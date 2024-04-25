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Россияне, вероятно, ударили "Искандером" по железной дороге в Черкасской области, - Воздушные силы

ракета,іскандер,балістика

Российский ракетный удар по Смиле повредил железную дорогу, гражданскую инфраструктуру и частные дома. По предварительной информации, враг ударил ракетой "Искандер-К".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш.

"Под утро противник выпустил одну ракету, предварительно - это "Искандер-К", по Черкасщине, а именно - по городу Смила, где была поражена гражданская инфраструктура и повреждено железнодорожное сообщение. Кроме того, ударом были повреждены административные здания, автомобили и гражданское имущество", - заявил спикер.

Смотрите также: Ракетный удар по Черкасщине: в Смиле повреждены 47 частных домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Смела (47) Черниговская область (1116)


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Топ комментарии
+8
Оце наслідки шуму на весь світ про постачання зброї.
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25.04.2024 11:22
+5
"Ймовірно вдарили" чи таки вдарили, ймовірно Іскандером. Хоч би заголовки навчилися писати ці діти Тіктока.
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25.04.2024 11:28
+4
Ці удари по вокзалах лише доводять що вони просто не знають що робить. Треба бути клінічним довбай-обом щоб "перерізати логістику" подібним чином.
Навіть якщо ракета попаде по коліям там ремонту на пару годин.
Але як терор проти цивільних, які живуть поруч воно працює, так...
.
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25.04.2024 11:46
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Логістика
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25.04.2024 11:18 Ответить
Оце наслідки шуму на весь світ про постачання зброї.
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25.04.2024 11:22 Ответить
Там вузлова залізнична станція. Вони не перший раз її атакують. Але минулого разу промазали. Знайомі кажуть там вирва в полі на декілька метрів була і в сусідньому селі всі шибки вибило.
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25.04.2024 11:31 Ответить
І Прокуратура написала,що промазали, прийшлося звернутися до СБУ за поясненнями відносно дій прокуратури з адресою атаки. Сьогодні не так,бо спілкування зі Смілою є. Просто смі і марафон не повинні кричати про логістику, час і шляхи постачання для ЗСУ
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25.04.2024 13:01 Ответить
"Ймовірно вдарили" чи таки вдарили, ймовірно Іскандером. Хоч би заголовки навчилися писати ці діти Тіктока.
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25.04.2024 11:28 Ответить
Від зміни заголовка , на жаль , збитки меншими не стануть , а тому для того , по кому прилетіло , якось пох... чи по ньому ймовірно вдарили чи вдарили , ймовірно .... Якби кома вирішувала наше становище , на жаль , до цього більше причетні не коми , а галочки у бюлетнях 2019 року ((
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25.04.2024 11:56 Ответить
Та воно то так але ж як коми ставлять так і багато чого іншого робиться через одне місце а потім такі ж результати в країні.
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25.04.2024 12:13 Ответить
учитесь , кацапня логистику уничтожает , а вы НПЗ
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25.04.2024 11:38 Ответить
Верните Залужного !!!
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25.04.2024 11:39 Ответить
А ти що зараз знищуєш?Вошей в своїй голові?
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25.04.2024 11:40 Ответить
А НПЗ це не логістика? Ню ню… Мабуть у кaцaпив транспорт весь електричний 😅 Залізницю відновлять за тиждень максимуму, а що там з відновленням НПЗ? 😂
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25.04.2024 12:34 Ответить
кацапня х*йню робить, а не "логистику уничтожаєт". рейки, які кацапи пошкодять дорогою та рідкісною ракетою коштують в сотні раз дешевше, ніж та ракета і відновлюються за години. то ж нехай і надалі так "логистику уничтожаєт" кацап.
а ти краще української навчись, бо з логікою в тебе хрєново і її не навчитися...
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25.04.2024 14:47 Ответить
