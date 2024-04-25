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Новости Война
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Российские захватчики начали призыв на срочную службу молодежи на ВОТ Запорожской области

Призов молоді на ТОТ Запоріжжя

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне начали призыв на срочную службу молодежи.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты начинают призыв на срочную службу молодежи с захваченных территорий Запорожской области. В конце марта диктатор Путин подписал указ о призыве на срочную службу граждан эрефии. Исключений для новых оккупированных территорий в указе нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в середине апреля глава оккупационной "администрации" Запорожской области и предатель Украины Евгений Балицкий создал призывные комиссии.

"О своих громких заявлениях, что жителей ВОТ не будут призывать на службу, по меньшей мере 5 лет, теперь молчит. Привлечение жителей ВОТ к службе в армии страны-оккупанта - это нарушение международного законодательства", - подчеркнул глава Запорожской ОВА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне завершают подготовку к призыву украинских подростков на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

Автор: 

оккупация (10112) призыв (742) Запорожская область (3039) Федоров Иван (464)


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Топ комментарии
+44
Отак вони віками робили,хапали на окупованих територіях чоловіків,і вперед,а самі позаду
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25.04.2024 14:29
+40
Хто знає історію не дивується - орда свої звичаї не міняє...
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25.04.2024 14:29
+39
хто не хоче кормити свою армію - кормить чужу.....
ПС там навіть ізиг рузьге вам не допоможе і те що ви вже полюбили раісю - згідно історії - всіх рабів або в окоп або в ГУЛАГ
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25.04.2024 14:35
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Україна теж мусить порушити міжнародні правила:
повісити Балицького на шибенниці
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25.04.2024 15:58 Ответить
Міжнародні правила таке не забороняють. Саддам може підтвердити
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25.04.2024 16:22 Ответить
От ще шибеницю йому будувати. Ковальським молотом по методу Пригожина по кумполу та й всьо!
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25.04.2024 16:55 Ответить
нащо ждати шибеницю? у нас же є укрМоссад чистильщиків на чолі з Будановим? правда ці чистильщикі навіть дружину Буданова не змогли вберегти від отруєння....
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25.04.2024 18:58 Ответить
а покажут жіночок які ганяют і луплят кацапскіх військоматовців. чи за свое чадо тільки в Україні можут пельку розкривати? а іх діточок зараз помітят кровлею українців а кого наші прибьют то родичі почнут звинувачувати ЗСУ.
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25.04.2024 16:26 Ответить
Ахаха) ото пропагандочка наша постаралась, а ми колись сміялись з мальчиків в трусиках яких розпинали.... Зараз потечуть какашки про м'ясні штурми Європи, окопи і гулаги.... Ото клоуни звісно)...

Мені принципі плювати на кацапів і на їх стиль життя, але отой висєр який ви несете окрім сміху не викликає нічого.

П.С. - мені плювати як на одну так і на іншу сторону, різниця в даному випадку тільки у кольорі прапора!!!! Тож пшли вон, ато людей які вірять що в кацапів є пропаганда а у нас ні, адекватно сприймати неможливо!!!....

