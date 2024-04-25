В Белом доме и в Конгрессе не уверены, что нового пакета помощи будет достаточно Украине для победы, - Politico
Некоторые чиновники в администрации Байдена не до конца убеждены, что Украина может победить даже с новой помощью.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на американских чиновников.
Издание отмечает, что, по словам трех чиновников, пожелавших остаться анонимными, динамика боевых действий значительно изменилась за последние несколько месяцев - частично из-за того, что у Украины закончилось оружие и боеприпасы. В этот период Украина пыталась удержать восточные территории, хотя Россия также не достигла значительных успехов.
"Россия сохраняет преимущество в живой силе и вооружении, поэтому Украине понадобится много ресурса, чтобы вернуть месяцы и годы территориальных потерь. Официальные лица США также ставят под вопрос наличие у Украины собственной тактики и приоритетов, особенно после того, как контрнаступление Киева провалилось, что подорвало как материальные ресурсы, так и боевой дух", - отмечают журналисты.
Один из чиновников администрации Байдена заявил, что ближайшая цель - остановить украинские потери, помочь Украине набрать обороты и переломить ситуацию на поле боя.
"После этого цель - помочь Украине начать возвращать свою территорию. Будут ли они иметь то, что им нужно для победы? В конце концов, да. Но это не гарантия, что так и будет. Военные операции гораздо сложнее этого", - сказал он.
В материале говорится, что американские законодатели также обеспокоены по поводу того, будет ли 60 млрд долларов достаточно, чтобы Украина смогла устоять перед военным вторжением России. По словам журналистов, победа над Россией для Украины - это возвращение большой части или всей оккупированной территории под контроль Киева. Кроме того, представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби во вторник намекнул, что Украина все еще не имеет полностью сформированного плана победы над Россией, хотя США будут вести переговоры, чтобы помочь его наработать.
"Мы сможем обсудить с украинцами, какова их долгосрочная стратегия отпора российской агрессии, а затем адаптировать будущие пакеты для удовлетворения этих потребностей", - сказал он журналистам.
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Поки товстий схудне, то худий здохне, кілька окорочків на місяць ситуацію не дуже врятують.
украдено зелёненькимотмечено красненьким?
особисто бачу наші успіхи тільки у тісній взаємодії з арміями нато що закривають нам ділянки де немає бойових дій , північ придністровя , південь, море ! Так буде шанс, що ми посунемо московитів з наших земель потихеньку але посунемо
https://dl-news.defence-line.org/?p=28769
Слава Україні!!
Ну от черговий доказ того, що в зелені горизонт планування, максимум тиждень. Ну от серйозно, хтось вірить, що під керівництвом чотириразового ухилянта та клоуна буде створений глибоко пропрацьований довготривалий план перемоги у війні? Дивлячись на його "досягнення" в 2019-2021 роках, є хоч якийсь привід так думати?
24 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
За півроку відсутності допомоги США український "військово-промисловий комплекс" спромігся передати в війська 6 артилерійських установок 2С22 «Богдана», 4 тисячі мін різного калібру і 2 тисячі снарядів різного калібру власного виробництва. Крім того Рахункова палата України виявила мільярдні порушення в використанні коштів міністерством оборони.
15.12.2022 - "Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць - Залужний"
всі союзники надали допомогу
з 1 січня 2023 до початку контрнаступу в червні 2023
танків: 198, 66%
бмп: 294, 42%
гаубиць: 228, 45%
Станом на зараз виконано:
танків: 293, 97%
бмп: 520, 74%
гаубиць: 293, 58%
плани можна мати, проте без ресурсів, або якщо чекати більше року - то все змінюеться, та плани не можливо виконати
це 66% від потреби
там є посилання на ексель з лінками на всі поставки, можна перевірити
тобто може бути більше в реальності, но не менше
Коли країну очолюють інородці (кацапи, жиди, чурбани) не християни і не українці, котрі її розкрадають, не захищають, дають безкарно руйнувати ворогу, не забезпечують і обезголовлюють Армію, такій країні перемоги не бачити, як власних вух. Якщо, при цьому ще й бездарне, тупе, продажне і злодюжне керівництво, похєрявши власну економіку, оборонку, - ходить по світу з протягнутою рукою, вижебруючи подачки на чужих мусорках, - з такими "керівниками" ніхто у світі розмовляти і зустрічатись не буде і більше нічого не дасть.
Звісно, що цього мізеру не вистачить не те що для перемоги (!) а і для того щоб як-небуть протриматись місяця 3-4. А далі що - знову жебрати по світу з протягнутою рукою? Більше ніхто нічого не дасть - своє треба берегти, відновити і мати!
І вірно тут писали - не треба шукати ворогів ззовні, коли вони паразитують у своїй хаті.