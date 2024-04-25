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Правоохранители из Харьковщины пытались выманить $100 тысяч у людей, которых проверяли на коллаборационизм

правоохоронці-хабарники

Перед судом предстанет милиционер, который пытался выманить $100 000 у людей, которые проверялись на причастность к коллаборационистской деятельности. В то же время "дельцы" знали, что производство должно быть закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Государственное бюро расследований.

На Харьковщине работники ГБР при содействии руководства НПУ завершили расследование в отношении чиновника одного из районных управлений правоохранительного органа региона и его сообщника - бывшего коллегу, которые пытались заработать на людях, проходивших по делу о коллаборационистской деятельности.

Злоумышленники узнали, что один из их давних знакомых проверяется другим правоохранительным органом на причастность к коллаборационистской деятельности. Они встретились с ним и предложили помощь в закрытии уголовного производства и, соответственно, избежание уголовной ответственности.

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Отмечается, что за свои услуги дельцы в погонах потребовали $100 000, причем за эту сумму обещали помочь не только ему, но и еще двум фигурантам этого уголовного производства.

Чтобы склонить мужчин к даче взятки, они даже распечатали выписку из Единого реестра досудебных расследований и рассказали, что в рамках указанного уголовного производства уже происходят процессуальные действия, осуществляется сбор доказательств и скоро им сообщат о подозрениях.

После переговоров правоохранители согласились уменьшить сумму до $70 000, но отмечали, что большую часть должны передать своим коллегам, которые ведут расследование.

Однако по информации следствия, они вообще не планировали выполнять какие-то действия, а просто таким образом хотели нажиться на мужчинах, поскольку знали, что производство должно быть закрыто из-за отсутствия состава преступления.

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Автор: 

Харьковщина (5577) коллаборационизм (869) ГБР (2970)


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Топ комментарии
+21
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25.04.2024 11:27
+20
Писати "правоохоронці" у даному випадкв неправильно. Треба писати "злочинці у погонах", якщо вже страшно писати "мєнти", чи "перевертні". І така шваль має бронь.
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25.04.2024 11:32
+8
"Правопохоронці"
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25.04.2024 11:40
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25.04.2024 11:27 Ответить
копЫ проста выпалнялі сваю работу!!🤣🤣🤣🤣