Доречі, виглядає як ниття, коли м'ясо то не особо хоче йти і вмирати за вишиванку)... І весь патріотизм можна визначити по ЗАКРИТИХ КОРДОНАХ, бо скільки б не спало патріотичним проносом комюніті цензора але суті це не змінить, громадяни ставляться до держави так як і вона до них, і підставляти свою сраку за синьо-жовтий прапор ніхто адекватний не хоче!!!
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25.04.2024 16:36 Ответить
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25.04.2024 17:12 Ответить
почекаймо коментів Портнікова.
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25.04.2024 17:56 Ответить
Це потрібно показувати молоді на вільних терріторіях .
Бо в нас майже нікого в перший місяц на передок посилають .
А там -- ждуни з захоплених теріторій в першую добу можуть голову скласти .
Бо буряти це не останній сорт для ***** ... й навіть м"ясо з дирлянії , ні -- останній сорт гарматного м"яса це ждуни за захоплених земель після лютого 2022 року .
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25.04.2024 18:44 Ответить
Цікаво,місцеві жіночки так же шустро ганяють кацапвоєнкомів? Мужички вступають з ними в бійку? А тамтешні квіточки-ухилянти сміливо заявляють:ета страна мнє нічаво нє дала? До речі,а скільки % на цих територіях набрали Слуги і їх картавоголосий вождь в 19-му??
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25.04.2024 18:55 Ответить
86,75% - за клоуна.
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25.04.2024 20:05 Ответить
ну от....
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25.04.2024 20:08 Ответить
От у мене і думки - можливо оті зелені виборці навмисно обрали клоуна - бачучи шо воно нікчемне і ніяке в керувані країною, шоб потім піти служити до армії рашистів. Перед самою війною Бернс зустрічався з ху...ом і застерігав від війни - нашо йьому відповів - а, коли, як не зараз, бо Україна стала дуже слабка.
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25.04.2024 20:24 Ответить
то что на выборах победил Зеленский отчасти заслуга самой рф и других игроков типа венгрии, рф сама в этом была заинтересована, а стёб на тему что проголосовало 73%, который периодично вспоминают, это могут быть боты рф, это могут быть многие недовольные в самой Украине, но что эта критика изменит на сейчас? он бы и сам может съехал с темы и ушёл, но как говорится на переправе коней не меняют, ведь кто будет вместо него? очередь на президента, премьера. что Вы хотели от Зеленского в 19году, по образованию юрист, по жизни медийщик, комик, первые годы на посту, под шумиху позасирали многое конечно, многие процессы в экономике, энергетике, и других сферах, он доверял слишком другим людям на то время, на чьи деньги он избирался? И что Вы хотели в итоге получить? что он будет ездить по заводам и строить ракеты на южмаше?
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26.04.2024 00:39 Ответить
Вони б робили це і при Пороху, це не політичні погляди, це така натура совкова, мені всі винні ,а я нічого і нікому.
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26.04.2024 07:41 Ответить
Россия она же , он же , кацапия куева, превышает в численности населения, и это нужно не забывать. Нужно включать мозги к победе, но не вышкрибать по сусекам до последнего Украинца, исскуство войны , не можешь победить силой, побеждай хитростью. Одержать сто побед в ста битвах - это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения - вот вершина. Включайте мозги. вас так много умных собралось.....
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25.04.2024 19:55 Ответить
Так ты как житель Германии-почему не пикетируешь немецкий Парламент с требованием дать Таурусы для ЗСУ? И кстати бещз таурусрв УКРАИНЦЫ в отличии от тебя в окопаз сдерживают российско-фашистскую навалу. А ты только в интеренете *******. Сколько перевел денег а ЗСУ?
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25.04.2024 20:08 Ответить
Ваня, ты накуя переходишь на личности, а ты ? а он? Я , инвалид , не имея пенсии, потерявший все накуй, и не от хорошей жизни я здесь , приезжай пойдем пикетировать вместе ,баклан...
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25.04.2024 20:23 Ответить
за кого голосував, інвалід...за радість і сміх чи за шоколад, армію, віру і мову???
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26.04.2024 02:16 Ответить
