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Новости Война
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Оккупанты пытаются продвигаться на флангах вокруг Часового Яра, это "лобовые атаки". Успеха нет, - спикер НГУ Музычук

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Российские захватчики осуществляют попытки штурмов с флангов из населенных пунктов вокруг Часового Яра, но успеха не имеют.

Об этом сообщил спикер Нацгвардии Руслан Музычук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

По его словам, в течение суток происходили активные попытки штурма врага на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском направлениях, а также на Новопавловском и Ореховском.

Что касается Бахмутского направления, отметил спикер, то это - район Часового Яра. Там достаточно активно враг применяет артиллерию и осуществляет попытки штурмов с флангов из населенных пунктов вокруг Часового Яра, это "лобовые атаки".

Читайте также: Часов Яр и окрестности пытаются штурмовать десантники РФ, их около 20-25 тысяч, - ОСГВ "Хортиця"

"Однако наши силы обороны не дают ему закрепиться", - подчеркнул Музычук.

Спикер Нацгвардии добавил, что за сутки произошло 176 вражеских обстрелов на восточных направлениях и 97 - на южных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки оккупантов на Часов Яр повторяют их тактику в Авдеевке, - британская разведка

Автор: 

Донецкая область (9498) Национальная гвардия (2106) Часов Яр (310)


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Топ комментарии
+7
Так "на флангах" чи "лобові". Речники такі що не можуть чітко щось донести.
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25.04.2024 09:40
+2
А він що розбирається що таке фронтальний удар а що таке фланговий удар? У мене висновок, профан.
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25.04.2024 09:56
+1
Як у цих Зельоних все просто. Як на Кацапії. Зеленскій твердить, що на передовій харашо як ніколи, і фронт стабілізований. А на карти боляче дивитись.
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25.04.2024 11:23
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Так "на флангах" чи "лобові". Речники такі що не можуть чітко щось донести.
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25.04.2024 09:40 Ответить
А він що розбирається що таке фронтальний удар а що таке фланговий удар? У мене висновок, профан.
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25.04.2024 09:56 Ответить
Як би ще наші сили оборони при цьому залишались неушкодженими..
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25.04.2024 09:57 Ответить
абра-кадабра -а не инфа -соберите всех бугаев-депутатов с районных и областных рад -с прокуратуры и судов -мусаров из всяких кабинетов -там может получится пол-сотни бригад откормленных здоровенных дебилов с холенными рожами и белыми ручками и пускай покажут своим примером -как они любят страну - а то Украину должны любить и за нее погибать только Степаны -трактористы и работяги - а власть только мародерить и бабло переводить -сами не собираются воевать и диточки все на западе или под бронью
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25.04.2024 10:06 Ответить
Це скільки ще киздаболів ? Двох кизд вже звільнили.
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25.04.2024 10:13 Ответить
Зміцніть фланги біля Іванівського та Богданівки, змусьте їх перти фронтально через центр і *** вони возмуть, а не Часів Яр.
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25.04.2024 10:53 Ответить
Фланги зміцнювати для наших генералів "нє барскоє дєло". Вчать їх орки роками і ніяк не навчать.
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25.04.2024 10:56 Ответить
Як у цих Зельоних все просто. Як на Кацапії. Зеленскій твердить, що на передовій харашо як ніколи, і фронт стабілізований. А на карти боляче дивитись.
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25.04.2024 11:23 Ответить
 
 