Рашисты выпустили ракету в сторону Кривого Рога: В городе был взрыв (обновлено)
Российские оккупационные войска осуществили пуск ракеты в сторону Кривого Рога на Днепропетровщине.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
Там добавили, что ракета изменила курс на Кривой Рог.
По данным Суспільного, в городе был взрыв.
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показать весь комментарий25.04.2024 12:41 Ответить Мне нравится 0
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