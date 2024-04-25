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Россия будет продавать Китаю газ почти на 30% дешевле, чем ЕС, - Bloomberg

путін,сі,цзіньпін

Кремль поставляет китайцам газ по сниженной цене, сосредоточившись на увеличении экспорта газа в Поднебесную вместо Европы.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, до 2027 года Россия будет продавать Китаю газ по цене на 28% ниже, чем европейским клиентам.

Таким образом, говорится в публикации, Россия хочет усилить энергетические связи с Китаем. Но процесс осложняет то, что Москва имеет ограниченные финансовые возможности, а значит вынуждена искать альтернативные пути.

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Bloomberg отмечает, что Россия стремилась зайти на азиатский рынок газа еще до начала полномасштабного вторжения в Украину. Азиатская часть должна была заменить европейских клиентов, которые, вероятно, со временем сокращали бы потребление газа.

Автор: 

Газ (10223) Китай (2910) россия (95352)


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Топ комментарии
+1
Це просто чудово.Не жили кацапи нормально,не треба і пробувати
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25.04.2024 09:32
+1
Нагинание старшим братом. И они там еще о чем-то лепечут. Китайский фореве
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25.04.2024 09:33
+1
на 30% менше бабла на зброю.
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25.04.2024 09:41
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Це просто чудово.Не жили кацапи нормально,не треба і пробувати
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25.04.2024 09:32 Ответить
Нагинание старшим братом. И они там еще о чем-то лепечут. Китайский фореве
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25.04.2024 09:33 Ответить
на 30% менше бабла на зброю.
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25.04.2024 09:41 Ответить
За постачання китаєм електроніки, матеріалів для виробництва зброї росія буде ладна йому й безкоштовно газ качати.
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25.04.2024 09:47 Ответить
китайці доведуть москалів до того що вони ще будуть доплачувати за поставки газу.
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25.04.2024 10:11 Ответить
Нижче не лише ціна, але й обсяги поставок.
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25.04.2024 10:17 Ответить
Орки за 3 місяці 24 року заробили на експорті 100 млрд... долларів а за 23 рік більше чим за попередній роки.... статки їх олігархів виросли під час війни...

Тому не тіште себе ілюзіями поки діють диряві санкції тільки проти конкретних компаній і банків а не проти всієї держави, екпорту з неї і переводу грошей... нічого не зміниться і ті санкції завжди будуть обходити
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25.04.2024 10:28 Ответить
Не тіште і ви себе ілюзіями. Північний потік - вмер. Транзит через Україну критично знизився і з 2025 року також помре. Скраплений газ з - помер. Трубопровід Ямал-Європа помер. Залишився тільки Південний потік через Турцію. Газпром банкрот. Про що ви нам тут говорите, який "обхід санкцій"???
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25.04.2024 16:34 Ответить
Статистика говорить про інше орки за 3 місяці 24 року заробили на експорті 100 млрд... долларів
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25.04.2024 23:03 Ответить
Треба доносити всю інформацію що цей газ та інші ресурси з дисконтом купляє не тільки Китай як держава але і промисловість в ньому....
в тому числі всі як західні компанії так і їх аусорсинг... що приносить міліардні прибутки та стримує інфляцію .... і тому є постійно.. якісь неофційні рекомендації не бити по цивільній інфраструктурів орків....
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25.04.2024 10:25 Ответить
Отримуючи дешеві рашистські енергоносії та ресурси Китай має суттєву перевагу перед конкурентами, адже може виробляти продукцію дешевше і демпінгувати на світових ринках. Це дає йому змогу витісняти виробників з США та ЄС, через що чимало з них банкрутують або продають бізнес тому ж Китаю. Таким чином, крім надприбутків Китай отримує ще й домінуючу позицію на світових ринках, практично повністю контролює рашистський і решти країн колишнього "совка". Жодна країна не отримує від цієї війни стільки вигоди, як Китай, відтак, саме китайці робитимуть все можливе, аби вона тривала якомога довше.
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25.04.2024 11:23 Ответить
+ 100 !

рсновні торговельні партнери чайни - США та ЄС мають ввести захисні торговельні мита проти китайських товарів за нечесну конкуренцію
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25.04.2024 13:11 Ответить
Его (газ) уже давно пора не покупать (у них)!
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25.04.2024 12:25 Ответить
 
 