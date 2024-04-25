Оккупанты пытаются продвигаться на флангах вокруг Часового Яра, это "лобовые атаки". Успеха нет, - спикер НГУ Музычук

Российские захватчики осуществляют попытки штурмов с флангов из населенных пунктов вокруг Часового Яра, но успеха не имеют.

Об этом сообщил спикер Нацгвардии Руслан Музычук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

По его словам, в течение суток происходили активные попытки штурма врага на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском направлениях, а также на Новопавловском и Ореховском.

Что касается Бахмутского направления, отметил спикер, то это - район Часового Яра. Там достаточно активно враг применяет артиллерию и осуществляет попытки штурмов с флангов из населенных пунктов вокруг Часового Яра, это "лобовые атаки".

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"Однако наши силы обороны не дают ему закрепиться", - подчеркнул Музычук.

Спикер Нацгвардии добавил, что за сутки произошло 176 вражеских обстрелов на восточных направлениях и 97 - на южных.

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