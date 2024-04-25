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Новости Война
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Папа Римский Франциск призвал все страны, находящиеся в состоянии войны, искать мира и переговоров

папа,римський

Папа Римский Франциск, говоря о войнах, продолжающихся в Украине и Секторе Газа, заявил, что "мир путем переговоров лучше, чем бесконечная война".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Папы Римского изданию CBS News.

"Пожалуйста. Страны, находящиеся в состоянии войны, все они - остановите войну. Ищите переговоров. Ищите мира", - сказал он.

В интервью Папа Римский также рассказал, что думает о войне в Украине и о разрушительных последствиях российского вторжения для детей.

"Эти дети не знают, как улыбаться. Я говорю им что-то, но они забыли, как улыбаться. А это очень трудно, когда ребенок забывает, как улыбаться. Это действительно очень серьезно. Очень серьезно", - сказал Папа Римский.

Также читайте: Папа Римский "вошел в сад, куда его никто не звал", не нужна капитуляция Украины, - Боррель

Автор: 

Папа Римский (429) Сектор Газа (178) Украина (44912)


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Топ комментарии
+14
То хаи поіде на рашку і пошукає - розумнии аж страшно
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25.04.2024 10:13
+10
Їдь до )(уйла і там кизди про мир !..старий маразматик
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25.04.2024 10:14
+10
Шукайте мир з дияволом і переговори!Акуїтельний папа!
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25.04.2024 10:17
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То хаи поіде на рашку і пошукає - розумнии аж страшно
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25.04.2024 10:13 Ответить
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25.04.2024 12:30 Ответить
Сначала нужно дать маньяку по морде, а потом разговаривать.
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25.04.2024 10:13 Ответить
Може ху*лу тре якось по Ватикану «випадково» ******* ?

цікаво що тоді цей сатаніст заверещить …
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25.04.2024 10:19 Ответить
Хлопці , не будьте гарячими, ПАПА- патріарх , який не має право обирати одну сторону, він може молитись, допомагати , закликати! Він зробив більше для України, чим так звані православні патріархи, чи мусульманські із жидівськими ! Тому не потрібно срати на нього, бо його думку поважає весь світ! В мен питання, а ви впевнені, чи зі такою кількістю народу, ми здатні перемогти терористів? Навіть при тій мізерній допомозі!
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25.04.2024 12:00 Ответить
Що ти верзеш ???

яку ще «ОДНУ СТОРОНУ» ????

