По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К (обновлено)
В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. Тревога длилась 25 минут.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск!", - говорится в сообщении.
В 10:54 объявлено об отбое угрозы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Amber
показать весь комментарий25.04.2024 10:45 Ответить Мне нравится 0
Igor Grytselyak
показать весь комментарий25.04.2024 10:55 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль