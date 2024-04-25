Россия будет продавать Китаю газ почти на 30% дешевле, чем ЕС, - Bloomberg
Кремль поставляет китайцам газ по сниженной цене, сосредоточившись на увеличении экспорта газа в Поднебесную вместо Европы.
Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, до 2027 года Россия будет продавать Китаю газ по цене на 28% ниже, чем европейским клиентам.
Таким образом, говорится в публикации, Россия хочет усилить энергетические связи с Китаем. Но процесс осложняет то, что Москва имеет ограниченные финансовые возможности, а значит вынуждена искать альтернативные пути.
Bloomberg отмечает, что Россия стремилась зайти на азиатский рынок газа еще до начала полномасштабного вторжения в Украину. Азиатская часть должна была заменить европейских клиентов, которые, вероятно, со временем сокращали бы потребление газа.
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Тому не тіште себе ілюзіями поки діють диряві санкції тільки проти конкретних компаній і банків а не проти всієї держави, екпорту з неї і переводу грошей... нічого не зміниться і ті санкції завжди будуть обходити
в тому числі всі як західні компанії так і їх аусорсинг... що приносить міліардні прибутки та стримує інфляцію .... і тому є постійно.. якісь неофційні рекомендації не бити по цивільній інфраструктурів орків....
рсновні торговельні партнери чайни - США та ЄС мають ввести захисні торговельні мита проти китайських товарів за нечесну конкуренцію