Китай выбрал сторону и больше не претендует на нейтральность в войне РФ против Украины, - постпред США в НАТО Смит

Китай помогает России достичь своих военных целей в Украине, продолжая продавать такие товары, как технологии беспилотников или пороховые компоненты. Пекин больше "не может претендовать на нейтралитет".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом заявила посол США при НАТО Джулианна Смит.

"КНР не может претендовать на полную нейтральность в войне России против Украины, они фактически выбрали сторону. Китай хочет показать себя "нейтральным", но мы на это не купимся", - подчеркнула она.

Смит отметила, что Соединенные Штаты все чаще наблюдают материальную поддержку России со стороны Китая. По ее словам, это сыграло решающую роль в помощи Москве достичь некоторых из ее целей против Украины.

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"Если бы они не предоставляли определенные компоненты, Россия была бы в совершенно другой ситуации и имела бы проблемы с продолжением своей агрессии. Китай поставляет в РФ станки, микроэлектронику, технологии БПЛА и нитроцеллюлозу, которая используется в качестве топлива", - отметила дипломат.

Смит отметила, что пока нет доказательств того, что Китай предоставляет "летальное оружие" России, но Пекин отправляет оборудование и технологии, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях - и это помогает обеспечивать войска российского диктатора Владимира Путина.

"Во многих случаях мы видим поток компонентов двойного назначения, которые, по сути, позволяют России вести эту неспровоцированную агрессивную войну в Украине", - добавила она.

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