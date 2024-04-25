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На заблокированном пункте пропуска "Рава-Руська" ожидают на въезд в Украину 150 фур, - Госпогранслужба

Блокування вантажівок на кордоні

Около 150 фур ждут в Польше в очереди на въезд в Украину через заблокированный до сих пор пункт пропуска "Рава-Руська".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Ситуация не изменилась, одно направление сейчас блокируется - "Рава-Руська": и по состоянию на утро сегодня в очереди на территории Польши в сторону Украины здесь ожидает где-то 150 фур", - подчеркнул спикер ГПСУ.

Демченко отметил, что определенное количество фур проезжает через этот ПП, однако это незначительное количество. Спикер напомнил, что с 21 апреля польские фермеры частично начали пропускать грузовые транспортные средства на въезд в Польшу на этом направлении, кроме перемещающих товары, относящиеся к сельскохозяйственной продукции.

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В то же время, через пункт пропуска "Ягодин" после разблокирования отмечается интенсивное движение фур в обоих направлениях, отметил Демченко, добавив, что за сутки границу пересекло 1300 фур.

Легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается, добавил спикер.

Автор: 

граница (5257) Польша (8395) блокирование (461) Демченко Андрей (279)


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Ніби вже Європа прийняла поправки до обмеження нашої сільгосппродукції, більшість вже везем через чорне море і Румунію, але ці тупо стоять. Можливо відробляють контракт який мали з Мордором.
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25.04.2024 13:50 Ответить
 
 