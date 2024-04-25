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Новости Война
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В Белом доме и в Конгрессе не уверены, что нового пакета помощи будет достаточно Украине для победы, - Politico

дім,білий

Некоторые чиновники в администрации Байдена не до конца убеждены, что Украина может победить даже с новой помощью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на американских чиновников.

Издание отмечает, что, по словам трех чиновников, пожелавших остаться анонимными, динамика боевых действий значительно изменилась за последние несколько месяцев - частично из-за того, что у Украины закончилось оружие и боеприпасы. В этот период Украина пыталась удержать восточные территории, хотя Россия также не достигла значительных успехов.

"Россия сохраняет преимущество в живой силе и вооружении, поэтому Украине понадобится много ресурса, чтобы вернуть месяцы и годы территориальных потерь. Официальные лица США также ставят под вопрос наличие у Украины собственной тактики и приоритетов, особенно после того, как контрнаступление Киева провалилось, что подорвало как материальные ресурсы, так и боевой дух", - отмечают журналисты.

Один из чиновников администрации Байдена заявил, что ближайшая цель - остановить украинские потери, помочь Украине набрать обороты и переломить ситуацию на поле боя.

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"После этого цель - помочь Украине начать возвращать свою территорию. Будут ли они иметь то, что им нужно для победы? В конце концов, да. Но это не гарантия, что так и будет. Военные операции гораздо сложнее этого", - сказал он.

В материале говорится, что американские законодатели также обеспокоены по поводу того, будет ли 60 млрд долларов достаточно, чтобы Украина смогла устоять перед военным вторжением России. По словам журналистов, победа над Россией для Украины - это возвращение большой части или всей оккупированной территории под контроль Киева. Кроме того, представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби во вторник намекнул, что Украина все еще не имеет полностью сформированного плана победы над Россией, хотя США будут вести переговоры, чтобы помочь его наработать.

"Мы сможем обсудить с украинцами, какова их долгосрочная стратегия отпора российской агрессии, а затем адаптировать будущие пакеты для удовлетворения этих потребностей", - сказал он журналистам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам нужны системы ПВО, самолеты и достаточно боеприпасов, - заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ Костенко

Автор: 

Байден (2785) помощь (7758) США (26381)


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Топ комментарии
+8
Наразі ситуація виглядає більше так.
Поки товстий схудне, то худий здохне, кілька окорочків на місяць ситуацію не дуже врятують.
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25.04.2024 08:51
+6
Еге ж, снарядами та ракетами обкладуть свої хатинки разом зі стріхою))).
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25.04.2024 08:57
+5
Навіть не сумніваитесь -- рашка кидає в топку віини в рази більше
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25.04.2024 08:50
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Правила форума Совет форумчан
Важливо тільки почати,потім"колос"-посипеться сам.
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25.04.2024 08:47 Ответить
Наразі ситуація виглядає більше так.
Поки товстий схудне, то худий здохне, кілька окорочків на місяць ситуацію не дуже врятують.
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25.04.2024 08:51 Ответить
61 млрд $ - це вже не окорочок, і не кілька окорочків, а ферма, яка постачає м'ясо та молоко у достатній (сподіваюсь, що достатній) кількості.
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25.04.2024 10:16 Ответить
Ти б розібрався скільки с тих міфічних "61 млрд" піде на Україну, а потім просто на зброю.
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25.04.2024 14:36 Ответить
Та звучали цифри. Частина залишається у США на виготовлення тієї ж зброї, частина йде нам на військову допомогу, частина - на невійськові потреби.
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25.04.2024 23:10 Ответить
Думаю його не буде достатньо навіть на оборону. Загребущі рученята вмить частину розсують по кишеням.
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25.04.2024 08:48 Ответить
Еге ж, снарядами та ракетами обкладуть свої хатинки разом зі стріхою))).
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25.04.2024 08:57 Ответить
Пакет допомоги, це не тільки озброєння
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25.04.2024 08:58 Ответить
А скільки грошей попадуть в Україну?
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25.04.2024 09:01 Ответить
От піймаєте когось за руку - тягніть його в поліцію. Ще й премію отримаєте. А інакше це просто какашки на вентилятор.
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25.04.2024 09:13 Ответить
Єрмак - перелогінься, тебе впізнали
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25.04.2024 10:32 Ответить
Хаймарс, чи 155-мм снаряд - "в кишеню"?
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25.04.2024 09:00 Ответить
Тому що процесом війни керує так і срасія. Вони нав'язують, ми опираємось, а штати допомагають нашому супротиву. Насправді ж у нас всередині нічого до перемоги не готове. Одним зебільним марафоном не перемогти.
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25.04.2024 08:49 Ответить
Навіть не сумніваитесь -- рашка кидає в топку віини в рази більше
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25.04.2024 08:50 Ответить
"...американські законодавці також занепокоєні з приводу того, чи буде 60 млрд доларів достатньо, щоб Україна змогла встояти перед військовим вторгненням Росії". А если вовремя добавить то, что ниже украдено зелёненьким отмечено красненьким?
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25.04.2024 08:50 Ответить
Поки всіх українців не почне хвилювати діяльність умовно легітимної влади, яка складається з недоумків, казнокрадів і зрадників з протермінованими повноваженнями, ніякої перемоги нам не здобути.
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25.04.2024 08:53 Ответить
може і не вистачити , який монстр на нас пре , періодично потрібно на глобус дивитись.

