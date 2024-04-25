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США могут отказаться от конфискации российских активов, если это предложение не поддержат страны Большой семерки и Евросоюза

активи,заморожені

В Соединенных Штатах заморожено около $5 млрд российского центрального банка. Конфискации будут осуществляться в соответствии с положениями Закона о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев, который был включен в законопроект о помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет AP.

Большой пакет помощи США Украине и другим союзникам, который президент Джо Байден подписал в среду, также позволяет его администрации конфисковать российские государственные активы и использовать их в пользу Украины.

Новый закон требует от президента США и Министерства финансов начать поиск российских активов в США в течение следующих 90 дней и отчитаться о результатах поиска перед Конгрессом в течение 180 дней.

Через месяц после этих процедур президент Джо Байден будет иметь право арестовывать, конфисковать или передавать права на любые российские государственные активы, которые находятся в пределах юрисдикции Вашингтона.

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Однако в Белом доме хотят продолжить консультации с союзниками, чтобы действовать вместе, что может замедлить этот процесс. Советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что США ведут консультации с партнерами, чтобы "действовать вместе".

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США вряд ли будут действовать без поддержки союзников из G7.

Автор: 

россия (95352) США (26381) замороженные активы (277)


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Топ комментарии
+6
Росія має платити за свою агресію та відшкодовувати за завдані збитки та відновлення. Відмова від конфіскації активів заохотить її для подальшої агресії
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25.04.2024 08:21
+2
Зелі раді ніхто це не буде влаштовувати !
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25.04.2024 08:21
+1
О! Починається...
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25.04.2024 08:33
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Росія має платити за свою агресію та відшкодовувати за завдані збитки та відновлення. Відмова від конфіскації активів заохотить її для подальшої агресії
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25.04.2024 08:21 Ответить
Зелі раді ніхто це не буде влаштовувати !
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25.04.2024 08:21 Ответить
Типова ІПСО та маніпуляція текстом «АР» московитами!
Спочатку прочитайте сам ТЕКСТ «АР», а потім, несіть брехню власну до людей!!
Щетельней треба …, а не БРЕХАТИ!
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25.04.2024 08:33 Ответить
О! Починається...
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25.04.2024 08:33 Ответить
Эта песня хороша - начинай сначала
Невже ще iснують таки довбодятли, яки ще не зрозумiли,
що украiнцiв прросто використовують, як дрова в пiчки, тобто винищують для своiх
афер, i в тому цим покитькам допомогають так званi укро.лiдери.
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25.04.2024 08:41 Ответить
Ухилянт чи ждун? Хоча це майже синоніми. Так, укролідери - гівно зелене, але потерпимо до виборів. А от ти - два гівна
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25.04.2024 09:54 Ответить
Ти не те що гівно - ти просто дегенерат серед всього гівна зелено - шоколадного(((:
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25.04.2024 09:57 Ответить
От чесно - так і думав, що потрапив на "дурак - сам дурак". По суті щось можеш відповісти?
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25.04.2024 09:59 Ответить
а #улі ти чекав на свій висєр про ждунів і ухилянтов??
Наукової діскусії??
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25.04.2024 10:02 Ответить
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25.04.2024 08:50 Ответить
Ну, велика сімка може і підтримає, але ЄС - орбани, фіци і прочіє разниє. Оця одноголосна підтримка в ЄС, це якийсь більшовизм, а не демократія.
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25.04.2024 09:57 Ответить
Ну, як показує час, орбан із сійярто багато смердять,, відпрацьовуючи російське бабло, але слушно голосують за всі резолюції ЄС. А фіцо на них дивиться та теж сидить на дупі ровно. Маємо надію...
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25.04.2024 10:31 Ответить
У Сполучених Штатах заморожено приблизно $5 млрд російського центрального банку. (і сміх і гріх)на кого розрахована ця туфта , що в США ВСЬОГО НАВСЬОГО 5 МЛРД РАШИСТСЬКИХ ГРОШЕЙ???
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25.04.2024 10:29 Ответить
 
 