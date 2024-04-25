Общие боевые потери РФ с начала войны - около 462 980 человек (+1040 за сутки), 7255 танков, 11 836 артсистем, 13 942 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 462 980 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 462 980 (+1040) человек,
- танков - 7 255 (+13) единиц,
- боевых бронированных машин - 13 942 (+14) единицы,
- артиллерийских систем - 11 836 (+28) единиц,
- РСЗО - 1049 (+1) единиц,
- средств ППО - 772 (+1) единицы,
- самолетов - 348 (+0) единиц,
- вертолетов - 325 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 449 (+10) единиц,
- крылатых ракет - 2118 (+1) единиц,
- кораблей /катеров - 26 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 15 949 (+57) единиц,
- специальной техники - 1946 (+2) единиц.
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Україна переможе московську навалу!!
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Українцям, бо з привладних, вийшло лише лайно від приблуд95! Шифери-стріляні, можуть пояснити….зеленському…
Слава Україні!!
Квітневі 20 тисяч чумардосів і 3 тисячі наземки.
Весняні 2 тисячі броні.
ББМ і логістика на чергових прямих до ювілею і хоча очевидно хто перший фінішує, хотілося б щоб броньовички здивували
116! одиниці техніки та 1040! чумардосів.
Арта 29, броня 27, логістика 57!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 462 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
Тепер доставкою штурмовиків в засрашинців на "рубіж спєшиванія" займаються не ББМ (БТР/БМП/МТЛБ тощо), а "автомобільна техніка". Тому в статистиці, в порівнянні з попереднім роком і місяцями - різко скоротилась кількість знищених "ББМ" і дисбалансно зросла кількість "автотехніка та автоцистерни".
Привіт зрадойобам, які продовжують розповідати про "нескінчені запаси ВСЬОГО в засрашки". Ага, ага. Настільки нескінчені, що штурмовиків на штурм везе не БМП-2 з 30мм автоматичною пушкою, 7.62мм кулеметом та 4 ракетами ПТРК Фагот/Конкурс, 6 гранатометами для постановки димової завіси, засобами спостереження та зв'язку, уніфікованими з танками, а ... гольфкар/баггі, які обладнані ... двигуном! І звісно, ці баггі ЗНАЧНО кращі за БМП-2, бо всі задачі з прикриття піхоти, знищенню вогньових точок, протидії ворожій бронетехніці ракетами ПТРК, прикриття піхоти броньованим корпусом та димовою завісою, а також зв'язком з підтримкою арти/танків, цей суперменський баггі виконує .... двиглом та запаскою.