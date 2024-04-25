Украинцев, пытающихся избежать мобилизации, меньше всего в центре страны, - опрос Фонда "Демократические инициативы". ИНФОГРАФИКА

Больше всего стремление избежать мобилизации распространено на востоке страны, меньше всего - в центре.

Таковы результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы", сообщает Цензор.НЕТ.

Так, на востоке Украины 39% опрошенных сказали, что большинство их знакомых мобилизационного возраста пытаются избежать этого.

На юге Украины эта доля составляет 32%, на западе - 29%. Наименьшей она оказалась в центре - 15%.

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В целом 47% украинцев отмечают, что некоторые их знакомые готовы быть мобилизованными, а некоторые этого избегают. 25% сказали, что большинство их окружения пытается избежать мобилизации. 10% говорят, что их знакомые преимущественно готовы быть мобилизованными. 18% затруднились ответить на этот вопрос.

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Что, если война затянется?

Относительно действий в случае, если война затянется, 35% украинцев готовы оказывать посильную невоенную помощь, 24% просто будут пытаться выжить. 9% готовы присоединиться к Силам обороны, если боевые действия приблизятся к их городу или селу, 7% - если их мобилизуют.

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Кто и как проводил опрос

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 21 по 27 марта 2024 года на территориях, контролируемых правительством Украины. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.