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Новости Война
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ВСУ нужны боеприпасы калибров 105 и 155 мм, чтобы остановить россиян, - Минобороны

боєприпаси,155-м

Украине необходимо достаточное количество снарядов калибров 155 и 105 мм, чтобы сдержать российских захватчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

По его словам, их нехватка "очень и очень ощущается" и на поле боя, и вблизи линии соприкосновения.

"Наши военные умеют ими пользоваться, умеют точно уничтожать врага, нанося ему огромные потери. И именно это позволит нам, в конце концов, иметь такие результаты, которых, к сожалению, этих полгода не было без американской помощи на поле боя", - подчеркнул он.

Спикер МО уверен, что американская помощь сильно повлияет на ситуацию на фронте. Вероятно, будет не кардинальное изменение хода войны, соглашается военный, но точно можно говорить о потенциальной остановке противника.

"И теперь наши военные смогут иметь именно тот боекомплект, который им крайне необходим", - подытожил Лазуткин.

Также читайте: США готовят пакет военной помощи Украине на 1 млрд дол., - Reuters

Автор: 

боеприпасы (2330) Минобороны (9285)


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Топ комментарии
+8
А асфальтом не пробували?
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25.04.2024 10:03
+7
В першу чергу відчувається нестача Залужного.
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25.04.2024 10:00
+7
Розкажіть цьому речнику, про різного роду блогерів, Федорова, та фанатів дроїдів з Зоряних воєн, котрих в Україні хоч греблю гати. Вони розкажуть, що артилерія своє віджила, а ось дрони, FPV, та різні роботизовані тачанки заміняють собою старий, добрий арт снаряд.
А то розвелось грамотіїв в ЗСУ, снаряди їм подавай. Мільйон дронів і маршем на Владивосток.
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25.04.2024 10:02
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Правила форума Совет форумчан
В першу чергу відчувається нестача Залужного.
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25.04.2024 10:00 Ответить
Розкажіть цьому речнику, про різного роду блогерів, Федорова, та фанатів дроїдів з Зоряних воєн, котрих в Україні хоч греблю гати. Вони розкажуть, що артилерія своє віджила, а ось дрони, FPV, та різні роботизовані тачанки заміняють собою старий, добрий арт снаряд.
А то розвелось грамотіїв в ЗСУ, снаряди їм подавай. Мільйон дронів і маршем на Владивосток.
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25.04.2024 10:02 Ответить
Цікаво скільки воно думає на фронті артилерії 105мм шо їм чогось такого калібру «не вистачає»
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25.04.2024 10:23 Ответить
Давали, відносно, багатенько такого артилерії. Питання в іншому, це досить "вимираючий" калібр, маю підстави здогадуватись, що на складах повинно бути вдосталь таких снарядів, за адекватну (на відміну від 155мм) ціну. Цілком можна замість чергових безумств зеленої влади, накупити вдосталь.
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25.04.2024 10:27 Ответить
Безумство це воювати у 21-ст калібром часів 1-ї світової …
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25.04.2024 10:30 Ответить
Абсолютно вірно, але.....
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25.04.2024 10:32 Ответить
А асфальтом не пробували?
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25.04.2024 10:03 Ответить
Есть вариант сократить все невоенные расходы и высвободившиеся средства направить на закупку снарядов. Но мы так делать не станем да?
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25.04.2024 10:08 Ответить
Під час війни та ВР нафіг нікому непотрібна. Ото весь бюджет, що на утримання депутатів, автопарку, державних дач, всього урядового кварталу, разом з ДУСею прибрати з бюджету - стільки грошей вивільнеться..залишити тільки частину технічного персоналу. І по тих приміщеннях екскурсії водити..ще й бабла можна заробити..
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25.04.2024 10:15 Ответить
Зараз прийде черговий слуга народу і почне говорити, що на 400 депутанах не наекономиш
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25.04.2024 10:16 Ответить
О, забула! Ще з цифрового трансформатора! 2.5 млрд грн..а на утримання ВР там 1.7 млрд грн..начебто..але я хз, які статті там включені))
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25.04.2024 10:23 Ответить
Пишіть шо нам не потрібно
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25.04.2024 10:11 Ответить
То будь ласка звертайтеся до УкрОборонПрому. Вони там всі на гарних зп, всі з бронню і відкатами.
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25.04.2024 10:19 Ответить
ЗСУ потрібні ********** калібрів 105 та 155 мм, щоб зупинити росіян, - Міноборони.

Кубраков проситиме додаткові гроші з бюджету на ремонт доріг

Цікаво, а що запропонує обрати Зеленський Кабміну та Верховній Раді? Є ідеї, прогнози?
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25.04.2024 10:20 Ответить
І тоді випливає логічне запитання - а де наші снаряди? Невже було мало Херпіду і його антимайданній команді 5 років, сотні мільярдів грошей від паритнерів, щоб налагодити випуск?
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25.04.2024 10:31 Ответить
Пріоритети у кварталу були інші - дороги, оманські договорняки і т.п.
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25.04.2024 10:49 Ответить
Росіяни перестали "зупинятися" звичайним стрілецьким? Різко стали куленепробивними? Від дронів навчилися тікати? Міни відбивають? Джавеліни та Стугни перестали пробивати броню?
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25.04.2024 10:36 Ответить
Питання залишається відкритим:

Добове використання снарядів у ЗСУ - 4-7 тисяч. Вартість одного пострілу - від 1 тис.дол. США (тобто, щодня вистрілюється 4-7 млн. дол. США).
Отже, аби завалити одного кацапа треба від 5 до 8 снарядів, і коштує це задоволення від 5 тис.дол. США

FPV - дрони, вартість одного "весільного" починається від 350 дол.США. Для знащення одного кацапа треба десь 3 дрони.
Тобто, коштує це задоволення від 1 тис. дол. США.

Я розумію психологію наших генералів - академія імені жукова: "10500 артиллерийских орудий - все одновременно огонь по врагу!!!"
Масштабно, епічно, але ефективність...
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25.04.2024 11:02 Ответить
 
 