є ЗЛО і є ДОБРО, і якщо дебілоїд франциск (бо з тебе який спрос) не може розрізнити це, то він не має права називатися «папа»…
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25.04.2024 12:12 Ответить
Який весь світ?
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25.04.2024 15:07 Ответить
"Він зробив більше для України, чим так звані православні патріархи"... В тебе з головою усе в порядку?? Цей покидьок сидить на кремлівських коштах і верзе те, що йому скажуть з москви. А такі дурні, як ти, моляться на нього
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25.04.2024 16:46 Ответить
Так, азовців відпустили за посоередництвом його, дітей звільняють , також з його посередництвом! Він нам нічогоне винен, а ососбливо Україні, так званій православній де головна церква -УПЦМП, яка сама благословляє вбивати українців, може спочатку з цією сектою розберіться, а тоді когось звинувачуйте!
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25.04.2024 17:08 Ответить
А в цих критикунів все в порядку, хтось адекватно оцінює війну? Ми з рогатками і каменюками можемо перемогти сросіянців? Хто мені дасть відповідь? Хоч в чомусь є в нас перевага? Ти за вкас хтось має гинути, а ви тут срані експерти помішані на клоунаді, яку створили гумористи!
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25.04.2024 19:13 Ответить
Росіянин, ти щось починаєш набридати із туповатими вкидами. А ну сходи додому, перевір свою дружину- Хвеську, молеться на карліка- вову, чи може на римського папу переключилась ?
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26.04.2024 01:02 Ответить
По-перше, не потрібно гнати на ПАПУ, по -друге так і ніхто не дав відповідь , чим ми маємо воювати , тим більше ким? Великі черги в військоматах ви бачите? На патріотизмі далеко не виїдеш! Потрібно самим закачувати рукава і боронити Державу, а не язиками ляпати!
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26.04.2024 11:38 Ответить
Именно. Покажите кто-нибудь этому инфантилу мультфильм про Кота Леопольда!
"Ребята, давайте жить дружно!" - работает только и исключительно после выписывания мудакам живительных п%здюлей.
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25.04.2024 13:42 Ответить
"Пук у воду".
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25.04.2024 10:14 Ответить
Їдь до )(уйла і там кизди про мир !..старий маразматик
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25.04.2024 10:14 Ответить
От ти дуже агресивно пишеш, в мене питання, на твою думку ми маємо сили перемогти терористів? Чому ми піддаємось клоунадській пропаганді?
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25.04.2024 12:01 Ответить
Питання --Якою молитвою зупинити ракєту?
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25.04.2024 14:28 Ответить
Українською молитвою!
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26.04.2024 12:01 Ответить
О мама Рімма - папа Рімскій!
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25.04.2024 10:15 Ответить
+++))))
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25.04.2024 15:08 Ответить
Ну всьо, якщо не маєш аргументів - апелюй до дитячих сліз. Римська мама, спробуй, як варіант, пригрозити конфіскувати активи мразії, що зберігаються у ватикані. Нє? На таке яєць не вистачає? Дегенерат.
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25.04.2024 10:15 Ответить
Теж саме подумалось - мокші розуміють тільки силу..а сила папи - тільки у шантажі вкладами банку..
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25.04.2024 10:18 Ответить
Шукайте мир з дияволом і переговори!Акуїтельний папа!
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25.04.2024 10:17 Ответить
Цей «папа» франциск ~ натуральний сатаніст…
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25.04.2024 10:20 Ответить
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25.04.2024 14:17 Ответить
служивий рашистського антихриста з Ватікану , ні разу не вказав куйлу "виведи своїх вбивць з України і не впивайся кров'ю українського народу"Потвора, котра отримала причастя "юдиними срібняками" від рашистського вбивці українського народу
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25.04.2024 10:17 Ответить
100%
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25.04.2024 15:18 Ответить
Добре, але спочатку ми вб'ємо всіх загарбників.
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25.04.2024 10:18 Ответить
Чорт в тюбітейці, 👺
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25.04.2024 10:19 Ответить
Si vis pacem, para bellum.
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25.04.2024 10:19 Ответить
Si vis bellum, para shashlyk.
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25.04.2024 10:23 Ответить
"para shashlyk" 🤣
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25.04.2024 10:53 Ответить
Цікаво, він розуміє що подібними зверненнями, без вказання винуватих у війні, він тільки стимулює агресора.
Він же не дурень?
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25.04.2024 10:20 Ответить
"Країни яки перебувають у стані війни"?!
Може все ж таки звертатися до агресорів та загарбників?
Лицемірство та подвійні стандарти
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25.04.2024 10:21 Ответить
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25.04.2024 10:21 Ответить
И кого же старый неадекват имел ввиду,выражаясь столь астрактным языком??Опять пуйло пожертвований подкинуло
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25.04.2024 10:22 Ответить
Потужно!
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25.04.2024 10:22 Ответить
Пітьма в середу 24.04.2024 наклала вето на резолюцію Радбезу ООН, авторами якої є Сполучені Штати та Японія, яка закликає всі країни запобігти небезпечній гонці ядерних озброєнь у космічному просторі, щоби не розробляти та не розгортати ядерну зброю чи іншу зброю масового знищення в космосі, як це заборонено міжнародним договором 1967 року, який включав США та росію, і погодитися з необхідністю перевірки дотримання
У Раді Безпеки з 15 членів проголосували 13, Росія була проти, а Китай утримався.
Таким чином, відпала остання перепона для надання США озброєння для України, оскільки Америка зрозуміла, що з ****** домовитись по-хорошому не вийде.
До речі, всі перестороги американців до України припинити удари по рашистських НПЗ були викликані саме бажанням задобрити пітьму для позитивного голосування в РБ ООН 24.04.2024, а не якимсь міркуваннями динаміки цін на нафтовому ринку.
Але не вийшло.
Більше - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1778159542787825987?t=vw9vspuQ1e2ka3W6kew3uA&s=19 тут .
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25.04.2024 10:23 Ответить
тоді все набагато гірше, ніж я думав. це вже слабоумство і повна втрата відчуття реальності.
якшо вони реально думали, шо з руснею можна домовитись і вони ці домовленості будуть виконувати... шо якась там вшива резолюція оон шось буде значити для русні...
ці люди безпросвітно тупі. нажаль.
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25.04.2024 10:53 Ответить
А як же оце? Та невже знову обманули?
"18 травня 2023 р. росія та африканська країна Уганда підписали заяву про відмову від розміщення зброї у космосі першими".
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25.04.2024 11:00 Ответить
Їдь до *****,старий дурень і закликай хоч до всирачки.
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25.04.2024 10:23 Ответить
А він що, атеїст? Якщо ні, то нехай помолиться своєму шефу, та попросить його навести порядок. Для чого ці заклики?
Та і взагалі, як там, віруючим всіх видів, ракети на голову не падають? Апостол Петр збиває Шахеди? Аллах знищує кадирівських овце***ів?
P.S. Раніше хоч Хрестові походи могли оголосити, а тепер лише тяга до дітей і грошей залишилась.
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25.04.2024 10:23 Ответить
Україна якраз і шукає мир: хочеш миру - накопичуй зброю.
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25.04.2024 10:26 Ответить
Ідіть в ж-пу, Папа
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25.04.2024 10:27 Ответить
Шукати миру потрібно після виведення військ ворога з чужих територій і відшкодування збитків. Решта - то від сатани.
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25.04.2024 10:28 Ответить
папа,з підофілами своїми ти вже розібрався...?
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25.04.2024 10:30 Ответить
Лучше бы задействовал разведку Ватикана для ликвидации московского хана.
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25.04.2024 10:37 Ответить
Хочу звернутись до греко-католиків, чому вони ще досі терплять над собою зверхність цієї кремлівської повії? Кидайте вже тих продажних педофілів, гуртуйтеся довкола Православної Церкви України.
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25.04.2024 10:41 Ответить
папа, напиши заяву "за власним бажанням"; більше поваги до себе будеш мати.
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25.04.2024 10:43 Ответить
А це дуже важко, коли дитина забуває посміхатися.

