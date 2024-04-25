В Белом доме и в Конгрессе не уверены, что нового пакета помощи будет достаточно Украине для победы, - Politico

Некоторые чиновники в администрации Байдена не до конца убеждены, что Украина может победить даже с новой помощью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на американских чиновников.

Издание отмечает, что, по словам трех чиновников, пожелавших остаться анонимными, динамика боевых действий значительно изменилась за последние несколько месяцев - частично из-за того, что у Украины закончилось оружие и боеприпасы. В этот период Украина пыталась удержать восточные территории, хотя Россия также не достигла значительных успехов.

"Россия сохраняет преимущество в живой силе и вооружении, поэтому Украине понадобится много ресурса, чтобы вернуть месяцы и годы территориальных потерь. Официальные лица США также ставят под вопрос наличие у Украины собственной тактики и приоритетов, особенно после того, как контрнаступление Киева провалилось, что подорвало как материальные ресурсы, так и боевой дух", - отмечают журналисты.

Один из чиновников администрации Байдена заявил, что ближайшая цель - остановить украинские потери, помочь Украине набрать обороты и переломить ситуацию на поле боя.

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"После этого цель - помочь Украине начать возвращать свою территорию. Будут ли они иметь то, что им нужно для победы? В конце концов, да. Но это не гарантия, что так и будет. Военные операции гораздо сложнее этого", - сказал он.

В материале говорится, что американские законодатели также обеспокоены по поводу того, будет ли 60 млрд долларов достаточно, чтобы Украина смогла устоять перед военным вторжением России. По словам журналистов, победа над Россией для Украины - это возвращение большой части или всей оккупированной территории под контроль Киева. Кроме того, представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби во вторник намекнул, что Украина все еще не имеет полностью сформированного плана победы над Россией, хотя США будут вести переговоры, чтобы помочь его наработать.

"Мы сможем обсудить с украинцами, какова их долгосрочная стратегия отпора российской агрессии, а затем адаптировать будущие пакеты для удовлетворения этих потребностей", - сказал он журналистам.

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