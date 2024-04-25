Два человека погибли, один - получил ранения в результате взрыва в пункте приема металлолома на Львовщине
24 апреля в селе Старый Яр Львовской области прогремел взрыв в пункте приема металлолома. Два человека погибли, один получил ранения
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
Как предварительно установили правоохранители, 24 апреля 58-летняя жительница одного из сел Яворивского района вместе со своим 54-летним соседом привезли металлические предметы в пункт приема металлолома, расположенный в селе Старый Яр.
Во время взвешивания металла произошел взрыв, в результате которого на месте происшествия погибли мужчина, который привез лом и владелица пункта приема - 42-летняя местная жительница. Женщина, приехавшая с погибшим, получила многочисленные травмы и сейчас находится в больнице.
На месте происшествия работают следователи, специалисты-взрывотехники, и специалисты-криминалисты.
По факту открыто уголовное производство по ст. 264 (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.
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