Я голосовал за Украину , без войны , чтоб украицам жилось добре, а что увидел , клоуна , который кричал, я стану на колени, чтоб Украину не поставили на колени , а на счет инвалида ты забрало закрой, я ни кого не оскорблял не обижал, а ты тролль голимый весишь на ветке ЦЕНЗОР НЕТ , отслеживая людей высказыванием точки зрения, но не к тебе вопросы и просьбы ....
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26.04.2024 14:30 Ответить
ти сам підкреслив, що інвалід, тому до тебе саме так і звертаюсь...
он вам ничего не обещал, лише дорікав попереднику, то ж з якого дива ти вирішив, що з з таким твоїм вибором життя стане краще, а війна скінчиться, непонятно...
ти розумієш, що є одним із тих, хто обрав оце горе, що всі маємо, а ти конкретно все втратив?...
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27.04.2024 10:15 Ответить
З початку повномасштабного вторгнення кацапні стало ясно, що самі розумні радники воюючим українцям, це інваліди за кордоном, котрі не заробили собі пенсії в Україні...
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25.04.2024 22:01 Ответить
А сцикуны продолжают мантры про перемирие с путиным,про то что нужно ухилятся от мобилизации. Сцикуны в оккупированых рашкой местах первыми пойдут на фронт против Запада под заградотрядами-и их никто спрашивать не будет.
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25.04.2024 20:06 Ответить
У них есть выбор - переехать в Украину. Потерять возможность выезда и ждать, когда возраст мобилизации уменьшат до 20 лет, пойти в штурмовики. "Отличные" перспективы везде.
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25.04.2024 20:08 Ответить
А как смотрит Украинский народ , когда молодой красивый остался без рук и ног , но **** , ему выдали номер банковскую карты, с вывеской на груди , помогите чем можете . как **** !!!! Где деньги Зин ? где деньги??? А кулуарах , и , в Испании , ну конечно на островах , знают что в Украине война?
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25.04.2024 20:08 Ответить
Казали карпатськи мальфари - майбутне України під дуже великим питанням - в плані існування як країни. Ну, не хочуть більше українці своєї країни - всі хто думав та ще думає інакше вже давно на фронті - хто вже загинув, хто інвалід - це всі були мотивовані Україною. Йдуть служити до рашистів, хто бачить силу на боці рашистів. Таке життя.
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25.04.2024 20:11 Ответить
Ви ще у зозулі спитайте про майбутнє України.
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25.04.2024 22:04 Ответить
Свинособаки! Якщо не пошлють молодих людей на загибель, то скалічать все життя...
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25.04.2024 21:27 Ответить
Только манкурты с пропитыми мозгами и душой пойдут воевать за оккупанта. Я и под дулом автомата не пошел бы воевать за россию, даже за миллиарды рублей.
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25.04.2024 22:04 Ответить
хто не хотів боронити Батьківщину зараз усі дружно під ружжо і ваєвать за уродіну
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25.04.2024 22:22 Ответить
які лярди? вузлом до спини - і вперед. А ззаду кадирівці в заградатряді
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25.04.2024 22:23 Ответить
колись зеленський запевнював, що коли б він був президентом, то не здав би крим...
але от не втік він, а здав територій не менше ніж янукович, який втік...
тепер ти в чомусь запевнюєш..
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26.04.2024 02:23 Ответить
от так воно й далі буде
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25.04.2024 22:20 Ответить
ВЛАДІ НЕОБХІДНО ПО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ВИДАТИ ЛЮДИНІ 2.8 ГЕКТАРА ЗЕМЛІ, ЗРАЗУ, ПРИ ПРИЗОВІ ЛЮДИНИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.04.2024 23:52 Ответить
ТА ПОТІМ ВИГНАТИ ДЕБІЛІВ Й ЗЛОЧИНЦІВ З АРМІЇ !!!
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25.04.2024 23:56 Ответить
Українець за будь яких обставин не буде воювати проти України,а з іншими промова повинна тривати не довше політа кулі в голови зрадників та дезертирів.
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26.04.2024 08:14 Ответить
Ну і як пересилити в Україні сліпу материнську ЛЮБОВ до свого синочка особливо єдиного, а віддати його в м'ясорубку або серцем зрозуміти що може бути така материнська участь при народженні хлопчика, накінець витравити з свідомості " нехай не він", хто скаже, ЯК?
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26.04.2024 08:22 Ответить
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