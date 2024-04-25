Россияне, вероятно, ударили "Искандером" по железной дороге в Черкасской области, - Воздушные силы

Российский ракетный удар по Смиле повредил железную дорогу, гражданскую инфраструктуру и частные дома. По предварительной информации, враг ударил ракетой "Искандер-К".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш.

"Под утро противник выпустил одну ракету, предварительно - это "Искандер-К", по Черкасщине, а именно - по городу Смила, где была поражена гражданская инфраструктура и повреждено железнодорожное сообщение. Кроме того, ударом были повреждены административные здания, автомобили и гражданское имущество", - заявил спикер.

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