мусор і Африці - МУСОР!!
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25.04.2024 11:30 Ответить
Писати "правоохоронці" у даному випадкв неправильно. Треба писати "злочинці у погонах", якщо вже страшно писати "мєнти", чи "перевертні". І така шваль має бронь.
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25.04.2024 11:32 Ответить
"Правопохоронці"
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25.04.2024 11:40 Ответить
А ті хто на війні гинуть, калічаться? Не треба всіх однією мірою міряти.
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25.04.2024 11:50 Ответить
Ти шо, жучка АУЕшная? Нормальні люди слово "мусор", взагалі не використовують
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25.04.2024 11:59 Ответить
/та його спільника - колишнього колегу\
Колишній колега, я так розумію, знаходиться на спецобліку і під мобілізацію теж не підлягає.
Ось саме таким "бізнесом" і займаються ці чорти з МВС після виходу на пенсію в 40-45 років. Тому що більше нічого не вміють.
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25.04.2024 11:44 Ответить
а єслі іх забєруд на фронт, кто будіт ахранять парядак??))
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25.04.2024 12:13 Ответить
Поліція не займається розслідуванням колаборації та держзради, це підслідність фСБУ
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25.04.2024 12:35 Ответить
А це звідки взялося: "працівники ДБР за сприяння керівництва НПУ завершили розслідування щодо посадовця одного з районних управлінь правоохоронного органу регіону та його спільника"?
"Зловмисники дізнались, що один з їхніх давніх знайомих перевіряється іншим правоохоронним органом".
Оцей "інший" орган цілком може бути згаданою вами "фСБУ".
Читайте уважніше.
Доречі, в СБУ "колишніх" не буває?
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25.04.2024 13:20 Ответить
мусора Жлобін Гуди невиліковні, за шо їх зевлада і цінує..
а цьому конкретно просто нефартануло, мабуть хотів УСЕ закрИсити, не поділився вчасно з татаровцями-портновцями-дермаковцями
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25.04.2024 11:52 Ответить
Щось мені підказує, що "добрий вечір, ми з України" буде відноситись на тільки відносно кацапів
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25.04.2024 11:54 Ответить
Новый вид рэкета. Новые времена.. Ставки высоки..
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25.04.2024 11:55 Ответить
тобто колаборант залишився вільний..просто знайшов дах повище..і може тепер працювати на кацапів безкоштовно....з простого пересічного вимагати б не стали... за що зачепитись було 100%
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25.04.2024 12:11 Ответить
На фронт, на фронт! Однозначно на фронт!
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25.04.2024 12:15 Ответить
Тому їх і "мочать". Хто пам"ятає - лягавими, псами, мусорами їх називали ще при Союзі.
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25.04.2024 12:18 Ответить
Нічого дивного, поліція це в більшості особового складу злочинне угруповання, одиніці порядних.
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25.04.2024 12:31 Ответить
А потім дивуєтесь чому ніякого співчуття коли мусора валять...
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25.04.2024 12:32 Ответить
Харківську вату щимят посіпаки Яника ))
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25.04.2024 12:37 Ответить
Ти звідкіля вата пишеш.
Вати ще більше в Дніпрі, є вата і в Київі, є навіть у Львові і багато в Ужгороді, так що тепер.
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25.04.2024 14:42 Ответить
Харків ватне місто )) усе своє нікчемне життя харківська вата голосувала за Гепу, Допу, Яніка, ЗЕ, Кушнарьова тощо ...
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25.04.2024 20:35 Ответить
Голова в тебе ватна дятєл, Харків це Україна.
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26.04.2024 00:30 Ответить
чому не у Харкові, ухилянт ? )) Я знаю, що Харків - це Україна, але там 80% ватанів з зелебобікамі ))) я ж пам'ятаю як ватний Харків антимайданіл проти України під трикалойдами з колорадками на півпуза ))
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26.04.2024 08:46 Ответить
Шо ти кацап полдоляцький там пам'ятаєш 🤣
Йди нікуди не звертай
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26.04.2024 12:51 Ответить
шо ватан харківський, нічого не було ? )) то ми усе вигадали ? )) ти чому не у Харкові, посіпака Гепи та Допи ? ))
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26.04.2024 13:11 Ответить
Гепа і Допа то твої друзі і роботодавці подоляцький, не палися
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27.04.2024 00:44 Ответить
ватан харківський, ти що, вже відкрестився від своїх богів? )) а чи не ти їх обирав, даже тоді, коли Кернес був при смерті ? )) вам же ж харківським ватанам якщо знову його внести до списків - побіжете за нього голосувати - 146% ))
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27.04.2024 09:20 Ответить
кончене подоляцьке випий ліки
І пшов
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27.04.2024 23:15 Ответить
харківський ватан )) тебе що, переклініло? )) подоляка = це посіпака Яника, який став посіпакою Зеленої шмарклі! Так що смокчи )))
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27.04.2024 23:21 Ответить
тупе, ти і адресу не розумієш, нах. це туди
Не спізнюйся.
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27.04.2024 23:26 Ответить
харківський ватан )) обгоняй ))
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28.04.2024 12:49 Ответить
ватан це твої мама і тато які тебе виховували
нагадаю ще раз напрямок
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11.05.2024 02:42 Ответить
харківський зелений ватан, ти тільки з запою вийшов? )) довго ж ти бухав )) шо там Гепа, коли на вибори? А як Допа? )) а де Кушнарьов, щось його давно не чути )) на рибалці втопився, чи на охоті ведмідь задрав? ))
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11.05.2024 23:16 Ответить
Борьба с "ветряными мельницами", вся ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА - это вертикаль ЧИНОВНИЧЕСТВА с прослойкой из СЛУЖИВЫХ-ПАЛКАНОВ между рабским большинством и наглым ворьем, узурпировавших государственную всласть в Украине!
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25.04.2024 13:30 Ответить
Бравоє ДБР не спить 😆
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25.04.2024 14:41 Ответить
 
 