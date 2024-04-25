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Италия поможет восстанавливать Одессу. Соглашение заключат в мае, - глава итальянского МИД Таяни

собор,одеса,спасо-преображенський

В следующем месяце Италия подпишет новое соглашение с ЮНЕСКО и Украиной по восстановлению Одессы и ее кафедрального собора, поврежденного российским обстрелом летом прошлого года.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"15 мая в Риме мы подпишем соглашение с Киевом и ЮНЕСКО по реконструкции Одессы и ее кафедрального собора", - сказал Таяни.

Он не уточнил детали соглашения. Но добавил, что также для Италии остается приоритетом поддержка энергетической системы Украины.

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"Как председательствующее в G7 государство мы продолжаем работать над установлением справедливого мира", - отметил министр.

В феврале Италия и ЮНЕСКО уже заключили в Киеве соглашение о выделении 500 млн евро на восстановление крыши Спасо-Преображенского собора в Одессе.

До конца этого года председательство в G7 принадлежит Италии, а с 1 января перейдет к Канаде.

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Удар россиян по Спасо-Преображенскому собору в Одессе

Армия РФ нанесла в ночь с 23 на 24 июля 2023 года ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. Из-за атаки россиян существенно повреждены крыша и стены храма, вражеская ракета попала в центральный алтарь.

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Италия (1640) Одесса (7865) восстановление (210)


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Поки йде війна й по Одесі прилітає, це гроші на вітер.
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25.04.2024 08:50 Ответить
Предлагаю для начала поставить в Одессу еще одну батарею СапмТ итальяно-французского производства.
А Собор после войны видновлювать.
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25.04.2024 09:00 Ответить
І не забудьте до того часу заборонити рпц фсб в Україні , бо то якийсь сюр і сором
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25.04.2024 09:00 Ответить
Да дійсно цікавий розклад.Іде війна.В одесі достатньо,чього треба відновлювати.Не промислові об'єкти,чи житло.А в першу чергу собор,який належить мос,патріархату.Який використовувався для пропаганди "руського миру".Недарма Італія досі "славиться" мафіозними кланами,які теж набожні католики.
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25.04.2024 09:16 Ответить
скільки ППО можна було б придбати за 500 млн євро.
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25.04.2024 09:51 Ответить
 
 