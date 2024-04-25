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Новости Помощь Украине
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Передача ATACMS Украине - это сигнал, что поддержка со стороны США непоколебима, - посол Бринк

atacms

Соединенные Штаты преданы поддержке Украины, о чем свидетельствует передача дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"В этом месяце Соединенные Штаты предоставили Украине ракеты ATACMS дальнего радиуса действия по поручению президента Байдена. Это еще один сигнал, что наша преданность делу защиты Украины является непоколебимой", - отметила дипломат.

Заместитель спикера Государственного департамента США подтвердил, что в начале марта тайно передали Украине ракеты большой дальности ATACMS в рамках предыдущего пакета помощи.

Советник Байдена Салливан заявил, что США продолжат поставлять Украине ракеты ATACMS.

Читайте: Ракеты ATACMS поступят в Украину в рамках пакета помощи США, - CNN

Автор: 

США (26381) Бринк (176) ATACMS (138)


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Топ комментарии
+5
півроку підтримка була "потужною і непохитною"
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25.04.2024 11:01
+3
Питання у тому, скільки їх передадуть. Якщо їх буде "один чи два десятки" - то це ні про що і ситуацію на фронті це ніяк не змінить.
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25.04.2024 11:02
+3
Пітьма в середу 24.04.2024 наклала вето на резолюцію Радбезу ООН, авторами якої є Сполучені Штати та Японія, яка закликає всі країни запобігти небезпечній гонці ядерних озброєнь у космічному просторі, щоби не розробляти та не розгортати ядерну зброю чи іншу зброю масового знищення в космосі, як це заборонено міжнародним договором 1967 року, який включав США та росію, і погодитися з необхідністю перевірки дотримання
У Раді Безпеки з 15 членів проголосували 13, Росія була проти, а Китай утримався.
Таким чином, відпала остання перепона для надання США озброєння для України, включно із ракетами ATACMS великого радіусу дії, оскільки Америка зрозуміла, що з ****** домовитись по-хорошому не вийде.
До речі, всі перестороги американців до України припинити удари по рашистських НПЗ були викликані саме бажанням задобрити пітьму для позитивного голосування в РБ ООН 24.04.2024, а не якимсь міркуваннями сповільнити турбулентність цін на нафтовому ринку.
Але не вийшло.
Більше - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1778159542787825987?t=vw9vspuQ1e2ka3W6kew3uA&s=19 тут .
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25.04.2024 11:03
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Правила форума Совет форумчан
Підтримка непохитна! Трамп???
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25.04.2024 11:00 Ответить
півроку підтримка була "потужною і непохитною"
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25.04.2024 11:01 Ответить
Питання у тому, скільки їх передадуть. Якщо їх буде "один чи два десятки" - то це ні про що і ситуацію на фронті це ніяк не змінить.
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25.04.2024 11:02 Ответить
Це шо , натяк нелоховому бабуину, шо пока саме не стелепне производить, канючит для отвода глаз?
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25.04.2024 11:04 Ответить
Пітьма в середу 24.04.2024 наклала вето на резолюцію Радбезу ООН, авторами якої є Сполучені Штати та Японія, яка закликає всі країни запобігти небезпечній гонці ядерних озброєнь у космічному просторі, щоби не розробляти та не розгортати ядерну зброю чи іншу зброю масового знищення в космосі, як це заборонено міжнародним договором 1967 року, який включав США та росію, і погодитися з необхідністю перевірки дотримання
У Раді Безпеки з 15 членів проголосували 13, Росія була проти, а Китай утримався.
Таким чином, відпала остання перепона для надання США озброєння для України, включно із ракетами ATACMS великого радіусу дії, оскільки Америка зрозуміла, що з ****** домовитись по-хорошому не вийде.
До речі, всі перестороги американців до України припинити удари по рашистських НПЗ були викликані саме бажанням задобрити пітьму для позитивного голосування в РБ ООН 24.04.2024, а не якимсь міркуваннями сповільнити турбулентність цін на нафтовому ринку.
Але не вийшло.
Більше - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1778159542787825987?t=vw9vspuQ1e2ka3W6kew3uA&s=19 тут .
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25.04.2024 11:03 Ответить
500 Атакамсів можуть гарно причесати рашку
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25.04.2024 11:04 Ответить
ЗСУ должны как можно скорее помочь США утилизировать все ATACMS!
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25.04.2024 11:05 Ответить
Хто довго блокував працював над допомогою - видно по фактам

https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815 Варіант закона від адміністрації + демократи - коли всі вимоги додавали в один закон
Introduced in House (02/02/2023) - внесений в Палату представників
Passed House (03/07/2023) - пройшов Палату представників
Passed Senate (02/13/2024) - пройшов Сенат

