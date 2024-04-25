Китай спрятал в порту судно, поставлявшее боеприпасы из КНДР в Россию, - Reuters

Китай предоставил причал для российского грузового судна, которое находится под санкциями США и причастно к поставкам оружия из Северной Кореи в Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Российское судно зафиксировали спутниковые снимки

Британский аналитический центр Royal United Services Institute (RUSI) сообщил, что российское судно "Ангара", которое с августа 2023 года переправило в российские порты тысячи контейнеров, вероятно, содержащих северокорейские боеприпасы, с февраля стоит на якоре на китайской верфи в восточной провинции Чжэцзян.

"Присутствие корабля в китайском порту подчеркивает вызовы, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и их союзники, когда они пытаются задушить военную и экономическую поддержку России", - говорится в сообщении.

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Спутниковые изображения, полученные RUSI в последние месяцы от компаний, занимающихся спутниковой съемкой, показали, что "Ангара" пришвартована на верфи Zhoushan Xinya Shipyard в Чжэцзяне, на веб-сайте которой указано, что это крупнейшая частная судоремонтная компания в Китае.

Судно было идентифицировано с помощью транспондера уникальной системы автоматической идентификации (AIS), который был ненадолго включен, вероятно, из соображений безопасности во время навигации по оживленному участку Корейского пролива на пути в Китай.

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В RUSI отмечают, что до того, как 9 февраля судно прибыло в Китай якобы для ремонта или технического обслуживания, "Ангара" была пришвартована в январе в портах Северной Кореи и России с выключенным транспондером. Он снова прекратил передачу вскоре после прибытия в Китай.

Судно совершило, по меньшей мере, 11 рейсов в Россию

Корабль, попавший под санкции США, совершил, по меньшей мере, 11 поставок между северокорейским портом Раджин и российскими портами с августа 2023 года, по данным RUSI, которое отслеживает его перемещения в рамках проекта по использованию данных из открытых источников для мониторинга уклонения от санкций в отношении Северной Кореи.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что ему неизвестны детали, связанные с "Ангарой", но Китай "всегда выступает против односторонних санкций и долгосрочной юрисдикции, не имеющих оснований в международном праве или мандате Совета Безопасности". Министерство иностранных дел Китая также заявило, что не располагает информацией по этому поводу.

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Научный сотрудник RUSI Джозеф Бирн отметил, что правительство Китая должно знать, что судно, находящееся под санкциями США, стояло на его верфи.

"Если он позволит ("Ангаре") выйти из порта без досмотра, то это свидетельствует о том, что Китай, вероятно, не будет принимать никаких мер в отношении этих российских судов", - подчеркнул Бирн.

Представитель Государственного департамента США заявил, что ему известны "достоверные сообщения из открытых источников" о том, что судно сейчас пришвартовано в китайском порту. Он также поднял этот вопрос с китайскими чиновниками.

"Мы призываем все государства-члены выполнить свои обязательства по резолюции 2397 СБ ООН", - сказал представитель, ссылаясь на резолюцию ООН об ограничении торговли с Северной Кореей и требование к государствам ООН снять с регистрации любые суда, участвующие в незаконной деятельности.

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Вашингтон неоднократно призывал Китай не помогать Москве в военных действиях после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, которое произошло всего через несколько недель после того, как Россия и Китай объявили о "безграничном партнерстве".

Напомним, на прошлой неделе Блинкен раскритиковал поддержку Китаем российской оборонной промышленности, заявив, что Пекин сейчас является основным участником войны Москвы в Украине, хотя он поставляет критически важные компоненты для вооружения.