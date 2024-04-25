Салливан об использовании замороженных активов РФ: Мы находимся в интенсивных консультациях с европейскими партнерами
США ведут интенсивные консультации с Европейскими партнерами по использованию замороженных активов РФ для финансирования Украины.
Об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Как заявила "Группа семи", российские активы останутся обездвиженными, пока они не будут использованы для восстановления Украины. Способ и механизм, как это будет происходить, остаются предметом консультаций с нашими европейскими партнерами", - отметил он.
Салливан добавил, что для США и европейских партнеров главное в этом вопросе - действовать вместе, особенно учитывая то, что основная часть активов хранится в Европе. Важно обеспечить общий путь, чтобы активы РФ гарантированно пошли на восстановление и отстройку Украины.
"Мы находимся в интенсивных консультациях с нашими европейскими партнерами. Я могу сказать, что это будет важной темой разговора во время саммита G7 в июне", - добавил Салливан.
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Это вина не только постозвонов ЕС и Белого Дома, но и непрофессионализм властей Украины.
Украина могла выйти к границам 2014, если бы власти Украина и Белого Дома, сообща, не уничтожили Ленд-лиз, проголосованный Конгрессом и подписанный Байденом, 9 мая 2022.
Ленд-лиз - это сотни самолетов, танков, миллионы снарядов....., которые не получили ВСУ!!
Цей хлопчик вже наробив багато лиха «тримаючи за руки» Байдена.
Мова повинна йди про передачу ціх коштів в Україну. А не « процентів з доходу».
ЕС не поспішае, бо 95% грошей (350 міліардів) знаходяться у Европі. Вони зараз говорять як раз про «% з доходу», а не про самі кошти.
Таке враження що Саліван намагаеться « налаштувати США» під цю позицію
Ось ми і побачимо як закрутитися Саліван і з Перемогою. І з формуванням про Капітуляцію РФ, та Репарації на користь України.
А вже якби мали надавати, і самі активи, а виявляється вони ще не домовилися, і про дивіденди з цих активів....
А газ, і нафта тим часом тихенько йде, тече, через територію підарашки, НПЗ ні - ні, підара-и....