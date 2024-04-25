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В Кремле врут о якобы планах Польши аннексировать часть территорий Украины, - глава МИД Сикорский

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не имеет никаких территориальных претензий к Украине, как об этом утверждает российская пропаганда. Польский министр подчеркнул на украинском языке, что Львов и другие регионы государства - это Украина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF.

РФ хочет поссорить украинцев и поляков

"Россия врет о якобы имеющихся у Польши планах по аннексии части Украины. Донбасс - это Украина; Крым - это Украина. Львов, Волынь, бывшая Восточная Галичина - это тоже Украина. Поэтому я повторяю это (на украинском языке - ред.), чтобы это услышали и в Кремле: Львов - это Украина", - заявил Сикорский.

Глава МИД Польши подчеркнул, что российские лидеры и пропагандисты хотят разделить поляков и украинцев.

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Польша должна играть важную роль в восстановлении Украины

Он отметил, что Польша для повышения эффективности действий присоединилась к декларации стран G7 о взаимных долгосрочных обязательствах по Украине.

Сикорский отметил, что как соседняя страна, военный, гуманитарный и энергетический центр, Варшава хочет участвовать в формировании этих обязательств, а не наблюдать со стороны, как это делают другие.

Министр отметил, что польские компании должны играть важную роль в восстановлении украинской экономики и инфраструктуры.

Глава МИД Польши отметил, что для поддержки их усилий была создана должность уполномоченного по восстановлению Украины. В ближайшее время в Польше также начнет свою деятельность представительство Управления ООН по обслуживанию проектов.

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Россия должна ответить за ущерб, нанесенный Украине до сих пор. Важным инструментом в борьбе с агрессором являются эффективные санкции ЕС, добавил Сикорский.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российская пропаганда систематически распространяет фейки о том, что Польша якобы намерена захватить часть территории западной Украины.

Автор: 

дезинформация (341) Польша (8395) россия (95352) Сикорский (399)


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Топ комментарии
+9
Кацапи чомусь впевнені, що їх оточують такі ж брехливі мразі, як вони самі.
Вони не уявляють, що світ може жити за іншими правилами.
Для них є нормою - заявляти, що Крим це Україна, а потім віроломно захопити його.
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25.04.2024 15:15
+7
А що хіба хоч одному слову рашистів можна вірити ? це злочине нациське терористичне утворення під назвою рф ,цей так званий народ не вміє житти і іншим не дає ,це світове зло яке несе лише смерть ,розруху ,брехню і хаос.
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25.04.2024 15:15
+3
от тому і виправдовується.
всі ж були впевнені, що київ впаде за три дні.
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25.04.2024 15:26
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А хоч би й так, яке рязанське свиняче діло з ким хоче дружити чи, в кацапському пааанятію, під ким ходити Україна. Якщо б таке і сталося, то краще бути шматком Польщі, ніж шматком лайна в кацапській гноярці. До речі, автоматично стали би членом ЄС та НАТО... так що не все так і погано, а кацапи би слиною вдавались і вишенька на тортику, - вираз морди ліца колективного рязанського івана-дурака🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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25.04.2024 15:14 Ответить
Є лише один невеликий нюанс - Польща і поляки почуваються комфортно в мононаціональній державі і не хочуть анексувати жодні непольські території (чи приймати великі непольські меншини). Навіть якби Садовий прийшов у Сейм і просив приєднати Львів до Польщі, його б не прийняли.
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25.04.2024 19:23 Ответить
а що кажуть польські фермери ?
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25.04.2024 15:15 Ответить
Кацапи чомусь впевнені, що їх оточують такі ж брехливі мразі, як вони самі.
Вони не уявляють, що світ може жити за іншими правилами.
Для них є нормою - заявляти, що Крим це Україна, а потім віроломно захопити його.
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25.04.2024 15:15 Ответить
А що хіба хоч одному слову рашистів можна вірити ? це злочине нациське терористичне утворення під назвою рф ,цей так званий народ не вміє житти і іншим не дає ,це світове зло яке несе лише смерть ,розруху ,брехню і хаос.
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25.04.2024 15:15 Ответить
Нічого дивного-бо брехня це одна із ісконних лапотних духовних скрєп...
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25.04.2024 15:15 Ответить
ХІБА НЕ ПОЛЯКИ ОБГОВОРЮВАЛИ В ПЕРШІ ДНІ НАПАДУ КАЦАПІВ ПРО РОЗПОДІЛ УКРАЇНИ ???

