Россия будет продавать Китаю газ почти на 30% дешевле, чем ЕС, - Bloomberg

Кремль поставляет китайцам газ по сниженной цене, сосредоточившись на увеличении экспорта газа в Поднебесную вместо Европы.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, до 2027 года Россия будет продавать Китаю газ по цене на 28% ниже, чем европейским клиентам.

Таким образом, говорится в публикации, Россия хочет усилить энергетические связи с Китаем. Но процесс осложняет то, что Москва имеет ограниченные финансовые возможности, а значит вынуждена искать альтернативные пути.

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Bloomberg отмечает, что Россия стремилась зайти на азиатский рынок газа еще до начала полномасштабного вторжения в Украину. Азиатская часть должна была заменить европейских клиентов, которые, вероятно, со временем сокращали бы потребление газа.