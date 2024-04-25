Передача ATACMS Украине - это сигнал, что поддержка со стороны США непоколебима, - посол Бринк

Соединенные Штаты преданы поддержке Украины, о чем свидетельствует передача дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"В этом месяце Соединенные Штаты предоставили Украине ракеты ATACMS дальнего радиуса действия по поручению президента Байдена. Это еще один сигнал, что наша преданность делу защиты Украины является непоколебимой", - отметила дипломат.

Заместитель спикера Государственного департамента США подтвердил, что в начале марта тайно передали Украине ракеты большой дальности ATACMS в рамках предыдущего пакета помощи.

Советник Байдена Салливан заявил, что США продолжат поставлять Украине ракеты ATACMS.

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