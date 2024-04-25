На Сумщине пограничники вступили в бой с российской ДРГ: враг отошел, - ГПСУ
Российские диверсанты не оставляют попыток проникнуть на территорию Украины. На этот раз оккупанты подготовились и устроили засаду.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"Вражескую засаду с более чем десятком диверсантов обнаружили пограничники на одном из направлений. Завязался стрелковый бой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для отражения атаки также были выдвинуты резервы подразделений Госпогранслужбы и Сил обороны, а также привлечены артиллерийский и минометный расчеты.
"В результате столкновения враг отошел", - добавили в ГПСУ.
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