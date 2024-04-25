Рашисты ударили КАБом по инфраструктуре Сум. На месте атаки работают все необходимые службы, - ОВА
Сегодня, 25 апреля российские оккупанты применили КАБ, ударив по инфраструктуре города Сумы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую ОГА.
"На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются.
Российские террористы, пренебрегая правилами войны, международными конвенциями, продолжают совершать преступления против мирного населения Сумщины", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска выпустили ракету в сторону Сум. В городе прогремел взрыв.
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Vitaliy ua
показать весь комментарий25.04.2024 19:04 Ответить Мне нравится 0
Віктор Мильчинко
показать весь комментарий25.04.2024 20:04 Ответить Мне нравится 0
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