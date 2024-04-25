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Новости Война
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РФ выпустила ракету в сторону г. Сумы: В городе раздался взрыв

ракета,ракети

Российские оккупационные войска выпустили ракету в сторону Сум.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воздушные силы предупредили об опасности для Сумщины и движение ракеты в сторону Сум.

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Автор: 

обстрел (26872) Сумы (1071)


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Хоча це все сумно і жахливо, але заголовок якийсь неадекватний - пустили ракету поті роздався вибух…. А що повинно було пролунати? Невже пісні кідарасів кіркорова та моісєєва? Типу штірліц вистрелив усліпу - сліпа упала. Навіть смішно, а де наше ППО??? Може після допомоги вже можна буде захистити обласні центри хоча у прикордонних регіонах???
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25.04.2024 15:02 Ответить
Тут 30 км, збивати його нічим, вчора теж було.
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25.04.2024 16:22 Ответить
В ТГ пишуть, що то була КАБ.
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25.04.2024 15:04 Ответить
Цікаво, автор коли пише такі недолугі заголовки, вони йому ні око не муляють ні слух не ріжуть?
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25.04.2024 16:35 Ответить
За сьогодні це вже тут третій такий заголовок. Нічого дивного, напівграмотні новиє ліца всюди.
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25.04.2024 16:41 Ответить
 
 