особисто бачу наші успіхи тільки у тісній взаємодії з арміями нато що закривають нам ділянки де немає бойових дій , північ придністровя , південь, море ! Так буде шанс, що ми посунемо московитів з наших земель потихеньку але посунемо
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25.04.2024 08:52 Ответить
За 2024 рік за статтею «національна оборона» росія витратить 10,775 трлн рублів ($121,5 млрд) - на 70% більше, ніж у 2023-му...
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25.04.2024 08:53 Ответить
А Украина витратить 40 миллиардов баксов на оборону и это без учета военной помощи союзников минимум в 60 миллиардов. Хватит уже ныть.
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25.04.2024 09:03 Ответить
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Главная преграда на пути Украины к победе над ордой есть президент Зеленский и его слуги. Этот факт уже подтвержден годами президенства, а вернее царствования Зеленского и далее будет только хуже Украине. Цена всей деятельности Зеленского - все более и более возрастающее количество смертей украинцев! (С)
https://dl-news.defence-line.org/?p=28769
Слава Україні!!
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25.04.2024 08:58 Ответить
що тільки не придумають кацапи, аби послабити українців, чекісти вони і в Африці чекісти
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25.04.2024 09:07 Ответить
Звісно не вистачить. Особливо, якщо з цієї так званої допомоги лише третина призначена на озброєння для України, а на швидке постачання всього 7,8 мільярда (програма PDA). 13 мільярдів на закупівлю зброї у виробників з якими ще треба укласти контракти (програма USAI). А як показує практика з моменту оголошення виділення певної суми за програмою USAI до укладання контракту з виробником може пройти і пів року і рік. Так що по факту допомога на цей рік це ті самі 7.8 мільярдів, а це скажемо чесно не дуже багато.
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25.04.2024 09:04 Ответить
неймовірні лицеміри...І чому ж це контрнаступ провалився с 10 абрамсами? 🤷 дивина....
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26.04.2024 02:36 Ответить
речник Ради національної безпеки Джон Кірбі у вівторок натякнув, що Україна все ще не має повністю сформованого плану перемоги над Росією
Ну от черговий доказ того, що в зелені горизонт планування, максимум тиждень. Ну от серйозно, хтось вірить, що під керівництвом чотириразового ухилянта та клоуна буде створений глибоко пропрацьований довготривалий план перемоги у війні? Дивлячись на його "досягнення" в 2019-2021 роках, є хоч якийсь привід так думати?
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25.04.2024 09:13 Ответить
25.‎04.‎2024 791 доба війни

24 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

За півроку відсутності допомоги США український "військово-промисловий комплекс" спромігся передати в війська 6 артилерійських установок 2С22 «Богдана», 4 тисячі мін різного калібру і 2 тисячі снарядів різного калібру власного виробництва. Крім того Рахункова палата України виявила мільярдні порушення в використанні коштів міністерством оборони.
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25.04.2024 09:14 Ответить
" у вівторок натякнув, що Україна все ще не має повністю сформованого плану перемоги над Росією, хоча США будуть вести переговори, щоб допомогти його напрацювати"

15.12.2022 - "Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць - Залужний"

всі союзники надали допомогу
з 1 січня 2023 до початку контрнаступу в червні 2023
танків: 198, 66%
бмп: 294, 42%
гаубиць: 228, 45%

Станом на зараз виконано:
танків: 293, 97%
бмп: 520, 74%
гаубиць: 293, 58%

плани можна мати, проте без ресурсів, або якщо чекати більше року - то все змінюеться, та плани не можливо виконати
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25.04.2024 09:26 Ответить
Дуже сумнiваюся, що з 1 сiчня до початку контрнаступу дали 200% танкiв
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25.04.2024 15:59 Ответить
https://protectukrainenow.org/uk/report по даним дали 198шт
це 66% від потреби

там є посилання на ексель з лінками на всі поставки, можна перевірити
тобто може бути більше в реальності, но не менше
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25.04.2024 16:03 Ответить
Звичайно, що цього пакету недостатньо тому що ніхто не знає скільки ще буде війна, а ще тому, що все закінчується, а Україна повинна бути заповнена зброєю по вінця і після перемоги. Тому зброя потрібна вчора, зараз і завтра широким потіком з відусіль.
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25.04.2024 10:02 Ответить
Про успіх можна говорити лише тоді, коли країна має і виробляє свою зброю, опирається на свої сили, потенціал власного народу, силу своєї Нації і непохитність своєї Віри.
Коли країну очолюють інородці (кацапи, жиди, чурбани) не християни і не українці, котрі її розкрадають, не захищають, дають безкарно руйнувати ворогу, не забезпечують і обезголовлюють Армію, такій країні перемоги не бачити, як власних вух. Якщо, при цьому ще й бездарне, тупе, продажне і злодюжне керівництво, похєрявши власну економіку, оборонку, - ходить по світу з протягнутою рукою, вижебруючи подачки на чужих мусорках, - з такими "керівниками" ніхто у світі розмовляти і зустрічатись не буде і більше нічого не дасть.

Звісно, що цього мізеру не вистачить не те що для перемоги (!) а і для того щоб як-небуть протриматись місяця 3-4. А далі що - знову жебрати по світу з протягнутою рукою? Більше ніхто нічого не дасть - своє треба берегти, відновити і мати!
І вірно тут писали - не треба шукати ворогів ззовні, коли вони паразитують у своїй хаті.
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25.04.2024 12:41 Ответить
ми самі не витягнемо проти росії. Це і дитині зрозуміло
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26.04.2024 02:37 Ответить
 
 