На заблокированном пункте пропуска "Рава-Руська" ожидают на въезд в Украину 150 фур, - Госпогранслужба

Около 150 фур ждут в Польше в очереди на въезд в Украину через заблокированный до сих пор пункт пропуска "Рава-Руська".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Ситуация не изменилась, одно направление сейчас блокируется - "Рава-Руська": и по состоянию на утро сегодня в очереди на территории Польши в сторону Украины здесь ожидает где-то 150 фур", - подчеркнул спикер ГПСУ.

Демченко отметил, что определенное количество фур проезжает через этот ПП, однако это незначительное количество. Спикер напомнил, что с 21 апреля польские фермеры частично начали пропускать грузовые транспортные средства на въезд в Польшу на этом направлении, кроме перемещающих товары, относящиеся к сельскохозяйственной продукции.

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В то же время, через пункт пропуска "Ягодин" после разблокирования отмечается интенсивное движение фур в обоих направлениях, отметил Демченко, добавив, что за сутки границу пересекло 1300 фур.

Легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается, добавил спикер.