Сенат маючи демократичну більшість працював над законом 7 місяців з 3 липня 2023 по 13 лютого 2024
Палата представників маючи республіканську більшість працювала над законом 2 місяці з 13 лютого по 20 квітня 2024,
в результаті розділивши один закон на окремі, та додавши змін
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8035/text новий закон для України
який має вимоги:
- розробити багаторічний секретний план перемоги України
- надати ракети дальної дії атакамс

Наступний закон
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
має
DIVISION B-REBUILDING ECONOMIC PROSPERITY AND OPPORTUNITY FOR UKRAINIANS ACT
(a) Short Title.-This Act may be cited as the "Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act" or the "REPO for Ukrainians Act".
(a) Коротка Назва . Цей Закон можна цитувати як «Закон про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців» або «Закон про РЕПО для українців».
це про блокування 300млрд російських активів, відновлення України, за чий рахунок і т.п.

Наступний закон
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 S.4179 - A bill to extend and modify the lend-lease authority to Ukraine.
https://www.cornyn.senate.gov/news/cornyn-shaheen-scott-coons-introduce-bill-to-reauthorize-ukraine-lend-lease-program/ поки на розгляді
відновити закон про лендліз для України до 2026 року

Це дійсно стратегія та план, котрий пропонує республіканська партія
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25.04.2024 11:29 Ответить
не бреши, трампіська *****, бо принципова (якщо можна так вважати, з натяжкою) різниця між варіантами законів з допомогою Україні, Тайваню та Ізраїлю, які двіччі пропонував Держдеп Конгресу, потім Сенат Палаті (джонсону+трампу) і тим остатчним варіантом, який підписав Байден полягає лише в уточненні, коригуванні чи об'єднанні/роз'єднанні викликаних лише фактором часу (при якому обставини хоч-не-хоч змінюються).
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25.04.2024 13:03 Ответить
Ключові дії можна https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/all-actions?overview=closed#tabs перевірити
02/02/2023 House Introduced in House
03/08/2023 Senate Received in the Senate, read twice. - Сенат почав працювати с законом
02/13/2024 Senate Message on Senate action sent to the House. - Сенат проголосував закон, та відправив до Палати представників
04/20/2024 House - Палата представників, представила свої 6 законів, замість одного
04/23/2024 Senate Message on House action received in Senate and at desk: House amendment to Senate amendment.
04/23/2024 Senate Message on Senate action sent to the House.
04/24/2024 Signed by President.

Сенат вносив поправки та працював з законом з 8 березня 2023 до 13 лютого 2024 - 12 місяців

Палата представників розробила свої 6 законів з 13 лютого 2023 по 20 квітня 2024 - 2 місяці
Зокрема для України добавили:
- вимогу розробити багаторічний секретний план перемоги України
- вимогу надати ракети атакамс для перемоги України
- план по конфіскації російських активів, та відбудови України
- на розгляді лендліз до 2026 року
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25.04.2024 13:34 Ответить
брешеш блчдь знову! Бо двопартійна група Сенату з розробки сенатського варіанту білля допомоги Україні була створена (і тільки, лише так можна вважати початком роботи власне Сенату над цим питанням) на початку поточного року. А те, що окремі сенатори проявляли власну ініціативу (а вони досі проявляють і не лише по Україні) - то це в порядку індивідульної депутатської ініціативи!
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25.04.2024 13:51 Ответить
треба віритити ботам на форумі

цей же закон позначений, як підписаний президентом
в рамках якого пішли окремі закони від Палати представників, та допомога України