Грім 2 будемо виробляти і бити у відповідь чи лиш констатувати факти таких ударів по нашій території та дивитись в рот амерам за старими ракетами малої дальності
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25.04.2024 11:40 Ответить
А ви впевнені що нашій теперішній владі той Грім 2 потрібен?
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25.04.2024 12:35 Ответить
Ці удари по вокзалах лише доводять що вони просто не знають що робить. Треба бути клінічним довбай-обом щоб "перерізати логістику" подібним чином.
Навіть якщо ракета попаде по коліям там ремонту на пару годин.
Але як терор проти цивільних, які живуть поруч воно працює, так...
.
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25.04.2024 11:46 Ответить
Били не по коліях , вочевидь , якийсь зрадник здав маршрут і графік руху ешелону ((
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25.04.2024 11:57 Ответить
Військові ешелони не зупиняються на вокзалах. А вони били по вокзалу. Просто тупорило по вокзалу.
На логістику це ніяк не впливає, крім пасажирських поїздів.
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25.04.2024 12:01 Ответить
ти ту станцію в очі бачив ? (( Де по твоєму ешелони пересортовують , проводять заміну тепловозів бо на ядерній тязі у нас поки що немає ?
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25.04.2024 12:04 Ответить
Я там жив років двадцять...
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25.04.2024 12:11 Ответить
Пересортовують комерційні вантажі, військові валять без зупинок і вивантажуються на полустанках або просто а полі, є навіть спец обладнання для цього. В Шевченково нічого військового на станції нема крім мимойдучих ешелонів.
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25.04.2024 12:17 Ответить
Тому що треба все планувати виходячи з того, що ворогу ВСЕ відомо. Тим паче, про рух ешелонів - в таємниці неможливо це втримати, бо купа народу задіяна в процесі.
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25.04.2024 12:03 Ответить
Вони чудово знають що роблять. Вони б'ють по депо, а не по залізниці. Без депо залізниця може стати
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25.04.2024 12:00 Ответить
У нас на станції розбили рухомий склад, нічого, пригнали інший а якщо знищити управління станції то це колапс.
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25.04.2024 12:22 Ответить
Б'ють по будинкам залізниці в яких зосереджено управління рухом і відновити це не так просто як рейки.
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25.04.2024 12:18 Ответить
у кацапів не настільки точні ракети, щоб бити по конкретних будинках - минулого разу били по станції, що й так має велику площу, а все одно вцілили в диспансер аж за пару кілометрів від станції
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25.04.2024 12:51 Ответить
У них ракети різного типу наведення, звідти і різна точність попадання. Для прикладу, попадання в трубу на висоті 140 метрів (діаметр метрів 5) телевежі в Харкові.
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25.04.2024 14:13 Ответить
X-59 до Сміли тупо не долетить
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25.04.2024 14:24 Ответить
Я Вам про те що є різні ракети з різними системами наведення а Ви мені що Х-59 не долетить. А Х-59МК2 долетить?
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25.04.2024 14:37 Ответить
її просто зіб'ють - кацапи щодня в сторону Дніпра чи Кривого запускають Х-59 і щоразу їх збивають - в процентному відношенні Х-59 найлегша для збиття ракета
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25.04.2024 15:09 Ответить
То вам добре, а в нас що не летить то і попадає.
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25.04.2024 15:46 Ответить
Зараза, нормально бахнуло. За 30 км у мене в дворі спрацювала сигналізація
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25.04.2024 11:59 Ответить
В Черкасах за 30 км ?? Бахнуло , слава Богу всі живі , а ми з сусідками саджаємо помідори , життя продовжується. Живуть же в Харкові , Сумах, Дніпрі , Одесі , під постійним бомбардуванням , і ми не втікаємо , живемо в Смілі .
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25.04.2024 14:26 Ответить
Бабуся братів Кличків Бетя Юдівна Етінзон (Тамара Юхимівна Кличко) вчителювала у Смілі (до 1941 року).


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25.04.2024 14:53 Ответить
 
 