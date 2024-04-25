Салливан об использовании замороженных активов РФ: Мы находимся в интенсивных консультациях с европейскими партнерами

США ведут интенсивные консультации с Европейскими партнерами по использованию замороженных активов РФ для финансирования Украины.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как заявила "Группа семи", российские активы останутся обездвиженными, пока они не будут использованы для восстановления Украины. Способ и механизм, как это будет происходить, остаются предметом консультаций с нашими европейскими партнерами", - отметил он.

Салливан добавил, что для США и европейских партнеров главное в этом вопросе - действовать вместе, особенно учитывая то, что основная часть активов хранится в Европе. Важно обеспечить общий путь, чтобы активы РФ гарантированно пошли на восстановление и отстройку Украины.

"Мы находимся в интенсивных консультациях с нашими европейскими партнерами. Я могу сказать, что это будет важной темой разговора во время саммита G7 в июне", - добавил Салливан.

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