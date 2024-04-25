РФ производит больше оружия, чем ей нужно, и уже наполняет склады, - Писториус

Военно-промышленный комплекс России уже наполняет склады вооружением.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv, об этом заявил министр обороны Борис Писториус.

По его словам, Россия уже производит оружие и боеприпасы, превышая потребности для ведения войны против Украины.

Министр отметил, что с увеличением расходов на вооружение и упорядочением военной экономики "значительная часть или часть того, что производится, больше не идет на фронт, а попадает на склады".

В то же время Писториус предостерег от дальнейших военных амбиций Путина.

"Теперь вы можете быть наивными и сказать, что он делает это только из осторожности. Как скептический человек, я бы сказал в этом случае, что он делает это потому, что у него есть планы или могут быть", - добавил он.

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