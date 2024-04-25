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Новости Война
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Супружеская пара агентов ФСБ, скорректировавшая ракетный удар по больнице в Херсоне, приговорена к 15 годам тюрьмы, - СБУ

херсон

К 15 годам лишения свободы приговорили супругов из Херсона, скорректировавших ракеты РФ на больницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленники корректировали ракетные удары РФ по военной и медицинской инфраструктуре областного центра.

"Задокументировано, что в начале 2023 года именно по их наводке оккупанты обстреляли местную больницу. В январе того же года сотрудники СБУ задержали обоих корректировщиков вражеского огня.

Также смотрите: Собирал разведданные о ПВО и наводил ракеты РФ на здания Службы безопасности: СБУ задержала агента ФСБ в Одессе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Как установило расследование, осужденными являются муж и жена из Херсона, проживавшие в гражданском браке. В начале января 2023 года они попали в поле зрения агрессора, когда откликнулись на "предложение" фсб в одном из российских телеграм-каналов.

После дистанционной вербовки российская спецслужба определила задачу для своих агентов: собирать информацию о расположении подразделений Сил обороны", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Наводили российские ракеты на Херсон и работали на ФСБ: СБУ задержала экс-депутата-предателя и его сообщницу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Россиян интересовали также возможные места стационарного лечения раненых украинских воинов. Для передачи разведданных фигуранты использовали мессенджер и за это получали деньги на свои банковские карты.

На основании материалов расследования Службы безопасности суд признал агента-мужа виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), а его жену по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (пособничество в совершении государственной измены в условиях военного положения).

Супругов приговорили к 15 годам лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Народная артистка Украины приговорена к 10 годам заключения за коллаборационизм, - прокуратура

Автор: 

приговор (1208) СБУ (19851) Херсон (2790)


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Топ комментарии
+13
А чому не пожиттєво???
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25.04.2024 12:14
+11
Усі агенти та навідники не повинні жити, навіть у тюрьмі. Тільки смерть.
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25.04.2024 12:24
+10
Я теж про це подумав! Вони, взагалі, не повинні жити - на їхніх руках стільки крові нашої, що ще 15 років їх кормити - дуже лагідне до ни наше "кривосуддя".
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25.04.2024 12:21
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А чому не пожиттєво???
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25.04.2024 12:14 Ответить
Я теж про це подумав! Вони, взагалі, не повинні жити - на їхніх руках стільки крові нашої, що ще 15 років їх кормити - дуже лагідне до ни наше "кривосуддя".
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25.04.2024 12:21 Ответить
И почему без конфискации? И почему в канун ареста, случайно не известить соседей и всех случайных прохожих?
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25.04.2024 12:24 Ответить
Якщо це дійсно вони.
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25.04.2024 14:14 Ответить
Ти жартуєш??? Виходить дали 15 років невинним??? Ти шо куриш???
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25.04.2024 23:40 Ответить
четвертувати...то повний піз..ець..за вкрадених 5 пачок цигарок під час дії воєнного стану-7 років,за наводку ракет-15..тае враження,що суддя,сам агент фсб..
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25.04.2024 12:18 Ответить
100пудово! Тому, мабуть, і не вказують який це суд був та хто з суддів так "постарався", бо цей вирок через якийсь час може бути зменшений "за хАрошєє повєдєніє".
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25.04.2024 12:24 Ответить
Усі агенти та навідники не повинні жити, навіть у тюрьмі. Тільки смерть.
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25.04.2024 12:24 Ответить
Судячи про бравурним заявам фсбу,в Україні агентів фсб виловіли більш, чим їх присутні в країнах ЄС,північной америці разом узятих.В мене поруч живе сусід під80,в нього є смарт(подарован внучкою),вона навчила його відправляти фото і користуватись вайбером.Так ось він також агент.
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25.04.2024 12:37 Ответить
это шо - явка с повинной?
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25.04.2024 12:57 Ответить
Ти даже не уявляєш скільки цього гівна фесебешного в Європі і Америці !!! Почитай Суворова " ледокол" якщо не помиляюсь, не звертай уваги що там кгб, все це перейшло до фесебе!!!!
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25.04.2024 23:47 Ответить
За такі речі , це подружжя заслуговує на страту, але в нас немає
смертної кари , на жаль 🙁
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25.04.2024 12:38 Ответить
Мразота,мало вигребли від кацапів в Херсоні під час окупації???
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25.04.2024 12:58 Ответить
Такою визначили ціну, за УБИВСТВА УКРАЇНЦІВ, оті дивні судді МАЙДАНУ від портнова-лукаш… Татаров з ОПУ глибоко зхвильовані…
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25.04.2024 13:26 Ответить
Для чого садити на 15 років в тюрму краще посадити на 2 години на палю .
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25.04.2024 13:35 Ответить
С ускорителем и 10 минут досыть.
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25.04.2024 14:13 Ответить
А краще прив`язати до двох нахилених смерек, та й вiдпустити. Там и 3-х секунд -досить.
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25.04.2024 14:15 Ответить
Дивно. На підорашці строки за менше 25 років. А у нас панькаються із таким непотрібом
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25.04.2024 21:50 Ответить
слишком мягкий приговор. надеюсь что на зоне с такими как они произойдут быстро несчастные случаи со смертельным исходом.
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16.05.2024 07:42 Ответить
 
 