Россияне, вероятно, ударили "Искандером" по железной дороге в Черкасской области, - Воздушные силы
Российский ракетный удар по Смиле повредил железную дорогу, гражданскую инфраструктуру и частные дома. По предварительной информации, враг ударил ракетой "Искандер-К".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш.
"Под утро противник выпустил одну ракету, предварительно - это "Искандер-К", по Черкасщине, а именно - по городу Смила, где была поражена гражданская инфраструктура и повреждено железнодорожное сообщение. Кроме того, ударом были повреждены административные здания, автомобили и гражданское имущество", - заявил спикер.
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+8 Gary Grant
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+5 igor romanenko #506975
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+4 Andrew Moon
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а ти краще української навчись, бо з логікою в тебе хрєново і її не навчитися...
Навіть якщо ракета попаде по коліям там ремонту на пару годин.
Але як терор проти цивільних, які живуть поруч воно працює, так...
.
На логістику це ніяк не впливає, крім пасажирських поїздів.