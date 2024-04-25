РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10968 посетителей онлайн
Новости Война
3 225 8

Украина увеличит количество дальних ударов по территории России, - командующий ВС Великобритании Радакин

радакін,тоні

Удары Украины по российским стратегическим объектам в глубоком тылу будут продолжаться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Financial Times заявил командующий вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин.

Он признал, что Украина столкнулась с тяжелой борьбой с активным российским наступлением, и ее оборона находится под влиянием пессимистических настроений. Однако подчеркнул, что такая мрачная картина войны не учитывает долгосрочные тенденции, которые больше склоняются в пользу Киева. Среди них - последние пакеты военной помощи от США и Европы, все более успешные удары Украины с большого расстояния, а также "полная неспособность Москвы перекрыть жизненно важный для Киева экспорт зерна через Черное море".

"Опасность любой моментальной оценки общей картины заключается в том, что она [игнорирует] то, где мы находимся сейчас, и то, где мы будем в следующие пару лет", - сказал Радакин, добавив, что люди должны перестать "задабривать Россию" и считать, что она "каким-то образом имеет значительные преимущества".

Радакин не высказал никаких очевидных предостережений относительно украинских атак и диверсионных рейдов внутри России.

"По мере того, как Украина получает больше возможностей для ведения дальней борьбы ... ее способность продолжать глубокие операции будет [все больше] становиться особенностью войны", - сказал Радакин, добавив, что такие удары "безусловно, имеют эффект".

Также читайте: Великобритания советует Украине держать оборону на востоке, отказаться от наступления в 2024 году и сосредоточиться на ударах по Черному морю и Крыму, - Sunday Times.

После месяцев неопределенности относительно стратегии Запада в отношении Украины Радакин с оптимизмом говорил о ситуации, когда все страны НАТО "говорят о том, чтобы тратить больше денег".

"Я понимаю, что все это менее комфортно, если вы находитесь в Киеве. Вы также должны признать, что Россия смогла нанести более эффективные удары на большие расстояния, чем в прошлом году", - отметил он.

Радакин также ответил на критику, что Запад не имеет всеобъемлющего плана, как помочь Киеву достичь победы, и вместо этого лишь предоставил ему достаточную военную помощь, чтобы предотвратить поражение.

Также читайте: Цена неспособности поддержать Украину будет гораздо больше, чем цена отпора Путину, - Сунак

"Не ждите, что кто-то публично скажет: "Это план", и пункты А, Б и В сейчас реальзуются", - сказал Радакин.

Некоторые элементы военного подхода в отношении Украины, по его словам, "будут скрыты ... некоторые - будут продиктованы тактическим или оперативным преимуществом, а некоторые будут зависеть от более фундаментальных аспектов".

Некоторые из этих факторов "созреют гораздо сильнее в следующем году, чем в этом году", сказал Радакин.

Автор: 

Великобритания (4919) Радакин (22)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все хорошо воттолько страны Запада ПРЯМО ЗАПРЕЩАЮТ использовать свое оружие по территории Параши. Иран и Севкорея не запрещает использовать свое оружие по территории Украины а страны Запада-запрещают по территории Рашки. Иран и Севкорея-это более надежные союзники Москвы чем все страны Запада союзники Киева. Надеюсь до Зеленых дошло что уже сйчас нужно возобновлять пароизводство украинских крылатых ракет-пусть это будет мелкосерийное дорогое производство-зато нашими ракетами модно будет бить по городам парашки никого не спрашивая
показать весь комментарий
25.04.2024 09:55 Ответить
Та не буде хрипатий нічого робити! Зелені спеціально саботують виготовлення такого озброєння. Давно могли б у захода вудку (станки, технології) просити, а не рибу (снаряди, ракети, набої). І з ухилянтами б проблему вирішили. Не хочеш воювати - на завод. І туди ж наших засуджених й мокшанських полонених. Замість пошиття рукавиць та клейки пакетів. І з безробітністю.
показать весь комментарий
25.04.2024 10:07 Ответить
Не тільки крилаті... треба балістику запускати в серію Грім2 і сапсан, яку вони не мають чим збивати.... є дуже багато складів, виробництва та аеродромів межах 500-700 км
показать весь комментарий
25.04.2024 10:38 Ответить
Мабуть шось знає
показать весь комментарий
25.04.2024 10:01 Ответить
Адмірал реаліст.
показать весь комментарий
25.04.2024 10:31 Ответить
А шо там зивзділа кацапня про зерновий коридор? Буде всіх топити? Дозвизділися, що їхній ЧФ розбігся по далеким бухтам.
Це все з боку кацапів - вікові традиції чорноморського флоту, при найменшій загрозі вони тікають. Як таргани на кухні. Або героїчно топлять свої корита. Так і треба, українці не проти.
показать весь комментарий
25.04.2024 10:13 Ответить
Война закончится через 2 часа, после того, как Украина начнёт бить по москве
показать весь комментарий
25.04.2024 10:18 Ответить
А Салівон не згідний. Він з Бернсом задобрили х......з цими ударами і завжди проти. Після трампона ірландське крило в Демпартії теж на позиціях уміротворєнія агрессора.
показать весь комментарий
25.04.2024 11:29 Ответить
 
 