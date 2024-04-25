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Передача ATACMS Украине - это сигнал, что поддержка со стороны США непоколебима, - посол Бринк
Соединенные Штаты преданы поддержке Украины, о чем свидетельствует передача дальнобойных ракет ATACMS.
Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"В этом месяце Соединенные Штаты предоставили Украине ракеты ATACMS дальнего радиуса действия по поручению президента Байдена. Это еще один сигнал, что наша преданность делу защиты Украины является непоколебимой", - отметила дипломат.
Заместитель спикера Государственного департамента США подтвердил, что в начале марта тайно передали Украине ракеты большой дальности ATACMS в рамках предыдущего пакета помощи.
Советник Байдена Салливан заявил, что США продолжат поставлять Украине ракеты ATACMS.
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У Раді Безпеки з 15 членів проголосували 13, Росія була проти, а Китай утримався.
Таким чином, відпала остання перепона для надання США озброєння для України, включно із ракетами ATACMS великого радіусу дії, оскільки Америка зрозуміла, що з ****** домовитись по-хорошому не вийде.
До речі, всі перестороги американців до України припинити удари по рашистських НПЗ були викликані саме бажанням задобрити пітьму для позитивного голосування в РБ ООН 24.04.2024, а не якимсь міркуваннями сповільнити турбулентність цін на нафтовому ринку.
Але не вийшло.
Більше - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1778159542787825987?t=vw9vspuQ1e2ka3W6kew3uA&s=19 тут .
блокувавпрацював над допомогою - видно по фактам
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815 Варіант закона від адміністрації + демократи - коли всі вимоги додавали в один закон
Introduced in House (02/02/2023) - внесений в Палату представників
Passed House (03/07/2023) - пройшов Палату представників
Passed Senate (02/13/2024) - пройшов Сенат
Сенат маючи демократичну більшість працював над законом 7 місяців з 3 липня 2023 по 13 лютого 2024
Палата представників маючи республіканську більшість працювала над законом 2 місяці з 13 лютого по 20 квітня 2024,
в результаті розділивши один закон на окремі, та додавши змін
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8035/text новий закон для України
який має вимоги:
- розробити багаторічний секретний план перемоги України
- надати ракети дальної дії атакамс
Наступний закон
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
має
DIVISION B-REBUILDING ECONOMIC PROSPERITY AND OPPORTUNITY FOR UKRAINIANS ACT
(a) Short Title.-This Act may be cited as the "Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act" or the "REPO for Ukrainians Act".
(a) Коротка Назва . Цей Закон можна цитувати як «Закон про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців» або «Закон про РЕПО для українців».
це про блокування 300млрд російських активів, відновлення України, за чий рахунок і т.п.
Наступний закон
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 S.4179 - A bill to extend and modify the lend-lease authority to Ukraine.
https://www.cornyn.senate.gov/news/cornyn-shaheen-scott-coons-introduce-bill-to-reauthorize-ukraine-lend-lease-program/ поки на розгляді
відновити закон про лендліз для України до 2026 року
Це дійсно стратегія та план, котрий пропонує республіканська партія
02/02/2023 House Introduced in House
03/08/2023 Senate Received in the Senate, read twice. - Сенат почав працювати с законом
02/13/2024 Senate Message on Senate action sent to the House. - Сенат проголосував закон, та відправив до Палати представників
04/20/2024 House - Палата представників, представила свої 6 законів, замість одного
04/23/2024 Senate Message on House action received in Senate and at desk: House amendment to Senate amendment.
04/23/2024 Senate Message on Senate action sent to the House.
04/24/2024 Signed by President.
Сенат вносив поправки та працював з законом з 8 березня 2023 до 13 лютого 2024 - 12 місяців
Палата представників розробила свої 6 законів з 13 лютого 2023 по 20 квітня 2024 - 2 місяці
Зокрема для України добавили:
- вимогу розробити багаторічний секретний план перемоги України
- вимогу надати ракети атакамс для перемоги України
- план по конфіскації російських активів, та відбудови України
- на розгляді лендліз до 2026 року
цей же закон позначений, як підписаний президентом
в рамках якого пішли окремі закони від Палати представників, та допомога України
тоді згідно картки законопроекта - закон знаходився в Сенаті з 8 березня 2023 до 13 лютого 2024
Головний удар по Росії - Уренгойські родовища нафти.
Кацап, помни! Лучший индивидуальный проводник на концерт кобздона - это дрон! Он тебя заметит, встретит, познакомится поближе и проводит прямо до VIP ложи. Неоценимый помошник, особенно, когда ты очень спешишь и не успеваешь:
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То, что военная помощь США задержалась на полгода - огромный минус. За это время мы потеряли больше жизней и контролируемых территорий, чем могли бы.
Но можно нафантазировать и пару плюсов. Один такой себе, а второй потенциально значимый. Они ни в коем случае не перекрывают минус, но все же существуют.
Как минимум до конца 2024 года мы обеспечены полноценными военными поставками из США. Это важно, потому что мы не знаем, какие https://www.ponomaroleg.com/vojna-vedetsya-za-to-na-chih-usloviyah-ona-zakonchitsya/ расклады будут в 2025 - после выборов президента и Конгресса США. Возможно, принятый вчера бюджет помощи Украине - последний.
Если бы проект был принят осенью 2023 года, к осени 2024 поставки снова шли бы очень дозировано, и к началу 2025 мы снова подошли бы с дефицитом всего. В таких условиях нас было бы легче шантажировать. А при некоторых раскладах (https://www.ponomaroleg.com/esli-zavtra-tramp/ не будем тыкать пальцем ) это возможно.
Европа начала осознавать свою ответственность за Украину Первые два года обеспечение Украины тянули на себе Штаты, а Европа ситуативно присоединялась. 30 лет разоружения из истории не вычеркнешь.
Но в январе-апреле все увидили, что прекращение поставок из США - это не гипотетическая пугалка, а вполне себе реальность. Поэтому пошло шевеление в мозгах и началась переоценка ситуации.
Причем привело это не к сливу Украины, как нам вещали российские пропагандисты и совращенные ими полезные идиоты, а к дополнительной мобилизации усилий. На 2024 год европейские страны и так выделили суммы на военную помощь заметно большие, чем раньше, а американская засуха дала https://www.ponomaroleg.com/bolshoj-*******-bust-vragam-rossii-irina-i-kitaya/ дополнительный буст - уже после начала года бюджеты стали увеличиваться, появилась "https://www.ponomaroleg.com/cheshskaya-inicziativa-prodvigaetsya-i-rasshiryaetsya/ чешская инициатива ", а "https://www.ponomaroleg.com/sapogi-na-zemle/ слон Макрон " так вообще решил взять на себя политическое лидерство.
Другое дело, что европейские страны очень ограничены в поставках со складов, они преимущественно пусты, зато идут заказы на производство и инвестиции в его расширение. Развивается все это медленнее, чем хотелось бы, и https://www.ponomaroleg.com/rekordnyj-rost-globalnyh-rashodov-na-oboronu/ все же развивается .
Какой-то эффект мы увидим на протяжении этого года, а в 2025, надеюсь, европейские поставки позволят нам быть более защищенными в условиях, когда американская помощь может оказаться под вопросом.
Итого. 2025 год все еще в тумане, но этот туман стал чуть менее концентрированным.