РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11022 посетителя онлайн
Новости
16 234 12

Китай выбрал сторону и больше не претендует на нейтральность в войне РФ против Украины, - постпред США в НАТО Смит

Джуліанна Сміт

Китай помогает России достичь своих военных целей в Украине, продолжая продавать такие товары, как технологии беспилотников или пороховые компоненты. Пекин больше "не может претендовать на нейтралитет".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом заявила посол США при НАТО Джулианна Смит.

"КНР не может претендовать на полную нейтральность в войне России против Украины, они фактически выбрали сторону. Китай хочет показать себя "нейтральным", но мы на это не купимся", - подчеркнула она.

Смит отметила, что Соединенные Штаты все чаще наблюдают материальную поддержку России со стороны Китая. По ее словам, это сыграло решающую роль в помощи Москве достичь некоторых из ее целей против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай отвергает обвинения США в поддержке российского ВПК и настаивает на законности торговли с РФ

"Если бы они не предоставляли определенные компоненты, Россия была бы в совершенно другой ситуации и имела бы проблемы с продолжением своей агрессии. Китай поставляет в РФ станки, микроэлектронику, технологии БПЛА и нитроцеллюлозу, которая используется в качестве топлива", - отметила дипломат.

Смит отметила, что пока нет доказательств того, что Китай предоставляет "летальное оружие" России, но Пекин отправляет оборудование и технологии, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях - и это помогает обеспечивать войска российского диктатора Владимира Путина.

"Во многих случаях мы видим поток компонентов двойного назначения, которые, по сути, позволяют России вести эту неспровоцированную агрессивную войну в Украине", - добавила она.

Читайте также: США разрабатывают санкции против китайских банков за финансовую поддержку России в войне, - WSJ

Автор: 

Китай (2910) США (26381)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
Вони від початку обрали сторону. Перед нападом хутін їздив до Сці отримати добро на напад.
Тобто вони знали і підтримали.
показать весь комментарий
25.04.2024 09:21
+11
Прекрасно. А коли настануть наслідки для Китаю? Чи це все просто триндьож?
показать весь комментарий
25.04.2024 09:23
+10
Якщо хтось колись і угробить росію то це буде саме Китай. Послідовники Конфуція вдало водять за носа і америкосів, і кацапів: їм потрібні життєво території і ресурси. А це можна взяти лише в росії. Жодних ілюзій.
показать весь комментарий
25.04.2024 09:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо хтось колись і угробить росію то це буде саме Китай. Послідовники Конфуція вдало водять за носа і америкосів, і кацапів: їм потрібні життєво території і ресурси. А це можна взяти лише в росії. Жодних ілюзій.
показать весь комментарий
25.04.2024 09:18 Ответить
Вони від початку обрали сторону. Перед нападом хутін їздив до Сці отримати добро на напад.
Тобто вони знали і підтримали.
показать весь комментарий
25.04.2024 09:21 Ответить
Китай вирішує свої власні проблеми Дві основні: перенаселення та нестача матеріальних ресурсів Земля вільна та матеріальні ресурси є поряд - в Сибіру А для цього треба витіснить звідти Росію Щоб Росія менше опиралася - треба її ослабить Це робиться шляхом підтримки її війни з Україною надовше Заодно вирішується питання ослаблення військової підтримки Тайваню Америкою - бо частина зброї та *********** передається американцями нам!
показать весь комментарий
25.04.2024 09:21 Ответить
Захід допомагав росії як противазі китаю, але китай перехитрив і воює з заходом руками росіян, заразом і росію знекровлює.
показать весь комментарий
25.04.2024 10:10 Ответить
показать весь комментарий
25.04.2024 09:22 Ответить
Прекрасно. А коли настануть наслідки для Китаю? Чи це все просто триндьож?
показать весь комментарий
25.04.2024 09:23 Ответить
це все просто триндьож.....
показать весь комментарий
25.04.2024 09:48 Ответить
Наслідки будуть коли ріка пронесе попри китайця сидячого на березі труп його ворога (по Конфуцію). Китаєць - істота терпляча...
показать весь комментарий
25.04.2024 11:23 Ответить
Есть доказательства - вводите санкции.
Хватит уже трындеть бесконечно.
показать весь комментарий
25.04.2024 09:31 Ответить
Та ви що??? Не може того бути!
Кятайці - ето ж благороднєйшиє люди.
показать весь комментарий
25.04.2024 09:45 Ответить
главный враг лапотных ванек это -Китай -для него расия -огромная сырьевая база с дебилами -которые скоро вымрут или подохнут на очередных царевых сво-шных войнах
показать весь комментарий
25.04.2024 10:19 Ответить
Можно подумать Китай хоть когда-нибудь был "нейтральным", он с самого начала был с лаптеногими, кто этого не знал, у тех мозгов нет!
показать весь комментарий
25.04.2024 12:15 Ответить
 
 