В марте россияне совершили более 3500 обстрелов приграничья Харьковской, Сумской и Черниговской областей, - ГПСУ

Российские оккупационные войска ежедневно обстреливает три приграничные области Украины - Черниговскую, Сумскую и Харьковскую.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Враг ежедневно продолжает обстреливать территорию нашего государства в пределах Черниговщины, Сумщины и Харьковщины. За последний период большинство обстрелов, которые фиксируют наши пограничники, - на Харьковщине", - сказал он.

Ежедневно россияне меняют интенсивность обстрелов. Так, за минувшие сутки зафиксировано около 70 обстрелов, днем ранее количество обстрелов было на уровне 130.

"Если сравнить этот месяц и март, то, все же, есть уменьшение количества обстрелов. С начала этого месяца зафиксировано 2400 обстрелов в целом, а в течение марта враг совершил более 3500 обстрелов на территории этих трех областей", - объяснил Демченко.

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