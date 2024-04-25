В Кремле врут о якобы планах Польши аннексировать часть территорий Украины, - глава МИД Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не имеет никаких территориальных претензий к Украине, как об этом утверждает российская пропаганда. Польский министр подчеркнул на украинском языке, что Львов и другие регионы государства - это Украина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF.
РФ хочет поссорить украинцев и поляков
"Россия врет о якобы имеющихся у Польши планах по аннексии части Украины. Донбасс - это Украина; Крым - это Украина. Львов, Волынь, бывшая Восточная Галичина - это тоже Украина. Поэтому я повторяю это (на украинском языке - ред.), чтобы это услышали и в Кремле: Львов - это Украина", - заявил Сикорский.
Глава МИД Польши подчеркнул, что российские лидеры и пропагандисты хотят разделить поляков и украинцев.
Польша должна играть важную роль в восстановлении Украины
Он отметил, что Польша для повышения эффективности действий присоединилась к декларации стран G7 о взаимных долгосрочных обязательствах по Украине.
Сикорский отметил, что как соседняя страна, военный, гуманитарный и энергетический центр, Варшава хочет участвовать в формировании этих обязательств, а не наблюдать со стороны, как это делают другие.
Министр отметил, что польские компании должны играть важную роль в восстановлении украинской экономики и инфраструктуры.
Глава МИД Польши отметил, что для поддержки их усилий была создана должность уполномоченного по восстановлению Украины. В ближайшее время в Польше также начнет свою деятельность представительство Управления ООН по обслуживанию проектов.
Россия должна ответить за ущерб, нанесенный Украине до сих пор. Важным инструментом в борьбе с агрессором являются эффективные санкции ЕС, добавил Сикорский.
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российская пропаганда систематически распространяет фейки о том, что Польша якобы намерена захватить часть территории западной Украины.
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Вони не уявляють, що світ може жити за іншими правилами.
Для них є нормою - заявляти, що Крим це Україна, а потім віроломно захопити його.
Екс-глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що в перші дні війни влада країни продумувала план поділу України. Якби росії вдалося захопити всі території, які вона планувала, то західна Україна, ймовірно, відійшла б уже Польщі.
Про це колишній міністр закордонних справ Польщі розповів в інтерв'ю https://wiadomosci.radiozet.pl/Gosc-Radia-ZET/radoslaw-sikorski-o-jednej-liscie-opozycji-bede-sie-o-to-modlil-23012023 Gość Radio ZET , повідомляє https://www.wprost.pl/kraj/11059993/radoslaw-sikorski-o-rozbiorze-ukrainy-pan-to-powiedzial-calkowicie-na-trzezwo.html Wprost.pl . За його словами, уряд не знав, чого очікувати від війни і всерйоз продумував цей план.
https://telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2023-01-23/5776479-u-polshchi-zamislyuvalisya-pro-podil-ukraini-ziznannya-eks-ministra-prizvelo-do-velikogo-skandalu Радослав Сікорський про поділ України - Польща на початку війни замислювалася про це - Телеграф (telegraf.com.ua)
https://wiadomosci.radiozet.pl/Gosc-Radia-ZET/radoslaw-sikorski-o-jednej-liscie-opozycji-bede-sie-o-to-modlil-23012023 Radosław Sikorski o jednej liście opozycji: Będę się o to modlił - Gość Radia ZET 23.01.2023 (radiozet.pl)
https://www.wprost.pl/kraj/11059993/radoslaw-sikorski-o-rozbiorze-ukrainy-pan-to-powiedzial-calkowicie-na-trzezwo.html Radosław Sikorski o rozbiorze Ukrainy. "Pan to powiedział całkowicie na trzeźwo?" - Wprost
всі ж були впевнені, що київ впаде за три дні.
до речі, скільки в тебе хромосом? і яка остання?
Варто перекласти назву однієї зі статей українською мовою. Питання до Сікорського про поділ України. - "Ти сказав це зовсім тверезий?"(існує поширена думка, що Сікорський викладає записи в Інтернеті в п'ятницю ввечері, будучи п'яним).
Запустіть ІПСО, що Україна після Перемоги (яка спровокує розпад кацапстану) віддасть Польщі смоленську область.
І хай кацапи напрягаються, а не ми з поляками...
- протягом століть).