Екс-глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що в перші дні війни влада країни продумувала план поділу України. Якби росії вдалося захопити всі території, які вона планувала, то західна Україна, ймовірно, відійшла б уже Польщі.
Про це колишній міністр закордонних справ Польщі розповів в інтерв'ю https://wiadomosci.radiozet.pl/Gosc-Radia-ZET/radoslaw-sikorski-o-jednej-liscie-opozycji-bede-sie-o-to-modlil-23012023 Gość Radio ZET , повідомляє https://www.wprost.pl/kraj/11059993/radoslaw-sikorski-o-rozbiorze-ukrainy-pan-to-powiedzial-calkowicie-na-trzezwo.html Wprost.pl . За його словами, уряд не знав, чого очікувати від війни і всерйоз продумував цей план.
https://telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2023-01-23/5776479-u-polshchi-zamislyuvalisya-pro-podil-ukraini-ziznannya-eks-ministra-prizvelo-do-velikogo-skandalu Радослав Сікорський про поділ України - Польща на початку війни замислювалася про це - Телеграф (telegraf.com.ua)

https://wiadomosci.radiozet.pl/Gosc-Radia-ZET/radoslaw-sikorski-o-jednej-liscie-opozycji-bede-sie-o-to-modlil-23012023 Radosław Sikorski o jednej liście opozycji: Będę się o to modlił - Gość Radia ZET 23.01.2023 (radiozet.pl)

https://www.wprost.pl/kraj/11059993/radoslaw-sikorski-o-rozbiorze-ukrainy-pan-to-powiedzial-calkowicie-na-trzezwo.html Radosław Sikorski o rozbiorze Ukrainy. "Pan to powiedział całkowicie na trzeźwo?" - Wprost
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25.04.2024 15:23 Ответить
от тому і виправдовується.
всі ж були впевнені, що київ впаде за три дні.
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25.04.2024 15:26 Ответить
Цікаво дивитися як два троля переписуть між собою, ( або один сам з собою, з 2 акаунтів) ви троляки лишньохромосомі реально думаєте, що хтось вірить у сколківській нісенітниці, що ви несете?!?!! 🤣 Якщо так то ви ще більше лишньохромосомі ніж ми раніше думали! Один жене х йню на Союзників, інший Київ з маленької букви пише!
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25.04.2024 16:10 Ответить
для вас імбецилів стараюся. веселись.

до речі, скільки в тебе хромосом? і яка остання?
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25.04.2024 16:17 Ответить
Сікорський говорив нісенітницю про "поділ України", намагаючись атакувати своїх політичних ворогів і поширюючи кремлівську пропаганду .
Варто перекласти назву однієї зі статей українською мовою. Питання до Сікорського про поділ України. - "Ти сказав це зовсім тверезий?"(існує поширена думка, що Сікорський викладає записи в Інтернеті в п'ятницю ввечері, будучи п'яним).
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25.04.2024 19:14 Ответить
московія це територія брехні, пекла і зради , непотрібно казати що вони брешуть вони створилися завдяки брехні... це їх вони дихають цим
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25.04.2024 15:25 Ответить
Проблема цивілізованих країн а тому, що вони лише реагують на кацапські ІПСО - щось пояснюють, виправдовуються.

Запустіть ІПСО, що Україна після Перемоги (яка спровокує розпад кацапстану) віддасть Польщі смоленську область.

І хай кацапи напрягаються, а не ми з поляками...
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25.04.2024 15:29 Ответить
Все вірно. Але Україна має спробувати передати Польщі не Смоленськ, а Кенігсберзьку область (давні польські території
- протягом століть).
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25.04.2024 19:04 Ответить
жарт
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25.04.2024 19:38 Ответить
Нє, нє, то все Омерика: голібаби джінци, жувачка...
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25.04.2024 15:36 Ответить
урря!
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25.04.2024 15:59 Ответить
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25.04.2024 16:00 Ответить
Ми хочемо в Євросоюз.ЄС - це по суті країна з однією валютою,одним законодавством і єдиними кордонами.Німці завойовували колись Польщу,французи Італію...а тепер в тому потреби нема.Для німця Польща тепер своя країна - їдь,живи,відкривай бізнес - аби гроші...Світ глобалізується,люди стають космополітами,от тільки не "безродними",бо національність то є культура,традиціі,уклад життя,які в ЄС шануються...Але ніхто з нас не хоче в росію,навіть я,який більшу частину життя прожив при срср - і це не була гірша частина мого життя.Бо там ти - мурашка,яку можуть роздавити в будь який момент,і це навіть не залежить від твого статусу.В росіі один пан,ті що ближче - холуї,ті що дальше - раби.
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25.04.2024 17:25 Ответить
Нісенітниця і фігня. В ЄС йде запекла боротьба за національні інтереси. Лише сильні країни з сильною національною ідентичністю почуваються комфортно в ЄС.
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25.04.2024 18:56 Ответить
 
 