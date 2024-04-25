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Новости Помощь Украине
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Нам нужны системы ПВО, самолеты и достаточное количество боеприпасов, - заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ Костенко

обсє

Украина нуждается в современных системах противовоздушной обороны, боевых самолетах и достаточном количестве артиллерийских боеприпасов для защиты гражданского населения.

Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко во время очередного заседания Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Современные системы противовоздушной обороны, боевые самолеты и достаточное количество артиллерийских боеприпасов остаются необходимыми для защиты гражданского населения Украины от российских атак и освобождения суверенных территорий Украины. Мы благодарны всем нашим международным партнерам за постоянную помощь, направленную на укрепление обороноспособности Украины. В частности, за недавние важные решения наших американских и европейских партнеров о дополнительной военной помощи Украине", - отметила она.

Костенко подчеркнула, что несмотря на попытки России помешать предоставлению Украине необходимых средств обороны, "ничто не может изменить основополагающий принцип права нации на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН".

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Заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ проинформировала иностранные делегации о последних ракетных атаках России на гражданскую инфраструктуру и их кровавых последствиях. При этом, она указала, что "важно помнить о глобальном измерении действий России, в частности, ее деятельность, направленную на консолидацию других авторитарных режимов, действующих с целью подрыва международного мира и стабильности".

"Для мировых демократий чрезвычайно важно иметь общее понимание этих вызовов и выработать долгосрочную стратегию противодействия угрозам со стороны Российской Федерации и ее приспешников для обеспечения безопасности всего мира. Украина твердо убеждена, что мир, к которому мы все стремимся, может быть достигнут только через полное восстановление принципов, закрепленных в Уставе ООН, положения которого согласились уважать все страны мира", - резюмировала Костенко.

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Автор: 

ОБСЕ (4870) помощь (7758)


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Топ комментарии
+6
А ще більше нам потрібні вибори.
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25.04.2024 02:35
+3
Звісно тіки тімошенко,як тіки змінився презідент на виборах у 2019 році,то всі її істерічні завивання про "зубожіння" відразу припинились.Зараз чьомусь мавчить."Епоха бідності" для неї теж скінчилась.
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25.04.2024 04:18
+2
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25.04.2024 09:16
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А ще більше нам потрібні вибори.
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25.04.2024 02:35 Ответить
о знов перевзувся чи апять ТЮлю в президенти? нах ті вибори, так скоріше Махновщину відродимо, ото біжить хтось незнайомий - з дробовика його, а потім розбирайся чи кацап чи тцк
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25.04.2024 03:16 Ответить
Та крім Тюлі мабуть нікого і не залишилось ....нормальних ці контрацептиви вже так чи інакше зачистили
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25.04.2024 03:48 Ответить
Звісно тіки тімошенко,як тіки змінився презідент на виборах у 2019 році,то всі її істерічні завивання про "зубожіння" відразу припинились.Зараз чьомусь мавчить."Епоха бідності" для неї теж скінчилась.
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25.04.2024 04:18 Ответить
Ми всі знаємо і Конституція нам говорить, що виборів під час війни бути не може. Але нам потрібно виконами Конституцію, а там чорним по білому написано, що влада має перейти Верховній Раді, бо в нас парламентсько-президентська республіка (не офісно-президентська) і має негайно вибрати уряд спасіння, без монобільності слуг+ригів+майбохів+довіри, а всіх політичних фракцій і просто спеціалістів, які витягнуть державу з ями, куди її завели слугориги. А з 21 травня 2024 року, Президент, який вибирався нарожом на 5 років, має разом з офісом президента показати приклад і піти на фронт, взяти ту зброю, якою забезпечив ЗСУ на протязу 5 років свого правління (не ту, що нам дали партнери) і викинути московитів з нашої української землі.
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25.04.2024 07:35 Ответить
Виїзне засідання проведіть в Харкові, ****** потикайте в наслідки роботи всратого сліпого обсє, підори.
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25.04.2024 08:21 Ответить
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25.04.2024 09:16 Ответить
Так, виходить знали, що Україні потрібні системи ППО і літаки, але вперто витрачали бюджетні гроші і час на дороги. Закупили тисячі асфальтоукладчиків, бітумовозок, самоскидів, грейдерів і жодної системи ППО чи літака. Головне, що дорожні організації всі належать до наближдених до Зеленського, а дрібні роботи виконували вже раби на умовах субпідряду.
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25.04.2024 10:44 Ответить
 
 