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Новости мобилизации
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Украинцев, пытающихся избежать мобилизации, меньше всего в центре страны, - опрос Фонда "Демократические инициативы". ИНФОГРАФИКА

Як українці ставляться до мобілізації опитування

Больше всего стремление избежать мобилизации распространено на востоке страны, меньше всего - в центре.

Таковы результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы", сообщает Цензор.НЕТ.

Так, на востоке Украины 39% опрошенных сказали, что большинство их знакомых мобилизационного возраста пытаются избежать этого.

На юге Украины эта доля составляет 32%, на западе - 29%. Наименьшей она оказалась в центре - 15%.

Смотрите: ТЦК за рубежом не будут вручать повестки, - Минобороны. ВИДЕО

Ставлення до мобілізації: що українці думають про можливість отримати повістку

В целом 47% украинцев отмечают, что некоторые их знакомые готовы быть мобилизованными, а некоторые этого избегают. 25% сказали, что большинство их окружения пытается избежать мобилизации. 10% говорят, что их знакомые преимущественно готовы быть мобилизованными. 18% затруднились ответить на этот вопрос.

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Ставлення до мобілізації: що українці думають про можливість отримати повістку

Что, если война затянется?

Относительно действий в случае, если война затянется, 35% украинцев готовы оказывать посильную невоенную помощь, 24% просто будут пытаться выжить. 9% готовы присоединиться к Силам обороны, если боевые действия приблизятся к их городу или селу, 7% - если их мобилизуют.

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Ставлення до мобілізації: що українці думають про можливість отримати повістку

Кто и как проводил опрос

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 21 по 27 марта 2024 года на территориях, контролируемых правительством Украины. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Автор: 

опрос (2819) мобилизация (2735)


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Топ комментарии
+8
саме більше ухилятнів це на Богомольця, Київ, МВС..там є що знайти і по райвідділках, патрульна поліція...о там так є відгодовані навчені борови, які по кущах на трасах займаються здирництвом...особливо патрульна поліція.
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25.04.2024 15:47
+4
В центральных областях села уже свой мобилизационный ресурс исчерпали так что теперь пусть Киев и города миллионники топают в ТЦК.
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25.04.2024 15:57
+3
Так і є . У нас дівчата ідуть в ЗСУ , а жінки з дітьми освоюють тактичну медицину , от хочемо ще медицину катастроф , бо то різні речі , але під час війни потрібні.
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25.04.2024 16:13
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саме більше ухилятнів це на Богомольця, Київ, МВС..там є що знайти і по райвідділках, патрульна поліція...о там так є відгодовані навчені борови, які по кущах на трасах займаються здирництвом...особливо патрульна поліція.
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25.04.2024 15:47 Ответить
ппс это даже не вершина айсберга , так мелочь
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25.04.2024 15:57 Ответить
Козацький хартленд...
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25.04.2024 15:50 Ответить
Так на АнтиМайдан звідти ригоАнали і везли зкацаплених!!
Увесь Світ пам'ятає, звідки і яких, привезли потягами КИРПИ, «ШАХТЬОРАФ» у Київ, з ДЕРЖАКАМИ від лопат, на підтримку два рази неСудимого шапкокрада!!
Шабаш у СевероДонецьку, ФСБшні шавки зкацаплені, заколотили знатний … Єфремова сівковича табачників льовочкиних клюєвих рибака тегіпка єнахурова …, Україна та Світ памятають!!
Через це, і Кирпа - сомозастрелили… лукянов, може поінформувати…
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25.04.2024 15:57 Ответить
В центральных областях села уже свой мобилизационный ресурс исчерпали так что теперь пусть Киев и города миллионники топают в ТЦК.
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25.04.2024 15:57 Ответить
Так і є . У нас дівчата ідуть в ЗСУ , а жінки з дітьми освоюють тактичну медицину , от хочемо ще медицину катастроф , бо то різні речі , але під час війни потрібні.
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25.04.2024 16:13 Ответить
опитування до дупи -є офіційні дані скільки і де мобілізували в відсотковому відношеню до кількості населення .. цифри дуже здивують.
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25.04.2024 16:22 Ответить
а можна посилання на офіційну статистику,а то шукаю і неможу знайти...
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25.04.2024 16:59 Ответить
в тцк є , сходіть на онвлення данних там статистика з 14 -го року ...
а якщо серьйозно то як і по втратам ніхто не скаже поки війна
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25.04.2024 18:53 Ответить
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25.04.2024 17:44 Ответить
 
 