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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 462 980 человек (+1040 за сутки), 7255 танков, 11 836 артсистем, 13 942 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

знищення,ліквідація

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 462 980 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 462 980 (+1040) человек,
  • танков - 7 255 (+13) единиц,
  • боевых бронированных машин - 13 942 (+14) единицы,
  • артиллерийских систем - 11 836 (+28) единиц,
  • РСЗО - 1049 (+1) единиц,
  • средств ППО - 772 (+1) единицы,
  • самолетов - 348 (+0) единиц,
  • вертолетов - 325 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 449 (+10) единиц,
  • крылатых ракет - 2118 (+1) единиц,
  • кораблей /катеров - 26 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15 949 (+57) единиц,
  • специальной техники - 1946 (+2) единиц. 

Также смотрите: Украинские защитники атаковали логово врага дронами-камикадзе. ВИДЕО

Втрати армії РФ

Автор: 

армия РФ (19035) Генштаб ВС (6186) ликвидация (3472) уничтожение (6823)


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Топ комментарии
+24
Думаю, що просто перестали економити.
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25.04.2024 08:12
+19
Минув 3714 день москальсько-української війни.
116! одиниці техніки та 1040! чумардосів.
Арта 29, броня 27, логістика 57!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 462 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
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25.04.2024 08:55
+16
Напевно військова допомога- вже підійшла.Слава ЗСУ.
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25.04.2024 07:52
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Правила форума Совет форумчан
Напевно військова допомога- вже підійшла.Слава ЗСУ.
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25.04.2024 07:52 Ответить
Думаю, що просто перестали економити.
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25.04.2024 08:12 Ответить
Байден подписал закон вчера в 17-18.00. Так что даже из Польши никуда бы оно не успело. Согласен с Онли, что дали отмашку валить на все деньги.
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25.04.2024 08:27 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Україна переможе московську навалу!!
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Українцям, бо з привладних, вийшло лише лайно від приблуд95! Шифери-стріляні, можуть пояснити….зеленському…
Слава Україні!!
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25.04.2024 08:21 Ответить
Героям слава !!
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25.04.2024 08:36 Ответить
Поперла наволоч, ще пару таких штурмів і на Паску повернемо Бахмут.
Квітневі 20 тисяч чумардосів і 3 тисячі наземки.
Весняні 2 тисячі броні.
ББМ і логістика на чергових прямих до ювілею і хоча очевидно хто перший фінішує, хотілося б щоб броньовички здивували
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25.04.2024 08:42 Ответить
Минув 3714 день москальсько-української війни.
116! одиниці техніки та 1040! чумардосів.
Арта 29, броня 27, логістика 57!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 462 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
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25.04.2024 08:55 Ответить
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25.04.2024 09:03 Ответить
Майже 40 тисяч тон.
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25.04.2024 09:09 Ответить
Щось мені Сочі набридло.
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25.04.2024 10:01 Ответить
А мені і Москва ))
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25.04.2024 10:05 Ответить
от би з сочі та одразу до москви перескочити. 😀
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25.04.2024 10:06 Ответить
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25.04.2024 09:17 Ответить
Браво! Але до цього ще далеко.
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25.04.2024 10:08 Ответить
Характер війни змінився. Інтерпретувати статистику треба вже по іншому.

Тепер доставкою штурмовиків в засрашинців на "рубіж спєшиванія" займаються не ББМ (БТР/БМП/МТЛБ тощо), а "автомобільна техніка". Тому в статистиці, в порівнянні з попереднім роком і місяцями - різко скоротилась кількість знищених "ББМ" і дисбалансно зросла кількість "автотехніка та автоцистерни".

Привіт зрадойобам, які продовжують розповідати про "нескінчені запаси ВСЬОГО в засрашки". Ага, ага. Настільки нескінчені, що штурмовиків на штурм везе не БМП-2 з 30мм автоматичною пушкою, 7.62мм кулеметом та 4 ракетами ПТРК Фагот/Конкурс, 6 гранатометами для постановки димової завіси, засобами спостереження та зв'язку, уніфікованими з танками, а ... гольфкар/баггі, які обладнані ... двигуном! І звісно, ці баггі ЗНАЧНО кращі за БМП-2, бо всі задачі з прикриття піхоти, знищенню вогньових точок, протидії ворожій бронетехніці ракетами ПТРК, прикриття піхоти броньованим корпусом та димовою завісою, а також зв'язком з підтримкою арти/танків, цей суперменський баггі виконує .... двиглом та запаскою.
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25.04.2024 14:13 Ответить
 
 