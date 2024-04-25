Супружеская пара агентов ФСБ, скорректировавшая ракетный удар по больнице в Херсоне, приговорена к 15 годам тюрьмы, - СБУ

К 15 годам лишения свободы приговорили супругов из Херсона, скорректировавших ракеты РФ на больницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленники корректировали ракетные удары РФ по военной и медицинской инфраструктуре областного центра.

"Задокументировано, что в начале 2023 года именно по их наводке оккупанты обстреляли местную больницу. В январе того же года сотрудники СБУ задержали обоих корректировщиков вражеского огня.

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Как установило расследование, осужденными являются муж и жена из Херсона, проживавшие в гражданском браке. В начале января 2023 года они попали в поле зрения агрессора, когда откликнулись на "предложение" фсб в одном из российских телеграм-каналов.

После дистанционной вербовки российская спецслужба определила задачу для своих агентов: собирать информацию о расположении подразделений Сил обороны", - говорится в сообщении.

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Россиян интересовали также возможные места стационарного лечения раненых украинских воинов. Для передачи разведданных фигуранты использовали мессенджер и за это получали деньги на свои банковские карты.

На основании материалов расследования Службы безопасности суд признал агента-мужа виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), а его жену по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (пособничество в совершении государственной измены в условиях военного положения).

Супругов приговорили к 15 годам лишения свободы.

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