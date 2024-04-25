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Новости Война
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Рашисты выпустили ракету в сторону Кривого Рога: В городе был взрыв (обновлено)

ракета,крилата

Российские оккупационные войска осуществили пуск ракеты в сторону Кривого Рога на Днепропетровщине.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Там добавили, что ракета изменила курс на Кривой Рог.

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По данным Суспільного, в городе был взрыв.

Автор: 

Кропивницький (539) Кривой Рог (1349) обстрел (26872) Воздушные силы (2245)


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25.04.2024 12:41 Ответить
 
 