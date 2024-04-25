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Китай спрятал в порту судно, поставлявшее боеприпасы из КНДР в Россию, - Reuters

Російське судно

Китай предоставил причал для российского грузового судна, которое находится под санкциями США и причастно к поставкам оружия из Северной Кореи в Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Российское судно зафиксировали спутниковые снимки

Британский аналитический центр Royal United Services Institute (RUSI) сообщил, что российское судно "Ангара", которое с августа 2023 года переправило в российские порты тысячи контейнеров, вероятно, содержащих северокорейские боеприпасы, с февраля стоит на якоре на китайской верфи в восточной провинции Чжэцзян.

"Присутствие корабля в китайском порту подчеркивает вызовы, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и их союзники, когда они пытаются задушить военную и экономическую поддержку России", - говорится в сообщении.

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Спутниковые изображения, полученные RUSI в последние месяцы от компаний, занимающихся спутниковой съемкой, показали, что "Ангара" пришвартована на верфи Zhoushan Xinya Shipyard в Чжэцзяне, на веб-сайте которой указано, что это крупнейшая частная судоремонтная компания в Китае.

Судно было идентифицировано с помощью транспондера уникальной системы автоматической идентификации (AIS), который был ненадолго включен, вероятно, из соображений безопасности во время навигации по оживленному участку Корейского пролива на пути в Китай.

Китай сховав у порту російське судно "Ангара"

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В RUSI отмечают, что до того, как 9 февраля судно прибыло в Китай якобы для ремонта или технического обслуживания, "Ангара" была пришвартована в январе в портах Северной Кореи и России с выключенным транспондером. Он снова прекратил передачу вскоре после прибытия в Китай.

Судно совершило, по меньшей мере, 11 рейсов в Россию

Корабль, попавший под санкции США, совершил, по меньшей мере, 11 поставок между северокорейским портом Раджин и российскими портами с августа 2023 года, по данным RUSI, которое отслеживает его перемещения в рамках проекта по использованию данных из открытых источников для мониторинга уклонения от санкций в отношении Северной Кореи.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что ему неизвестны детали, связанные с "Ангарой", но Китай "всегда выступает против односторонних санкций и долгосрочной юрисдикции, не имеющих оснований в международном праве или мандате Совета Безопасности". Министерство иностранных дел Китая также заявило, что не располагает информацией по этому поводу.

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Научный сотрудник RUSI Джозеф Бирн отметил, что правительство Китая должно знать, что судно, находящееся под санкциями США, стояло на его верфи.

"Если он позволит ("Ангаре") выйти из порта без досмотра, то это свидетельствует о том, что Китай, вероятно, не будет принимать никаких мер в отношении этих российских судов", - подчеркнул Бирн.

Представитель Государственного департамента США заявил, что ему известны "достоверные сообщения из открытых источников" о том, что судно сейчас пришвартовано в китайском порту. Он также поднял этот вопрос с китайскими чиновниками.

"Мы призываем все государства-члены выполнить свои обязательства по резолюции 2397 СБ ООН", - сказал представитель, ссылаясь на резолюцию ООН об ограничении торговли с Северной Кореей и требование к государствам ООН снять с регистрации любые суда, участвующие в незаконной деятельности.

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Вашингтон неоднократно призывал Китай не помогать Москве в военных действиях после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, которое произошло всего через несколько недель после того, как Россия и Китай объявили о "безграничном партнерстве".

Напомним, на прошлой неделе Блинкен раскритиковал поддержку Китаем российской оборонной промышленности, заявив, что Пекин сейчас является основным участником войны Москвы в Украине, хотя он поставляет критически важные компоненты для вооружения.

Автор: 

Китай (2910) КНДР (1189) россия (95352)


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Топ комментарии
+10
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25.04.2024 09:58
+5
Китай - це такий чиряк який засів глибоко під шкірою. Зараз на нього давлять і звідти починає лізти гній. Треба додавити
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25.04.2024 09:58
+4
Хто б сумнівався - одна шаика - лєика
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25.04.2024 10:00
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25.04.2024 09:58 Ответить
Китай - це такий чиряк який засів глибоко під шкірою. Зараз на нього давлять і звідти починає лізти гній. Треба додавити
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25.04.2024 09:58 Ответить
Нажаль, поки що гній не лізе. Мабуть, прийдеться ще ждати, доки чіряк дозріє. Якщо давити його раніше, то роздується до величини дитячого кулачка, і прийдеться звертатися до хірурга, який поїхав у відпустку, і вернеться дуже не скоро
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25.04.2024 10:03 Ответить
Кидай -це великий сатана а сосія-маленький.
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25.04.2024 14:03 Ответить
Хто б сумнівався - одна шаика - лєика
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25.04.2024 10:00 Ответить
Узкоглазые хунвэйбины !
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25.04.2024 10:03 Ответить
А можна - ми у якомусь порту Південної Кореї пришвартуємо свого "Малюка"? Адже йому "похєр" - у якому морі виходить в атаку на російські судна - в Чорному чи Жовтому!
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25.04.2024 10:05 Ответить
Або ремонт, або знову привезе ********** "з КНДР".
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25.04.2024 10:05 Ответить
Знову будуть бубніти "я - не я, корова не моя" про нейтралітет, українську кризу, стіл переговорів, дипломатичний шлях.
Тепер виникає питання, то КНДР постачало ********** чи Китай через КНДР?
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25.04.2024 10:09 Ответить
Скорее всего Китай. Ероглифы только рисуют корейские
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25.04.2024 10:11 Ответить
кндр не є самостійною одиницею, так само як і бсср. Звідки ресурси? Звідки технології? Звідки підготовлені спеціалісти? Отож.
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25.04.2024 10:13 Ответить
на частині *********** є китайські надписи що вони в утиль.... тому вони не можуть бути корейськими
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25.04.2024 10:30 Ответить
Были иллюзии что Китай не станет спасать рашку а будет ждать пока она не выдохнется чтоб предложить всю Сибирь. Очевидно у КНР некие другие планы.
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25.04.2024 10:13 Ответить
У него планы изморить всех и росию и запад. Ему не нужна ни быстрая победа одичалых,ни Украины.
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25.04.2024 10:21 Ответить
Не тільки поставки ресурсів з 30% дисконтом це міліарди долларів прибутку, по друге рятує постковідну економіку в якої була бомба у вигляді 2 іпотечних гігантів з великими боргами... в тому числі і перед американськими банками.... в цьому плані ці дешеві ресурси з раші і американські банки врятували які сильно погрузли в інвестуванні в Китай...

та робить китайські товари поза конкуренцією в світі де зараз сильний ріст інфляції
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25.04.2024 10:34 Ответить
треба вдарити по ньомі СІБЕЙБІ
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25.04.2024 10:16 Ответить
де аплодисменти абхазької мавпи?!
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25.04.2024 11:40 Ответить
По -хорошему Украина должна была разорвать ВСЕ отношения с Китаем, но о чем это я пишу, если до сих пор с кацапией ТОРГУЕТ (во время войны)!
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25.04.2024 13:03 Ответить
 
 