тоді згідно картки законопроекта - закон знаходився в Сенаті з 8 березня 2023 до 13 лютого 2024
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25.04.2024 14:02 Ответить
У березні Україна таємно отримала від США понад 100 ракет ATACMS з дальністю 300 км і велику кількість касетних ***********, - повідомляє New York Times.
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25.04.2024 11:34 Ответить
ШО ТО ИХ НЕ ВИДНО , ТОЛЬКО В КРЫМУ 2 ЗАСВЕТИЛИСЬ
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25.04.2024 11:36 Ответить
хто бреше , я или New York Times. ?
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25.04.2024 11:37 Ответить
Запели.. А где они были полгода назад? Для некоторых стран и двух партий тоже много..
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25.04.2024 11:37 Ответить
Зараз така фаза війни що найбільше потрібні касети і вогнеметні системи , орки пруть не спиняються , найбільше в московії живої сили
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25.04.2024 11:40 Ответить
Для початку б розвалити заводи..у амерів станом на 2024 - 3752 шт..нам би шт 300-500..
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25.04.2024 11:47 Ответить
У амерів головна зброя - океан, який захищає надійніше всяких ракет.
Головний удар по Росії - Уренгойські родовища нафти.
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25.04.2024 11:53 Ответить
То я й кажу - дали б нам ракети..і звізди нашим долбограям, щоб ВПК відновлювали
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25.04.2024 12:02 Ответить
Блін, то я про томагавки)) думати подумала, а написати забула..
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25.04.2024 12:03 Ответить
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25.04.2024 11:51 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/zaderzhka-*******-pomoshhi-ssha-plyusy-i-minusy-dlya-ukrainy/ Роман Шрайк: Задержка военной помощи США, плюсы и минусы для Украины .

То, что военная помощь США задержалась на полгода - огромный минус. За это время мы потеряли больше жизней и контролируемых территорий, чем могли бы.
Но можно нафантазировать и пару плюсов. Один такой себе, а второй потенциально значимый. Они ни в коем случае не перекрывают минус, но все же существуют.
Как минимум до конца 2024 года мы обеспечены полноценными военными поставками из США. Это важно, потому что мы не знаем, какие https://www.ponomaroleg.com/vojna-vedetsya-za-to-na-chih-usloviyah-ona-zakonchitsya/ расклады будут в 2025 - после выборов президента и Конгресса США. Возможно, принятый вчера бюджет помощи Украине - последний.
Если бы проект был принят осенью 2023 года, к осени 2024 поставки снова шли бы очень дозировано, и к началу 2025 мы снова подошли бы с дефицитом всего. В таких условиях нас было бы легче шантажировать. А при некоторых раскладах (https://www.ponomaroleg.com/esli-zavtra-tramp/ не будем тыкать пальцем ) это возможно.
Европа начала осознавать свою ответственность за Украину Первые два года обеспечение Украины тянули на себе Штаты, а Европа ситуативно присоединялась. 30 лет разоружения из истории не вычеркнешь.
Но в январе-апреле все увидили, что прекращение поставок из США - это не гипотетическая пугалка, а вполне себе реальность. Поэтому пошло шевеление в мозгах и началась переоценка ситуации.
Причем привело это не к сливу Украины, как нам вещали российские пропагандисты и совращенные ими полезные идиоты, а к дополнительной мобилизации усилий. На 2024 год европейские страны и так выделили суммы на военную помощь заметно большие, чем раньше, а американская засуха дала https://www.ponomaroleg.com/bolshoj-*******-bust-vragam-rossii-irina-i-kitaya/ дополнительный буст - уже после начала года бюджеты стали увеличиваться, появилась "https://www.ponomaroleg.com/cheshskaya-inicziativa-prodvigaetsya-i-rasshiryaetsya/ чешская инициатива ", а "https://www.ponomaroleg.com/sapogi-na-zemle/ слон Макрон " так вообще решил взять на себя политическое лидерство.
Другое дело, что европейские страны очень ограничены в поставках со складов, они преимущественно пусты, зато идут заказы на производство и инвестиции в его расширение. Развивается все это медленнее, чем хотелось бы, и https://www.ponomaroleg.com/rekordnyj-rost-globalnyh-rashodov-na-oboronu/ все же развивается .
Какой-то эффект мы увидим на протяжении этого года, а в 2025, надеюсь, европейские поставки позволят нам быть более защищенными в условиях, когда американская помощь может оказаться под вопросом.
Итого. 2025 год все еще в тумане, но этот туман стал чуть менее концентрированным.
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25.04.2024 13:34 Ответить
 
 