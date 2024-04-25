Российские захватчики начали призыв на срочную службу молодежи на ВОТ Запорожской области
На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне начали призыв на срочную службу молодежи.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты начинают призыв на срочную службу молодежи с захваченных территорий Запорожской области. В конце марта диктатор Путин подписал указ о призыве на срочную службу граждан эрефии. Исключений для новых оккупированных территорий в указе нет", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в середине апреля глава оккупационной "администрации" Запорожской области и предатель Украины Евгений Балицкий создал призывные комиссии.
"О своих громких заявлениях, что жителей ВОТ не будут призывать на службу, по меньшей мере 5 лет, теперь молчит. Привлечение жителей ВОТ к службе в армии страны-оккупанта - это нарушение международного законодательства", - подчеркнул глава Запорожской ОВА.
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повісити Балицького на шибенниці
Мені принципі плювати на кацапів і на їх стиль життя, але отой висєр який ви несете окрім сміху не викликає нічого.
П.С. - мені плювати як на одну так і на іншу сторону, різниця в даному випадку тільки у кольорі прапора!!!! Тож пшли вон, ато людей які вірять що в кацапів є пропаганда а у нас ні, адекватно сприймати неможливо!!!....
Доречі, виглядає як ниття, коли м'ясо то не особо хоче йти і вмирати за вишиванку)... І весь патріотизм можна визначити по ЗАКРИТИХ КОРДОНАХ, бо скільки б не спало патріотичним проносом комюніті цензора але суті це не змінить, громадяни ставляться до держави так як і вона до них, і підставляти свою сраку за синьо-жовтий прапор ніхто адекватний не хоче!!!
Бо в нас майже нікого в перший місяц на передок посилають .
А там -- ждуни з захоплених теріторій в першую добу можуть голову скласти .
Бо буряти це не останній сорт для ***** ... й навіть м"ясо з дирлянії , ні -- останній сорт гарматного м"яса це ждуни за захоплених земель після лютого 2022 року .
он вам ничего не обещал, лише дорікав попереднику, то ж з якого дива ти вирішив, що з з таким твоїм вибором життя стане краще, а війна скінчиться, непонятно...
ти розумієш, що є одним із тих, хто обрав оце горе, що всі маємо, а ти конкретно все втратив?...
але от не втік він, а здав територій не менше ніж янукович, який втік...
тепер ти в чомусь запевнюєш..