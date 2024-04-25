Литва должна помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, - министр обороны Кащюнас

Литва может способствовать Украине в возвращении мужчин призывного возраста. Однако сначала стоит дождаться, как эту процедуру будут реализовывать в Польше.

Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Глава литовского оборонного ведомства признает, что необходимо подумать о том, как помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, которые выехали из страны.

По словам министра, Литва пока не рассматривает конкретных мер для этого и следит за тем, какие решения примет Польша.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ТЦК за рубежом не будут вручать повестки, - Минобороны. ВИДЕО

"Направление правильное (...) В какие меры это превращается, наверное, пока трудно сказать. Видимо, об этом нужно будет говорить конкретно", - в четверг в Сейме журналистам сказал Кащюнас.

Министр обороны Литвы заверил, что никто не будет собирать и отвозить в Украину мужчин. Однако заметил, что их можно ограничить, например, в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах.

Также читайте: Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, - министр обороны Косиняк-Камыш

"Так что давайте подождем и посмотрим. Какой вариант они предложат, возможно, он подойдет и для Литвы", - добавил Кащюнас.

ВОЗВРАЩЕНИЕ МУЖЧИН ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА В УКРАИНУ

Напомним, на этой неделе Украина прекратила выдачу новых паспортов мужчинам призывного возраста, проживающим за рубежом.

В тот же день министр обороны Польши Косиняк-Камыш заявил, что страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста.