Российские захватчики начали призыв на срочную службу молодежи на ВОТ Запорожской области

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне начали призыв на срочную службу молодежи.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты начинают призыв на срочную службу молодежи с захваченных территорий Запорожской области. В конце марта диктатор Путин подписал указ о призыве на срочную службу граждан эрефии. Исключений для новых оккупированных территорий в указе нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в середине апреля глава оккупационной "администрации" Запорожской области и предатель Украины Евгений Балицкий создал призывные комиссии.

"О своих громких заявлениях, что жителей ВОТ не будут призывать на службу, по меньшей мере 5 лет, теперь молчит. Привлечение жителей ВОТ к службе в армии страны-оккупанта - это нарушение международного законодательства", - подчеркнул глава Запорожской ОВА.

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