На парковке в Николаеве произошел взрыв из-за неосторожной перегрузки боеприпасов: 2 военных погибли, двое получили ранения. Травмированы спасатели
В Николаеве на парковке произошел взрыв из-за неосторожной перегрузки боеприпасов. Погибли 2 военных, двое получили ранения. Также были травмированы спасатели.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
24 апреля в Николаеве на автомобильной парковке во время неосторожной перегрузки боеприпасов военнослужащими из одного автомобиля в другой произошла детонация.
"В результате взрыва погибли двое бойцов и еще двое ранены. Также загорелись автомобили, которые были рядом с эпицентром взрыва. Во время ликвидации пожара, произошел еще один взрыв из-за которого травмировались пять спасателей, приехавших на вызов", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
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+17 Sveta Yatsenko
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+13 Андрей Березюк #588542
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втомилися? розслабилися? аватари?....
Більш схоже на ракетний чи дроновий удар...
Я просто не можу уявити що треба зробити при перевантаженні БК щоб він вибухнув.
Потім МНСникам подяки і премії...а есковаторнику Х У Й...бо він не міг бути залучений для проведення таких робіт оскільки немає відповідного фаху та допуску
У вас усі вдома???
Ви ще у дитячий садок привезіть