Зато их родаки на выборах хоть поржали, так что иди на хер старое ********
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25.04.2024 10:44 Ответить
Один старий неадекват розпочав повномасштабну війну в центрі Європи, інший старий неадекват з тої ж таки Європи закликає до миру та переговорів. Це просто сюр якийсь. Може світу вже досить гратися в геронтологію і переглянути вікові рамки для глав держав та різних міжнародних інституцій?
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25.04.2024 10:45 Ответить
Опять вылез етот искатель у бешенной собаки разума
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25.04.2024 10:51 Ответить
Якби такий фільтр для новин встановити,щоб навіть заголовків від того кодла не бачити?
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25.04.2024 10:57 Ответить
Спробуйте так як лідор однієї недоімперії на півночному сході. Він не читає все підряд в інтернеті, йому приносять "папочку" з уже відфільтрованими новинами
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25.04.2024 11:06 Ответить
То ж треба стати лідором,щоб так готували новини))
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25.04.2024 11:12 Ответить
Історична метафора: Гітлер зі Сталіном розділи Польщу і тут папа з Риму:

"Країни, які перебувають у стані війни, всі вони, припиніть війну. Шукайте переговори. Шукайте мир"!

"Церковь не решается назвать зло по имени даже после того, как это зло перестало скрывать свое сатанинское нутро. «После Бучи» Папа все еще колеблется, ехать ли ему в Украину. Он все еще раздумывает над тем, как это воспримут в Москве или Вашингтоне. Он все еще «не в Буче».

И нет никакой надежды на то, что его знаменитый ортопедический ботинок ступит на раскрошенный бетон Мариуполя пока это еще может кого-то спасти. Вывести из ада. Не символически - символизм больше не работает. В реальности. На деле, без которого любая вера мертва."

Обращение командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волыны к Папе Римскому Франциску с просьбой спасти тех мариупольцев, которые умирают в подвалах «Азовстали», стало очередным воплем вопиющего в пустыне".

"Папа Франциск хочет встретиться с патриархом Кириллом - это известно всем."

"Самое подходящее время и место для встречи Папы Римского и Патриарха Московского наконец найдено - Мариуполь, прямо сейчас.

*********************

Куратор агентуры Кирилл отменил встречу с агентом Франциском, которая должна была "случиться" в Ерусалиме, посколько произошла утечка информации в СМИ, - план був "призупинений", оскільки, на думку дипломатів Ватикану, така зустріч "могла б викликати велику плутанину в даний момент".

****************************

"Растерянность и откровенное нежелание Папы иметь дело с украинской войной получила самое совершенное воплощение в нынешней Крестной дороге. Убогий, на уровне детсадовского утренника, символизм 13-й станции, на которой мальчик и девочка украинка и россиянка вдвоем подержали крест - «мири-мири навсегда, кто поссорится - свинья…» - вызвал протест не только со стороны светских украинцев, но даже со стороны руководства Украинской греко-католической церкви.

Неуклюжий замысел режиссера «всех примирить» не просто сорвался. Он оказался глубоко оскорбительным для украинцев сразу на двух уровнях - национальном и гендерном. Я не берусь судить о том, насколько «драматичным» стал опыт путинской агрессии для «хороших русских» - их чувства и травмы в данный момент меня интересуют очень мало. Но я могу совершенно точно сказать, что уравнивать их травмы с травмами украинцев, одновременно неприемлемо с этической точки зрения и безвкусно - с эстетической.

