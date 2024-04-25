Украинцев, пытающихся избежать мобилизации, меньше всего в центре страны, - опрос Фонда "Демократические инициативы". ИНФОГРАФИКА
Больше всего стремление избежать мобилизации распространено на востоке страны, меньше всего - в центре.
Таковы результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы", сообщает Цензор.НЕТ.
Так, на востоке Украины 39% опрошенных сказали, что большинство их знакомых мобилизационного возраста пытаются избежать этого.
На юге Украины эта доля составляет 32%, на западе - 29%. Наименьшей она оказалась в центре - 15%.
В целом 47% украинцев отмечают, что некоторые их знакомые готовы быть мобилизованными, а некоторые этого избегают. 25% сказали, что большинство их окружения пытается избежать мобилизации. 10% говорят, что их знакомые преимущественно готовы быть мобилизованными. 18% затруднились ответить на этот вопрос.
Что, если война затянется?
Относительно действий в случае, если война затянется, 35% украинцев готовы оказывать посильную невоенную помощь, 24% просто будут пытаться выжить. 9% готовы присоединиться к Силам обороны, если боевые действия приблизятся к их городу или селу, 7% - если их мобилизуют.
Кто и как проводил опрос
Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 21 по 27 марта 2024 года на территориях, контролируемых правительством Украины. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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Увесь Світ пам'ятає, звідки і яких, привезли потягами КИРПИ, «ШАХТЬОРАФ» у Київ, з ДЕРЖАКАМИ від лопат, на підтримку два рази неСудимого шапкокрада!!
Шабаш у СевероДонецьку, ФСБшні шавки зкацаплені, заколотили знатний … Єфремова сівковича табачників льовочкиних клюєвих рибака тегіпка єнахурова …, Україна та Світ памятають!!
Через це, і Кирпа - сомозастрелили… лукянов, може поінформувати…
а якщо серьйозно то як і по втратам ніхто не скаже поки війна