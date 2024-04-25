ВАКС оштрафовал на 3028 грн "слугу народа" Гунько за неявку в суд

Депутат от "Слуги народа" Анатолий Гунько не явился на заседание по делу о получении взятки. Высший антикоррупционный суд оштрафовал депутата на 3028 грн за срыв судебного заседания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

"Сегодня, 25 апреля, в Высшем антикоррупционном суде было назначено заседание по делу народного депутата Анатолия Гунько, которого обвиняют в получении взятки. Заседание должно было проводиться с 12:45 и до конца рабочего дня. Однако заседание не состоялось, поскольку нардеп не прибыл в суд", - говорится в сообщении.

Почему нардеп не явился в суд?

Адвокат сообщил, что Гунько участвует в важных голосованиях в Верховной Раде и из Аппарата парламента якобы должны были поступить документы в подтверждение уважительности причин неявки. Впрочем, ВАКС никаких документов не получил.

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Каким было решение судей?

Судьи расценили это как неприбытие в судебное заседание без заблаговременного уведомления. УПК предусматривает ответственность как за неявку по вызову без уважительных причин, так и за неуведомление о причинах неявки. За такие действия предусмотрен штраф от 1514 грн до 6056 грн.

Поскольку Гунько впервые допустил такое нарушение, то достаточным будет взыскание в 3028 грн.

Защита возражала против взыскания, отметив, что Гунько принял меры для заблаговременного уведомления суда, однако, по каким-то причинам письмо из Аппарата Верховной Рады не поступило в ВАКС.

В итоге коллегия судей удовлетворила ходатайство прокурора и взыскала с Гунько 3028 грн за срыв судебного заседания.

Следующее заседание назначили на середину мая.

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ДЕЛО ГУНЬКА

Напомним, Гунько 8 августа 2023 года был уличен в получении 85 тыс. долларов взятки. Впоследствии было опубликовано аудио, на котором он озвучивает сумму взятки. Гунько исключили из состава фракции "Слуги народа". Рада распустила следственную комиссию под его руководством.

8 ноября Гунько вышел под залог в 2 млн грн и вернулся к работе в Верховной Раде.