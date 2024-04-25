РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11339 посетителей онлайн
Новости Война
2 054 2

Рашисты ударили КАБом по инфраструктуре Сум. На месте атаки работают все необходимые службы, - ОВА

Рашисти вдарили КАБом по інфраструктурі Сум.

Сегодня, 25 апреля российские оккупанты применили КАБ, ударив по инфраструктуре города Сумы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую ОГА.

"На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются.

Российские террористы, пренебрегая правилами войны, международными конвенциями, продолжают совершать преступления против мирного населения Сумщины", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска выпустили ракету в сторону Сум. В городе прогремел взрыв.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ нанесли ракетный удар по пригороду Сум (обновлено)

Автор: 

обстрел (26872) Сумы (1071) КАБ (344)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
рашисти піда.ри здохніть.
показать весь комментарий
25.04.2024 19:04 Ответить
Від орди дикої, зомбованої, безмозглої, дебільної кращого не очікувати.
показать весь комментарий
25.04.2024 20:04 Ответить
 
 