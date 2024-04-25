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На Сумщине пограничники вступили в бой с российской ДРГ: враг отошел, - ГПСУ

Прикордонники відбили напад російської ДРГ на Сумщині

Российские диверсанты не оставляют попыток проникнуть на территорию Украины. На этот раз оккупанты подготовились и устроили засаду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Вражескую засаду с более чем десятком диверсантов обнаружили пограничники на одном из направлений. Завязался стрелковый бой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для отражения атаки также были выдвинуты резервы подразделений Госпогранслужбы и Сил обороны, а также привлечены артиллерийский и минометный расчеты.

"В результате столкновения враг отошел", - добавили в ГПСУ.

Также читайте: Российские ДРГ чаще всего пытаются зайти в Украину через Сумщину, - Госпогранслужба

Автор: 

Госпогранслужба (6370) Сумская область (2996) ДРГ (98)


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