РФ выпустила ракету в сторону г. Сумы: В городе раздался взрыв

Российские оккупационные войска выпустили ракету в сторону Сум.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воздушные силы предупредили об опасности для Сумщины и движение ракеты в сторону Сум.

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