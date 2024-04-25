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Салливан об использовании замороженных активов РФ: Мы находимся в интенсивных консультациях с европейскими партнерами

рублі,активи

США ведут интенсивные консультации с Европейскими партнерами по использованию замороженных активов РФ для финансирования Украины.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как заявила "Группа семи", российские активы останутся обездвиженными, пока они не будут использованы для восстановления Украины. Способ и механизм, как это будет происходить, остаются предметом консультаций с нашими европейскими партнерами", - отметил он.

Салливан добавил, что для США и европейских партнеров главное в этом вопросе - действовать вместе, особенно учитывая то, что основная часть активов хранится в Европе. Важно обеспечить общий путь, чтобы активы РФ гарантированно пошли на восстановление и отстройку Украины.

"Мы находимся в интенсивных консультациях с нашими европейскими партнерами. Я могу сказать, что это будет важной темой разговора во время саммита G7 в июне", - добавил Салливан.

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Автор: 

россия (95352) Салливан Джейк (254) замороженные активы (277)


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Бесконечные консультации пустозвонов заколебали.... более двух лет идут ,,консультации,, .
Это вина не только постозвонов ЕС и Белого Дома, но и непрофессионализм властей Украины.
Украина могла выйти к границам 2014, если бы власти Украина и Белого Дома, сообща, не уничтожили Ленд-лиз, проголосованный Конгрессом и подписанный Байденом, 9 мая 2022.
Ленд-лиз - это сотни самолетов, танков, миллионы снарядов....., которые не получили ВСУ!!
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25.04.2024 01:57 Ответить
Піди випий галоперідолу.
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25.04.2024 03:19 Ответить
Невірю ні одному слову Салівана!
Цей хлопчик вже наробив багато лиха «тримаючи за руки» Байдена.

Мова повинна йди про передачу ціх коштів в Україну. А не « процентів з доходу».

ЕС не поспішае, бо 95% грошей (350 міліардів) знаходяться у Европі. Вони зараз говорять як раз про «% з доходу», а не про самі кошти.

Таке враження що Саліван намагаеться « налаштувати США» під цю позицію
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25.04.2024 07:21 Ответить
Цікаво, що у притятому Законі ( нах) е забовьязання для адміністрації (у продовж 45 днів) разробити « план Перемоги».

Ось ми і побачимо як закрутитися Саліван і з Перемогою. І з формуванням про Капітуляцію РФ, та Репарації на користь України.
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25.04.2024 07:26 Ответить
Саліван з тих комісарів про яких сказано: "рот зачинив і робоче місце прибрано." Ще й сцикливий до усрачки.
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25.04.2024 03:12 Ответить
Домовлятися, десь посередині....
А вже якби мали надавати, і самі активи, а виявляється вони ще не домовилися, і про дивіденди з цих активів....
А газ, і нафта тим часом тихенько йде, тече, через територію підарашки, НПЗ ні - ні, підара-и....
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25.04.2024 06:15 Ответить
одна країна, без дозволу і згоди, забирає територію і знищує іншу країну, вам блд яка і кого згода потрібна
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25.04.2024 07:16 Ответить
Швейцарию и Данию у которых 80% россицйских активов-их будет очень тяжело убедить отказатся от российских денег и от огромных прибылей которые те приносят. Но если США действительно захотят-то смогут убедить даже нейтралбную Швейцарию которая даже в ЕС не состоит. Когда Америке нужнро было боротся с исламским террорищзмом то Американцы быстро убедили швейцарские банки раскрыть конфеденциальную информ=ацию по счетам заркубежных владельцев. и никакая банковская тайна не помогла. Все зависит от степени желания США
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25.04.2024 07:30 Ответить
Не пускайте Селлівана "всередину інтенсивних консультацій"! Пригадайте, як Селліван "сприяє" військовій допомозі Україні.
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25.04.2024 12:18 Ответить
 
 