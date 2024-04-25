Литва должна помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, - министр обороны Кащюнас
Литва может способствовать Украине в возвращении мужчин призывного возраста. Однако сначала стоит дождаться, как эту процедуру будут реализовывать в Польше.
Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Глава литовского оборонного ведомства признает, что необходимо подумать о том, как помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, которые выехали из страны.
По словам министра, Литва пока не рассматривает конкретных мер для этого и следит за тем, какие решения примет Польша.
"Направление правильное (...) В какие меры это превращается, наверное, пока трудно сказать. Видимо, об этом нужно будет говорить конкретно", - в четверг в Сейме журналистам сказал Кащюнас.
Министр обороны Литвы заверил, что никто не будет собирать и отвозить в Украину мужчин. Однако заметил, что их можно ограничить, например, в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах.
"Так что давайте подождем и посмотрим. Какой вариант они предложат, возможно, он подойдет и для Литвы", - добавил Кащюнас.
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУЖЧИН ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА В УКРАИНУ
Напомним, на этой неделе Украина прекратила выдачу новых паспортов мужчинам призывного возраста, проживающим за рубежом.
В тот же день министр обороны Польши Косиняк-Камыш заявил, что страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста.
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І Путін скаже: дивіться як українців ********! Дивіться який запит на РФ підданство! Скільки з тої України тікають!
І все!
І то дійсно для України буде ВСЕ!!! Кінець допомоги, кінець донатам, за вухо за стіл перемовин і кінець!
Укр влада то повний тупізм. Далі свого носа (і кішеній ) вже ну просто нічого не бачать!
Так все просто! Як в шахах.
так буде ще крутіший імідж малороса-зрадника
а посмертно - геройськи загинув за раЗЗєю, то ваабще буде капець
або надавати статус біженця людям з кількох областей України: Одеської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської та Чернігівської. бо серед українських біженців більшість "біженців" зі Львова та Франківська.
Наші очільники тільки мізки навчились засирати.
Тому сусіди не дуже з нами співпрацюють. Поганому навчать.
Білорусь теж "опозиціонерів" повиганяла, теж не дає оформлення документів.
Інші країни зробили їм тимчасовий паспорт і все.
Тож, це не має сенсу. Тільки більше буде резидентів.