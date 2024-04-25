По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К (обновлено)

В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. Тревога длилась 25 минут.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск!", - говорится в сообщении.

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В 10:54 объявлено об отбое угрозы.