Рашисты выпустили ракету в сторону Кривого Рога: В городе был взрыв (обновлено)

Российские оккупационные войска осуществили пуск ракеты в сторону Кривого Рога на Днепропетровщине.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Там добавили, что ракета изменила курс на Кривой Рог.

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По данным Суспільного, в городе был взрыв.