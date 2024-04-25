Папа Римский Франциск призвал все страны, находящиеся в состоянии войны, искать мира и переговоров
Папа Римский Франциск, говоря о войнах, продолжающихся в Украине и Секторе Газа, заявил, что "мир путем переговоров лучше, чем бесконечная война".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Папы Римского изданию CBS News.
"Пожалуйста. Страны, находящиеся в состоянии войны, все они - остановите войну. Ищите переговоров. Ищите мира", - сказал он.
В интервью Папа Римский также рассказал, что думает о войне в Украине и о разрушительных последствиях российского вторжения для детей.
"Эти дети не знают, как улыбаться. Я говорю им что-то, но они забыли, как улыбаться. А это очень трудно, когда ребенок забывает, как улыбаться. Это действительно очень серьезно. Очень серьезно", - сказал Папа Римский.
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+14 Валентин Коваль #587289
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цікаво що тоді цей сатаніст заверещить …
яку ще «ОДНУ СТОРОНУ» ????
є ЗЛО і є ДОБРО, і якщо дебілоїд франциск (бо з тебе який спрос) не може розрізнити це, то він не має права називатися «папа»…
"Ребята, давайте жить дружно!" - работает только и исключительно после выписывания мудакам живительных п%здюлей.
Він же не дурень?
Може все ж таки звертатися до агресорів та загарбників?
Лицемірство та подвійні стандарти
У Раді Безпеки з 15 членів проголосували 13, Росія була проти, а Китай утримався.
Таким чином, відпала остання перепона для надання США озброєння для України, оскільки Америка зрозуміла, що з ****** домовитись по-хорошому не вийде.
До речі, всі перестороги американців до України припинити удари по рашистських НПЗ були викликані саме бажанням задобрити пітьму для позитивного голосування в РБ ООН 24.04.2024, а не якимсь міркуваннями динаміки цін на нафтовому ринку.
Але не вийшло.
Більше - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1778159542787825987?t=vw9vspuQ1e2ka3W6kew3uA&s=19 тут .
якшо вони реально думали, шо з руснею можна домовитись і вони ці домовленості будуть виконувати... шо якась там вшива резолюція оон шось буде значити для русні...
ці люди безпросвітно тупі. нажаль.
"18 травня 2023 р. росія та африканська країна Уганда підписали заяву про відмову від розміщення зброї у космосі першими".
Та і взагалі, як там, віруючим всіх видів, ракети на голову не падають? Апостол Петр збиває Шахеди? Аллах знищує кадирівських овце***ів?
P.S. Раніше хоч Хрестові походи могли оголосити, а тепер лише тяга до дітей і грошей залишилась.
Зато их родаки на выборах хоть поржали, так что иди на хер старое ********
"Країни, які перебувають у стані війни, всі вони, припиніть війну. Шукайте переговори. Шукайте мир"!
"Церковь не решается назвать зло по имени даже после того, как это зло перестало скрывать свое сатанинское нутро. «После Бучи» Папа все еще колеблется, ехать ли ему в Украину. Он все еще раздумывает над тем, как это воспримут в Москве или Вашингтоне. Он все еще «не в Буче».
И нет никакой надежды на то, что его знаменитый ортопедический ботинок ступит на раскрошенный бетон Мариуполя пока это еще может кого-то спасти. Вывести из ада. Не символически - символизм больше не работает. В реальности. На деле, без которого любая вера мертва."
Обращение командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волыны к Папе Римскому Франциску с просьбой спасти тех мариупольцев, которые умирают в подвалах «Азовстали», стало очередным воплем вопиющего в пустыне".
"Папа Франциск хочет встретиться с патриархом Кириллом - это известно всем."
"Самое подходящее время и место для встречи Папы Римского и Патриарха Московского наконец найдено - Мариуполь, прямо сейчас.
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Куратор агентуры Кирилл отменил встречу с агентом Франциском, которая должна была "случиться" в Ерусалиме, посколько произошла утечка информации в СМИ, - план був "призупинений", оскільки, на думку дипломатів Ватикану, така зустріч "могла б викликати велику плутанину в даний момент".
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"Растерянность и откровенное нежелание Папы иметь дело с украинской войной получила самое совершенное воплощение в нынешней Крестной дороге. Убогий, на уровне детсадовского утренника, символизм 13-й станции, на которой мальчик и девочка украинка и россиянка вдвоем подержали крест - «мири-мири навсегда, кто поссорится - свинья…» - вызвал протест не только со стороны светских украинцев, но даже со стороны руководства Украинской греко-католической церкви.
Неуклюжий замысел режиссера «всех примирить» не просто сорвался. Он оказался глубоко оскорбительным для украинцев сразу на двух уровнях - национальном и гендерном. Я не берусь судить о том, насколько «драматичным» стал опыт путинской агрессии для «хороших русских» - их чувства и травмы в данный момент меня интересуют очень мало. Но я могу совершенно точно сказать, что уравнивать их травмы с травмами украинцев, одновременно неприемлемо с этической точки зрения и безвкусно - с эстетической.
Но этого мало. То, что участницами сомнительного представления стали именно женщины, придало ему совершенно особый гадкий привкус. Жуткий мем «после Бучи» в Ватикане привычно проигнорировали, как игнорировали украинские «маленькие трагедии» на протяжении всего ХХ века. Украинка, безропотно стоящая в паре с россиянкой, символизирует, кроме всего прочего, покорность жертвы насилия. Нравится - не нравится, неси крест, моя красавица. Святая Церковь остается все такой же бесчувственной к женской боли и унижению, какой была на протяжении последней тысячи лет."
«Крестная дорога» в этом году показала, что в тонкой сусальной обертке символизма зрителю вместо мистерии всучивают имитацию. Еще один удар по репутации церкви, которая и без того в последнее время находится под постоянным обстрелом общественного мнения.
Папа «не в Буче»
Папа парадоксальным образом горюет над слезинкой ребенка, - по возможности африканского, потому что горевать над слезинкой белого ребенка - это, оказывается, расизм, - и абстрагируется от реальной проблемы, которая довела ребенка до слез.
Папа за все хорошее и против всего плохого. А если вы попросите его конкретизировать «что есть зло», его прелаты отошьют вас одной короткой фразой: «Папа вне политики».
Цену подобным фразам мы с вами отлично знаем. В данном случае это означает, что наши с вами просьбы, мольбы, слезы, кровь и унижения не вписываются в политику Святого Престола" - полностью https://zn.ua/church/vyvesti-iz-ada.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1YJnqzhxznvOU52U-OHFUfqtwdOKfoJfSgTY4tmed-0ykVbRnNjMhm6P8_aem_AR3dnpSx4Es4_2I0DD6l6PC0lbSlCiGPg1DhfmVHjpQGok4VUJ1ePbFuPB0oPuMgGgo7r64MkNFAX-nW30amz8Lr https://zn.ua/church/vyvesti-iz-ada.html
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Папа римський Леопольд Перший