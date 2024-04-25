Италия поможет восстанавливать Одессу. Соглашение заключат в мае, - глава итальянского МИД Таяни
В следующем месяце Италия подпишет новое соглашение с ЮНЕСКО и Украиной по восстановлению Одессы и ее кафедрального собора, поврежденного российским обстрелом летом прошлого года.
Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"15 мая в Риме мы подпишем соглашение с Киевом и ЮНЕСКО по реконструкции Одессы и ее кафедрального собора", - сказал Таяни.
Он не уточнил детали соглашения. Но добавил, что также для Италии остается приоритетом поддержка энергетической системы Украины.
"Как председательствующее в G7 государство мы продолжаем работать над установлением справедливого мира", - отметил министр.
В феврале Италия и ЮНЕСКО уже заключили в Киеве соглашение о выделении 500 млн евро на восстановление крыши Спасо-Преображенского собора в Одессе.
До конца этого года председательство в G7 принадлежит Италии, а с 1 января перейдет к Канаде.
Удар россиян по Спасо-Преображенскому собору в Одессе
Армия РФ нанесла в ночь с 23 на 24 июля 2023 года ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. Из-за атаки россиян существенно повреждены крыша и стены храма, вражеская ракета попала в центральный алтарь.
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