РФ выпустила ракету в сторону г. Сумы: В городе раздался взрыв
Российские оккупационные войска выпустили ракету в сторону Сум.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Воздушные силы предупредили об опасности для Сумщины и движение ракеты в сторону Сум.
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Sharl
показать весь комментарий25.04.2024 15:02 Ответить Мне нравится 0
igor romanenko #506975
показать весь комментарий25.04.2024 16:22 Ответить Мне нравится 1
Ярослав Кийко
показать весь комментарий25.04.2024 15:04 Ответить Мне нравится 1
Алексей Карпенко #519209
показать весь комментарий25.04.2024 16:35 Ответить Мне нравится 0
igor romanenko #506975
показать весь комментарий25.04.2024 16:41 Ответить Мне нравится 1
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