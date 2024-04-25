В Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики с востока (обновлено)

В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики с востока. Тревога длилась 22 минуты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока!" - говорится в сообщении.

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В 13:22 было объявлено об отбое угрозы.