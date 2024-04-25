РФ производит больше оружия, чем ей нужно, и уже наполняет склады, - Писториус
Военно-промышленный комплекс России уже наполняет склады вооружением.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv, об этом заявил министр обороны Борис Писториус.
По его словам, Россия уже производит оружие и боеприпасы, превышая потребности для ведения войны против Украины.
Министр отметил, что с увеличением расходов на вооружение и упорядочением военной экономики "значительная часть или часть того, что производится, больше не идет на фронт, а попадает на склады".
В то же время Писториус предостерег от дальнейших военных амбиций Путина.
"Теперь вы можете быть наивными и сказать, что он делает это только из осторожности. Как скептический человек, я бы сказал в этом случае, что он делает это потому, что у него есть планы или могут быть", - добавил он.
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Але все упирається в ЯКІСТЬ нового озброєння та підготовки особового складу до його застосування
Так от - на місці його "дому-музею" зараз руїни Залишилися лише рештки фундаменту А мій батько (коли служив у Калінінграді у кінці 50-х) - ходив до того музею Він ще тоді зберігався - і війна не знищила !
Тобто у кацапів "дедываевательство" не тільки в "День пабедабесия" (коли годину носять портрети "дедов" на палицях а потім викидають у сміттєві баки) Воно у вьому їх житті Бо саме їх життя засноване та базується на брехні та лицемірстві!
снаряди 40х років минулого століття вбивають
орків багато, не поцілить одно, поцілить друге
а от весь світ не "може" забезпечити нам не те щоб склади а навіть
з коліс...
тож мабудь тут щось не так???
так!!! вони зобов"язані!!!
якщо не довіряють боневтіку, якщо бачать що творить ОПа, то мусять сказати це публічно та висловити недовіру.
а Україні вони ДОЛЖНІ, як земля колгоспу!!, бо:
1991 рік, боєзапас України стояв на 4 місці в світі після сша китаб та параші з 1370 ядерними боєголовками, сотнями стратегічних бомбардувальників, *****, з боєкомплектом, тисячами зрк, винищувачів то другої куйні, при якій ніодна ***** навіть не подумалаб напасти на нас!!
і саме під ГАРАНТІЇ цих підарасів, наші підари все це віддали!!!
тож повинні, мусять та ДОЛЖНІ!!!!
не горжусь а констатую факт
моя дружина теж.
на стоянці де паркувалося 16 вантажівок я, як куй був такий один!!!!!
тепер, після того як янелоха обрали 73% виявляється що за нього ніхто не голосував.
ну, самі ж себе не обібете...
"Кант - русский трофей"
швидше мова про ракети
електроніки. московити звикли ставити на своє залізо імпортну оптику і електроніку, якої зараз нема, тому нове просто неукомплектоване залізяччя і йде на склад.
до того ж
виснажити Україну старим совковим мотлохом не вдасться завдяки копійчаним фпв дронам.
саботаж трампістів коли ЗСУ відбивались на мінімумі, нарешті закрилося, а московити наступають вже пів року і до літа вже почнуть видихатися
тобто найбільш сприятливе вікно можливостей для московитів закривається, а думка про те що в них прорва ресурсу не вірна, вони тримаються за рахунок спалювання своєї кубишки!
Потрібно розвивати власний ВПК, дрони це добре але ракети які здатні зруйнувати російське військове підприємство чи аеродром разом з літаками не менш важливі.
Так, цього разу затвердили допомогу, а що буде наступного разу? Саме на це й розраховує путін.
Звичайно кацапи НЕ виробляють більше чим витрачають на фронті
Але Пісторіу мусить казати протилежне - щоб німецьке суспільство розуміло необхідність власного озброєння та допомоги Україні
бо вона закінчується. в принципі.
"але та кількість що зберігається під відкритим небом зросла майже в двічі"
угу, тому в нас на фронті т62 і т55 - тому що в тилу їх кількість зросла вдвічі 🤡
жовтень 23 березень 24 - 150танків за 6 місяців тобто 25 танків на місяць
тобто цифри які гуляють в мережі про 20 нових танків на місяць є реальними, але тенденція неприємна
Єдиний їх сенс у обгрунтуванні збільшення військових витрат.
Спочатку декларуємо загрозу а потім вживаємо контрзаходи.
Демократія.
Координаты можно?
Діалєктіка, або природний відбір, так Зеленський? Чув про таке?