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Два человека погибли, один - получил ранения в результате взрыва в пункте приема металлолома на Львовщине

брухт,металобрухт

24 апреля в селе Старый Яр Львовской области прогремел взрыв в пункте приема металлолома. Два человека погибли, один получил ранения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, 24 апреля 58-летняя жительница одного из сел Яворивского района вместе со своим 54-летним соседом привезли металлические предметы в пункт приема металлолома, расположенный в селе Старый Яр.

Во время взвешивания металла произошел взрыв, в результате которого на месте происшествия погибли мужчина, который привез лом и владелица пункта приема - 42-летняя местная жительница. Женщина, приехавшая с погибшим, получила многочисленные травмы и сейчас находится в больнице.

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На месте происшествия работают следователи, специалисты-взрывотехники, и специалисты-криминалисты.

По факту открыто уголовное производство по ст. 264 (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.

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взрыв (6724) жертвы (2056) металлолом (190) Львовская область (2894)


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Гинуть люди, за метал….
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25.04.2024 13:19 Ответить
Таких випадків буде ще чимало. У нас після вдалого удару кацапів металеві уламки валяються вже біля року, відповідно, там постійно нишпорять збирачі металу, а от ДСНС попри обіцянки ніяк не доїде, хоча їхати хвилин з десять. А потім отримуємо подібні трагедії.
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25.04.2024 13:22 Ответить
То не трагедія то жадібність і дурість . Село Старий Яр знаходиться неподалік Яворівського полігону ,це біля польського кордону , які воєнні дії у Львівській області ?
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25.04.2024 13:29 Ответить
У нас теж глибокий тил і немає воєнних дій але вистачило одного вдалого попадання у потрібний час. Що там поблизу Яворівського полігона - уявлення не маю, але щось же вони знайшли та притягнули, якщо воно вибухнуло. А жадібність та дурість тут звісно, присутні - з цим не посперечаєшся.
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25.04.2024 13:37 Ответить
А "металобрухт" знайшли на полігоні і належної охорони не поставили бо всі на війні . І що за цих придурків повинні відповідати військові ?
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25.04.2024 13:23 Ответить
Полігон - це тисячі гектарів, як ви уявляєте його охорону...
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25.04.2024 14:13 Ответить
Стпроцентно по яворовському полігону швендяли й назбирали "металобрухту".
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25.04.2024 13:40 Ответить
 
 