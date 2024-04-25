Италия поможет восстанавливать Одессу. Соглашение заключат в мае, - глава итальянского МИД Таяни

В следующем месяце Италия подпишет новое соглашение с ЮНЕСКО и Украиной по восстановлению Одессы и ее кафедрального собора, поврежденного российским обстрелом летом прошлого года.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"15 мая в Риме мы подпишем соглашение с Киевом и ЮНЕСКО по реконструкции Одессы и ее кафедрального собора", - сказал Таяни.

Он не уточнил детали соглашения. Но добавил, что также для Италии остается приоритетом поддержка энергетической системы Украины.

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"Как председательствующее в G7 государство мы продолжаем работать над установлением справедливого мира", - отметил министр.

В феврале Италия и ЮНЕСКО уже заключили в Киеве соглашение о выделении 500 млн евро на восстановление крыши Спасо-Преображенского собора в Одессе.

До конца этого года председательство в G7 принадлежит Италии, а с 1 января перейдет к Канаде.

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Удар россиян по Спасо-Преображенскому собору в Одессе

Армия РФ нанесла в ночь с 23 на 24 июля 2023 года ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. Из-за атаки россиян существенно повреждены крыша и стены храма, вражеская ракета попала в центральный алтарь.