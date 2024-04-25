Нам нужны системы ПВО, самолеты и достаточное количество боеприпасов, - заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ Костенко

Украина нуждается в современных системах противовоздушной обороны, боевых самолетах и достаточном количестве артиллерийских боеприпасов для защиты гражданского населения.

Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко во время очередного заседания Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Современные системы противовоздушной обороны, боевые самолеты и достаточное количество артиллерийских боеприпасов остаются необходимыми для защиты гражданского населения Украины от российских атак и освобождения суверенных территорий Украины. Мы благодарны всем нашим международным партнерам за постоянную помощь, направленную на укрепление обороноспособности Украины. В частности, за недавние важные решения наших американских и европейских партнеров о дополнительной военной помощи Украине", - отметила она.

Костенко подчеркнула, что несмотря на попытки России помешать предоставлению Украине необходимых средств обороны, "ничто не может изменить основополагающий принцип права нации на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН".

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Заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ проинформировала иностранные делегации о последних ракетных атаках России на гражданскую инфраструктуру и их кровавых последствиях. При этом, она указала, что "важно помнить о глобальном измерении действий России, в частности, ее деятельность, направленную на консолидацию других авторитарных режимов, действующих с целью подрыва международного мира и стабильности".

"Для мировых демократий чрезвычайно важно иметь общее понимание этих вызовов и выработать долгосрочную стратегию противодействия угрозам со стороны Российской Федерации и ее приспешников для обеспечения безопасности всего мира. Украина твердо убеждена, что мир, к которому мы все стремимся, может быть достигнут только через полное восстановление принципов, закрепленных в Уставе ООН, положения которого согласились уважать все страны мира", - резюмировала Костенко.

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