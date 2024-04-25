США могут отказаться от конфискации российских активов, если это предложение не поддержат страны Большой семерки и Евросоюза
В Соединенных Штатах заморожено около $5 млрд российского центрального банка. Конфискации будут осуществляться в соответствии с положениями Закона о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев, который был включен в законопроект о помощи Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет AP.
Большой пакет помощи США Украине и другим союзникам, который президент Джо Байден подписал в среду, также позволяет его администрации конфисковать российские государственные активы и использовать их в пользу Украины.
Новый закон требует от президента США и Министерства финансов начать поиск российских активов в США в течение следующих 90 дней и отчитаться о результатах поиска перед Конгрессом в течение 180 дней.
Через месяц после этих процедур президент Джо Байден будет иметь право арестовывать, конфисковать или передавать права на любые российские государственные активы, которые находятся в пределах юрисдикции Вашингтона.
Однако в Белом доме хотят продолжить консультации с союзниками, чтобы действовать вместе, что может замедлить этот процесс. Советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что США ведут консультации с партнерами, чтобы "действовать вместе".
Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США вряд ли будут действовать без поддержки союзников из G7.
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Спочатку прочитайте сам ТЕКСТ «АР», а потім, несіть брехню власну до людей!!
Щетельней треба …, а не БРЕХАТИ!
Невже ще iснують таки довбодятли, яки ще не зрозумiли,
що украiнцiв прросто використовують, як дрова в пiчки, тобто винищують для своiх
афер, i в тому цим покитькам допомогають так званi укро.лiдери.
Наукової діскусії??