , в заголовку зайве .
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25.04.2024 07:34 Ответить
А як вона туди взагалі потрапляє,щоб щось накладати? Де ж ті сранкції?
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25.04.2024 07:38 Ответить
То рашка не вето наклала, а на саме оон наклала з прибором.
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25.04.2024 08:34 Ответить
А по факту рф наклала купа лайна на стіл
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25.04.2024 08:50 Ответить
Сюсюкайте там і далі з терористами, якщо в макітрах московське бабло замість розуму.
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25.04.2024 10:13 Ответить
В таком случае, пространство высотой в 6 тыс.км (над Землей, равное ее радиусу) над любой страной можно объявить суверенной зоной безопасности, размещать в которой военные объекты запрещено, а в случае нарушения сбивать без предупреждения!
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25.04.2024 13:37 Ответить
Ви думаєте супутники тільки над суверенними територіями своїх держав літають?
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25.04.2024 14:05 Ответить
это конец военным низкоорбитальным ВОЕННЫМ спутникам и спутникам двойного назначения. Это аналогично морскому праву, где 20 км территориальные воду и 200 КМ - экономическая зона (как 100 км - суверенное воздушное пространство и 6000 км - зона безопасности)!
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25.04.2024 14:19 Ответить
 
 