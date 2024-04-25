В Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики с востока (обновлено)
В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики с востока. Тревога длилась 22 минуты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения с востока!" - говорится в сообщении.
В 13:22 было объявлено об отбое угрозы.
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Mart
показать весь комментарий25.04.2024 13:23 Ответить Мне нравится 2
Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий25.04.2024 13:38 Ответить Мне нравится 0
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