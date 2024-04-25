Правоохранители из Харьковщины пытались выманить $100 тысяч у людей, которых проверяли на коллаборационизм
Перед судом предстанет милиционер, который пытался выманить $100 000 у людей, которые проверялись на причастность к коллаборационистской деятельности. В то же время "дельцы" знали, что производство должно быть закрыто из-за отсутствия состава преступления.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Государственное бюро расследований.
На Харьковщине работники ГБР при содействии руководства НПУ завершили расследование в отношении чиновника одного из районных управлений правоохранительного органа региона и его сообщника - бывшего коллегу, которые пытались заработать на людях, проходивших по делу о коллаборационистской деятельности.
Злоумышленники узнали, что один из их давних знакомых проверяется другим правоохранительным органом на причастность к коллаборационистской деятельности. Они встретились с ним и предложили помощь в закрытии уголовного производства и, соответственно, избежание уголовной ответственности.
Отмечается, что за свои услуги дельцы в погонах потребовали $100 000, причем за эту сумму обещали помочь не только ему, но и еще двум фигурантам этого уголовного производства.
Чтобы склонить мужчин к даче взятки, они даже распечатали выписку из Единого реестра досудебных расследований и рассказали, что в рамках указанного уголовного производства уже происходят процессуальные действия, осуществляется сбор доказательств и скоро им сообщат о подозрениях.
После переговоров правоохранители согласились уменьшить сумму до $70 000, но отмечали, что большую часть должны передать своим коллегам, которые ведут расследование.
Однако по информации следствия, они вообще не планировали выполнять какие-то действия, а просто таким образом хотели нажиться на мужчинах, поскольку знали, что производство должно быть закрыто из-за отсутствия состава преступления.
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мусор і Африці - МУСОР!!
Колишній колега, я так розумію, знаходиться на спецобліку і під мобілізацію теж не підлягає.
Ось саме таким "бізнесом" і займаються ці чорти з МВС після виходу на пенсію в 40-45 років. Тому що більше нічого не вміють.
"Зловмисники дізнались, що один з їхніх давніх знайомих перевіряється іншим правоохоронним органом".
Оцей "інший" орган цілком може бути згаданою вами "фСБУ".
Читайте уважніше.
Доречі, в СБУ "колишніх" не буває?
а цьому конкретно просто нефартануло, мабуть хотів УСЕ закрИсити, не поділився вчасно з татаровцями-портновцями-дермаковцями
Вати ще більше в Дніпрі, є вата і в Київі, є навіть у Львові і багато в Ужгороді, так що тепер.
Йди нікуди не звертай
І пшов
Не спізнюйся.
нагадаю ще раз напрямок