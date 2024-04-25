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На парковке в Николаеве произошел взрыв из-за неосторожной перегрузки боеприпасов: 2 военных погибли, двое получили ранения. Травмированы спасатели

Вибух на парковці у Миколаєві

В Николаеве на парковке произошел взрыв из-за неосторожной перегрузки боеприпасов. Погибли 2 военных, двое получили ранения. Также были травмированы спасатели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

24 апреля в Николаеве на автомобильной парковке во время неосторожной перегрузки боеприпасов военнослужащими из одного автомобиля в другой произошла детонация.

"В результате взрыва погибли двое бойцов и еще двое ранены. Также загорелись автомобили, которые были рядом с эпицентром взрыва. Во время ликвидации пожара, произошел еще один взрыв из-за которого травмировались пять спасателей, приехавших на вызов", - говорится в сообщении.

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Автор: 

взрыв (6724) Николаев (2137) ГБР (2970)


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Топ комментарии
+43
А вы думали сейчас военные не перевозят боеприпасы своими корчами? Неадекваты во власти, которые довели страну до того, что военные вынуждены мотаться по всей стране, искать или создавать боеприпасы из говна и палок чтобы было чем бить пи@аров.
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25.04.2024 11:51
+17
Це якийсь треш.На парковці ,в Миколаєві,**********?Неадеквати?
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25.04.2024 11:43
+13
пздц...
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25.04.2024 11:42
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пздц...
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25.04.2024 11:42 Ответить
Це якийсь треш.На парковці ,в Миколаєві,**********?Неадеквати?
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25.04.2024 11:43 Ответить
А вы думали сейчас военные не перевозят боеприпасы своими корчами? Неадекваты во власти, которые довели страну до того, что военные вынуждены мотаться по всей стране, искать или создавать боеприпасы из говна и палок чтобы было чем бить пи@аров.
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25.04.2024 11:51 Ответить
Що неадеквати при владі - зовсім не означає, що самому треба бути неадекватом. Ще б у дитячий садочок заїхали для перевантаження.
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25.04.2024 13:18 Ответить
Они погибли сами и не убили никого. А случай - он есть случай, всегда в запасе. И да, у военных сейчас пониженный уровень безопасности, иначе бы они не смогли ничего выполнить на фронте.
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25.04.2024 16:20 Ответить
ну перевантажувати в дворі житлових забудов, де діти бігають, це якось...не розумно взагалі...
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25.04.2024 21:21 Ответить
Это да. Но мы не знаем всех обстоятельств. Время покажет, все все-равно выплывет.
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25.04.2024 22:12 Ответить
Мало того, там еще и грубейшие нарушения правил по технике безопасности для таких операций. Руководство, отдавшее этот самоубийственный приказ - на кичу лет на 15, изучать правила по ТБ, а не правила быкования.
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25.04.2024 11:54 Ответить
Війна і ТБ речі несумісні.
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25.04.2024 14:15 Ответить
Ще й як сумісні! Якби усі робили, що їм заманеться, то в нас і ракети вибухали б на землі і літаки б падали... Так що, не треба демагогії
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25.04.2024 16:54 Ответить
ТБ і робити все, що заманеться, це різні речі.
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25.04.2024 19:08 Ответить
Може везли кудись. В часи ато пам'ятаю як жінка що паркувалась і розбила мені бампер, викликала якогось нафронтника на джипі з снарядом від краснополя на підлозі біля заднього сидіння. Сказав що він з оборонпрому, віз трофеї на реверс інжинірінг (а там, хто його знає) на відомий завод біля того місця.
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25.04.2024 19:00 Ответить
Жонглировали гранатами что ли?
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25.04.2024 11:47 Ответить
А шо там можно увидеть ночью, тем более, работая рабодедовским методом.
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25.04.2024 11:55 Ответить
Взрыв был еще днем. Это фото не соответствует.
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25.04.2024 12:40 Ответить
йбть, пацани.. як так?
втомилися? розслабилися? аватари?....
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25.04.2024 11:56 Ответить
Бедным пацанам быки драные приказали нарушить правила по технике безопасности.
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25.04.2024 12:04 Ответить
Звучить як марення божевільного. Особливо про п'ять рятувальників, які приїхали тушити і постраждали від повторного вибуху.
Більш схоже на ракетний чи дроновий удар...
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25.04.2024 12:07 Ответить
Если бы был ракетный удар, там бы была одна глубокая воронка. Это похоже на постсовковый долбо.бизм руководства.
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25.04.2024 12:11 Ответить
Ракети різні бувають.
Я просто не можу уявити що треба зробити при перевантаженні БК щоб він вибухнув.
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25.04.2024 12:27 Ответить
А все может быть , с накрученными на снаряды взрывателями, перегружали... Выскользнул из рук головкой вниз, або и стукнуть ею о борт...
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25.04.2024 12:32 Ответить
Якщо перевантажували то БК було в заводській упаковці.
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25.04.2024 12:40 Ответить
А кто сказал что БК было именно заводское? Посмотрите сколько сбросов для дронов сейчас клепается из того, что смог достать и как смог придумать.
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25.04.2024 12:48 Ответить
При любых обстоятельствах, никто не отменял для этих операций правил по технике безопасности. Вопрос в другом, если ты - тупой, еще и любитель побыковать, ату такого дурака, который не в состоянии учесть риски, хотя бы процентов на 90( а в данном случае на 100%, бо все уже расписано, как поступать в аналогичных ситуациях). И ваапше пора , .ука в нашей совкомурляндии вводить ответственность на подобные операции , под личную роспись на всех уровнях , во все сферах деятельности , начиная от земледелия и заканчивая военкой. На манер штатовских чек-листов. По-другому от долбо.обов нам не избавиться.
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25.04.2024 12:08 Ответить
В нас теж така херня було в 90-х...знайшли бомбу 200кг на території частини часів 2 світової...викликали МНС ників...а ескаватор залучили наш і ескаваторника теж нашого ... той її відкопав, погрузив. приїхав в відведене місце..викопав яму...вигрузив...провели підрив....
Потім МНСникам подяки і премії...а есковаторнику Х У Й...бо він не міг бути залучений для проведення таких робіт оскільки немає відповідного фаху та допуску
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25.04.2024 13:40 Ответить
как то при ..лучшем.. *********** кучме надо было разгрузить шесть бч в таре к ракетам х22 а кран стоял неисправный в автороте . а трейлер надо было отправить еще шесть бч привезти . а в одной бч 680 кг взрывчатого вещества --- скатывали мы эти бч в сугробы снега на краю бетонки . потом еще и еще скатывали и лежали эти бч как хлам на площадке больше двух лет . там даже громоотводов не было . лежало 17 тонн взрывчатки и всем было ***** --- как ты думаеш александр со времен кучмы что-то изменилось ???????
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26.04.2024 06:53 Ответить
Отгоняю мысль, что попытка перегрузки была "левой".
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25.04.2024 12:21 Ответить
та, ото ж 🤔
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25.04.2024 15:59 Ответить
((( погано.
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25.04.2024 13:05 Ответить
Парковка це те саме місце де зазвичай перегружають **********.
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25.04.2024 14:53 Ответить
Парковка цивільних, а там військовий вантаж
У вас усі вдома???
Ви ще у дитячий садок привезіть
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25.04.2024 17:40 Ответить
Якийсь пісдьош...
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25.04.2024 18:52 Ответить
Усе правильно: військові - дурні, а зє!ля що не забезпечує їх ************ - молодець, та батько наріда.
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26.04.2024 08:16 Ответить
 
 