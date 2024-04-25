Офис Генпрокурора закрыл более 1,2 тыс. производств по бизнесу, однако только 2 из них принадлежат БЭБ, которое "стрижет" предпринимателей, - Шабунин

Для закрытия производств по бизнесу не было изменено ни одного закона, однако их могут впоследствии открыть снова.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Генпрокурор похвастался тем, что в результате аудита закрыл каждое пятое уголовное производство в отношении бизнеса (1218 из 6471). Правда, намутил с цифрами, потому что из 1218 закрытых производств - БЭБовских только ... два. А "стрижет" бизнес преимущественно именно татаровский БЭБ, а не Нацпол с его мелкими производствами по, например, уличной торговле. Но сейчас даже не об этом", - отметил он.

По словам Шабунина, для закрытия производств не изменили ни одного закона и не провели ни одного институционального изменения.

"Просто постоянные скандалы заставили генпрокурора посмотреть, какой же ад чудят его подчиненные.

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Во-первых, это означает, что проблема таки в безудержном желании "доить" бизнес, а не в нормах закона. Потому что если дела просто закрыли, то, предполагаю, что открывали их точно не для расследования преступлений. Если вы вдруг радуетесь закрытию этих дел, то не стоит. Поскольку закрыли их ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из-за общественного давления. Поэтому так же их откроют снова, когда давление спадет. Ручное управление правоохранительными институтами никогда не является ни устойчивым, ни эффективным. Никогда.

Сегодня бизнес заставил Костина заняться прокурорскими беспредельщиками. Завтра - Костина заменят, например, на условного "кипера" и все вернется на круги своя. Самой эффективной является конвертация общественного давления именно в системные институциональные изменения. Закрытие даже тысячи дел результат хоть и достойный, но, к сожалению, временный", - подытожил глава ЦПК.

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