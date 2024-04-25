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По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К (обновлено)

міг

В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. Тревога длилась 25 минут.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск!", - говорится в сообщении.

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В 10:54 объявлено об отбое угрозы.

Автор: 

Воздушные силы (2245) воздушная тревога (774)


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Кацапи , а ви таки кончені пі@араси 😡
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25.04.2024 10:45 Ответить
Aктюбінск?)Там колись кірзові чоботи на у весь саюз випускали)
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25.04.2024 10:55 Ответить
 
 