Папа Римский Франциск призвал все страны, находящиеся в состоянии войны, искать мира и переговоров

Папа Римский Франциск, говоря о войнах, продолжающихся в Украине и Секторе Газа, заявил, что "мир путем переговоров лучше, чем бесконечная война".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Папы Римского изданию CBS News.

"Пожалуйста. Страны, находящиеся в состоянии войны, все они - остановите войну. Ищите переговоров. Ищите мира", - сказал он.

В интервью Папа Римский также рассказал, что думает о войне в Украине и о разрушительных последствиях российского вторжения для детей.

"Эти дети не знают, как улыбаться. Я говорю им что-то, но они забыли, как улыбаться. А это очень трудно, когда ребенок забывает, как улыбаться. Это действительно очень серьезно. Очень серьезно", - сказал Папа Римский.

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