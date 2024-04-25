В Кремле врут о якобы планах Польши аннексировать часть территорий Украины, - глава МИД Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не имеет никаких территориальных претензий к Украине, как об этом утверждает российская пропаганда. Польский министр подчеркнул на украинском языке, что Львов и другие регионы государства - это Украина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF.

РФ хочет поссорить украинцев и поляков

"Россия врет о якобы имеющихся у Польши планах по аннексии части Украины. Донбасс - это Украина; Крым - это Украина. Львов, Волынь, бывшая Восточная Галичина - это тоже Украина. Поэтому я повторяю это (на украинском языке - ред.), чтобы это услышали и в Кремле: Львов - это Украина", - заявил Сикорский.

Глава МИД Польши подчеркнул, что российские лидеры и пропагандисты хотят разделить поляков и украинцев.

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Польша должна играть важную роль в восстановлении Украины

Он отметил, что Польша для повышения эффективности действий присоединилась к декларации стран G7 о взаимных долгосрочных обязательствах по Украине.

Сикорский отметил, что как соседняя страна, военный, гуманитарный и энергетический центр, Варшава хочет участвовать в формировании этих обязательств, а не наблюдать со стороны, как это делают другие.

Министр отметил, что польские компании должны играть важную роль в восстановлении украинской экономики и инфраструктуры.

Глава МИД Польши отметил, что для поддержки их усилий была создана должность уполномоченного по восстановлению Украины. В ближайшее время в Польше также начнет свою деятельность представительство Управления ООН по обслуживанию проектов.

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Россия должна ответить за ущерб, нанесенный Украине до сих пор. Важным инструментом в борьбе с агрессором являются эффективные санкции ЕС, добавил Сикорский.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российская пропаганда систематически распространяет фейки о том, что Польша якобы намерена захватить часть территории западной Украины.