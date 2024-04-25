ВСУ нужны боеприпасы калибров 105 и 155 мм, чтобы остановить россиян, - Минобороны
Украине необходимо достаточное количество снарядов калибров 155 и 105 мм, чтобы сдержать российских захватчиков.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.
По его словам, их нехватка "очень и очень ощущается" и на поле боя, и вблизи линии соприкосновения.
"Наши военные умеют ими пользоваться, умеют точно уничтожать врага, нанося ему огромные потери. И именно это позволит нам, в конце концов, иметь такие результаты, которых, к сожалению, этих полгода не было без американской помощи на поле боя", - подчеркнул он.
Спикер МО уверен, что американская помощь сильно повлияет на ситуацию на фронте. Вероятно, будет не кардинальное изменение хода войны, соглашается военный, но точно можно говорить о потенциальной остановке противника.
"И теперь наши военные смогут иметь именно тот боекомплект, который им крайне необходим", - подытожил Лазуткин.
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А то розвелось грамотіїв в ЗСУ, снаряди їм подавай. Мільйон дронів і маршем на Владивосток.
Кубраков проситиме додаткові гроші з бюджету на ремонт доріг
Цікаво, а що запропонує обрати Зеленський Кабміну та Верховній Раді? Є ідеї, прогнози?
Добове використання снарядів у ЗСУ - 4-7 тисяч. Вартість одного пострілу - від 1 тис.дол. США (тобто, щодня вистрілюється 4-7 млн. дол. США).
Отже, аби завалити одного кацапа треба від 5 до 8 снарядів, і коштує це задоволення від 5 тис.дол. США
FPV - дрони, вартість одного "весільного" починається від 350 дол.США. Для знащення одного кацапа треба десь 3 дрони.
Тобто, коштує це задоволення від 1 тис. дол. США.
Я розумію психологію наших генералів - академія імені жукова: "10500 артиллерийских орудий - все одновременно огонь по врагу!!!"
Масштабно, епічно, але ефективність...