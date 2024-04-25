ВСУ нужны боеприпасы калибров 105 и 155 мм, чтобы остановить россиян, - Минобороны

Украине необходимо достаточное количество снарядов калибров 155 и 105 мм, чтобы сдержать российских захватчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

По его словам, их нехватка "очень и очень ощущается" и на поле боя, и вблизи линии соприкосновения.

"Наши военные умеют ими пользоваться, умеют точно уничтожать врага, нанося ему огромные потери. И именно это позволит нам, в конце концов, иметь такие результаты, которых, к сожалению, этих полгода не было без американской помощи на поле боя", - подчеркнул он.

Спикер МО уверен, что американская помощь сильно повлияет на ситуацию на фронте. Вероятно, будет не кардинальное изменение хода войны, соглашается военный, но точно можно говорить о потенциальной остановке противника.

"И теперь наши военные смогут иметь именно тот боекомплект, который им крайне необходим", - подытожил Лазуткин.

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