Но этого мало. То, что участницами сомнительного представления стали именно женщины, придало ему совершенно особый гадкий привкус. Жуткий мем «после Бучи» в Ватикане привычно проигнорировали, как игнорировали украинские «маленькие трагедии» на протяжении всего ХХ века. Украинка, безропотно стоящая в паре с россиянкой, символизирует, кроме всего прочего, покорность жертвы насилия. Нравится - не нравится, неси крест, моя красавица. Святая Церковь остается все такой же бесчувственной к женской боли и унижению, какой была на протяжении последней тысячи лет."

«Крестная дорога» в этом году показала, что в тонкой сусальной обертке символизма зрителю вместо мистерии всучивают имитацию. Еще один удар по репутации церкви, которая и без того в последнее время находится под постоянным обстрелом общественного мнения.

Папа «не в Буче»

Папа парадоксальным образом горюет над слезинкой ребенка, - по возможности африканского, потому что горевать над слезинкой белого ребенка - это, оказывается, расизм, - и абстрагируется от реальной проблемы, которая довела ребенка до слез.

Папа за все хорошее и против всего плохого. А если вы попросите его конкретизировать «что есть зло», его прелаты отошьют вас одной короткой фразой: «Папа вне политики».

Цену подобным фразам мы с вами отлично знаем. В данном случае это означает, что наши с вами просьбы, мольбы, слезы, кровь и унижения не вписываются в политику Святого Престола" - полностью https://zn.ua/church/vyvesti-iz-ada.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1YJnqzhxznvOU52U-OHFUfqtwdOKfoJfSgTY4tmed-0ykVbRnNjMhm6P8_aem_AR3dnpSx4Es4_2I0DD6l6PC0lbSlCiGPg1DhfmVHjpQGok4VUJ1ePbFuPB0oPuMgGgo7r64MkNFAX-nW30amz8Lr https://zn.ua/church/vyvesti-iz-ada.html
ФБ

https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak?__cft__[0]=AZXsVGvneA9T9LH-**************************************************************-D8O0EjjMgG1s6OVotZkFcyLJtImq61meVQue_tUPLpCnZdVTQtHEKHTIR2gYRtynq_yfVqLztmRnGsC1OUk78PAi2ke7GVfpXAnkb1NBQgMgu6rqln1Q&__tn__=-UC%2CPH-R Николай Нестор Нагорняк

https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak/posts/pfbid029vfyzzidEsm2TNHdqTzCyNaDJZowrZCRACmzG9oyDGrpjMaec3HF2YAwMK6feNGXl?__cft__[0]=AZXsVGvneA9T9LH-**************************************************************-D8O0EjjMgG1s6OVotZkFcyLJtImq61meVQue_tUPLpCnZdVTQtHEKHTIR2gYRtynq_yfVqLztmRnGsC1OUk78PAi2ke7GVfpXAnkb1NBQgMgu6rqln1Q&__tn__=%2CO%2CPH-R 23 апрель 2022 г. ·
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25.04.2024 11:00 Ответить
Как только в США одобрили помощь paшистkая агентура открыла рот и стала призывать к переговорам )).
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25.04.2024 11:25 Ответить
Папаша в курсе что его кореш гундяев священную войну объявил?
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25.04.2024 11:31 Ответить
папа запроси ***** в гості і вгати йому срібну кулю в живіт , тоді ти будеш папа на віки вічні , а так клоун покищо є час
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25.04.2024 11:33 Ответить
Для этого недоумка есть только одно слово - МУДАК. Прав Ярош на все 100% - это не наша вера.
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25.04.2024 11:38 Ответить
Навіть мали діти чують в твоїх словах лицемірне лукавство, тому і не хочуть дарувати тобі свою усмішку. Ти для них не святий Папа а брехливий дід, діти добре відчувають неправду.
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25.04.2024 12:03 Ответить
Наближається Паска? Та пам'ятаємо, пам'ятаємо...
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25.04.2024 12:03 Ответить
То хай поїде до Пітуна та розповість йому про "мирний шлях".
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25.04.2024 12:14 Ответить
Снова донат от кремлевского орка получил или непристойное фото с компроматом!?
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25.04.2024 12:23 Ответить
У банку Ватікана лежить(за інформацією фінрозвідки Штатів) близько 150 млрд. зелені. Які і не збираютья арештовувати. Може це причина?
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25.04.2024 12:49 Ответить
Про які перемовини може йтись, коли Рашка навіть на обмін "всіх на всіх" не погоджується. Ієзуїтська пропозиція у папи
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25.04.2024 12:46 Ответить
.....ХТО ЗНАЄ - а коли вже підшукають крОвать в дурдомі "Веселка " саме для цього примороженого неадеквата ..? .....
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25.04.2024 13:09 Ответить

Папа римський Леопольд Перший
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25.04.2024 13:13 Ответить
Здохни, кацапська шавка!
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25.04.2024 14:07 Ответить
 
 