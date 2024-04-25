Украина увеличит количество дальних ударов по территории России, - командующий ВС Великобритании Радакин

Удары Украины по российским стратегическим объектам в глубоком тылу будут продолжаться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Financial Times заявил командующий вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин.

Он признал, что Украина столкнулась с тяжелой борьбой с активным российским наступлением, и ее оборона находится под влиянием пессимистических настроений. Однако подчеркнул, что такая мрачная картина войны не учитывает долгосрочные тенденции, которые больше склоняются в пользу Киева. Среди них - последние пакеты военной помощи от США и Европы, все более успешные удары Украины с большого расстояния, а также "полная неспособность Москвы перекрыть жизненно важный для Киева экспорт зерна через Черное море".

"Опасность любой моментальной оценки общей картины заключается в том, что она [игнорирует] то, где мы находимся сейчас, и то, где мы будем в следующие пару лет", - сказал Радакин, добавив, что люди должны перестать "задабривать Россию" и считать, что она "каким-то образом имеет значительные преимущества".

Радакин не высказал никаких очевидных предостережений относительно украинских атак и диверсионных рейдов внутри России.

"По мере того, как Украина получает больше возможностей для ведения дальней борьбы ... ее способность продолжать глубокие операции будет [все больше] становиться особенностью войны", - сказал Радакин, добавив, что такие удары "безусловно, имеют эффект".

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После месяцев неопределенности относительно стратегии Запада в отношении Украины Радакин с оптимизмом говорил о ситуации, когда все страны НАТО "говорят о том, чтобы тратить больше денег".

"Я понимаю, что все это менее комфортно, если вы находитесь в Киеве. Вы также должны признать, что Россия смогла нанести более эффективные удары на большие расстояния, чем в прошлом году", - отметил он.

Радакин также ответил на критику, что Запад не имеет всеобъемлющего плана, как помочь Киеву достичь победы, и вместо этого лишь предоставил ему достаточную военную помощь, чтобы предотвратить поражение.

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"Не ждите, что кто-то публично скажет: "Это план", и пункты А, Б и В сейчас реальзуются", - сказал Радакин.

Некоторые элементы военного подхода в отношении Украины, по его словам, "будут скрыты ... некоторые - будут продиктованы тактическим или оперативным преимуществом, а некоторые будут зависеть от более фундаментальных аспектов".

Некоторые из этих факторов "созреют гораздо сильнее в следующем году, чем в этом году", сказал Радакин.