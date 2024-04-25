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В Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики с востока (обновлено)

тривога

В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики с востока. Тревога длилась 22 минуты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока!" - говорится в сообщении.

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В 13:22 было объявлено об отбое угрозы.

Автор: 

Воздушные силы (2245) воздушная тревога (774) баллистические ракеты (359)


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Звісно, адже гучно анонсували передачу допомоги
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25.04.2024 13:23 Ответить
Он в іншій новині вже підказують москалям - що треба валити по нам, поки допомогу не отримали..
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25.04.2024 13:38 Ответить
 
 