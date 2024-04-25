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ВАКС оштрафовал на 3028 грн "слугу народа" Гунько за неявку в суд

анатолій,гунько

Депутат от "Слуги народа" Анатолий Гунько не явился на заседание по делу о получении взятки. Высший антикоррупционный суд оштрафовал депутата на 3028 грн за срыв судебного заседания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

"Сегодня, 25 апреля, в Высшем антикоррупционном суде было назначено заседание по делу народного депутата Анатолия Гунько, которого обвиняют в получении взятки. Заседание должно было проводиться с 12:45 и до конца рабочего дня. Однако заседание не состоялось, поскольку нардеп не прибыл в суд", - говорится в сообщении.

Почему нардеп не явился в суд?

Адвокат сообщил, что Гунько участвует в важных голосованиях в Верховной Раде и из Аппарата парламента якобы должны были поступить документы в подтверждение уважительности причин неявки. Впрочем, ВАКС никаких документов не получил.

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Каким было решение судей?

Судьи расценили это как неприбытие в судебное заседание без заблаговременного уведомления. УПК предусматривает ответственность как за неявку по вызову без уважительных причин, так и за неуведомление о причинах неявки. За такие действия предусмотрен штраф от 1514 грн до 6056 грн.

Поскольку Гунько впервые допустил такое нарушение, то достаточным будет взыскание в 3028 грн.

Защита возражала против взыскания, отметив, что Гунько принял меры для заблаговременного уведомления суда, однако, по каким-то причинам письмо из Аппарата Верховной Рады не поступило в ВАКС.

В итоге коллегия судей удовлетворила ходатайство прокурора и взыскала с Гунько 3028 грн за срыв судебного заседания.

Следующее заседание назначили на середину мая.

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ДЕЛО ГУНЬКА

Напомним, Гунько 8 августа 2023 года был уличен в получении 85 тыс. долларов взятки. Впоследствии было опубликовано аудио, на котором он озвучивает сумму взятки. Гунько исключили из состава фракции "Слуги народа". Рада распустила следственную комиссию под его руководством.

8 ноября Гунько вышел под залог в 2 млн грн и вернулся к работе в Верховной Раде.

Автор: 

штраф (1282) Антикоррупционный суд (1202) Гунько Анатолий (26)


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Топ комментарии
+8
$76. Рішучі заходи.
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25.04.2024 16:35
+4
Ізвєргі! Він на ті гроші місяць працював!
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25.04.2024 15:41
+3
вакс мєлачь па карманам тиріт???
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25.04.2024 15:42
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Ізвєргі! Він на ті гроші місяць працював!
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25.04.2024 15:41 Ответить
Місяць і плюс ще премія, мабудь....
Бідненький! Як воно до слідуючої зарпллати доживе?
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25.04.2024 20:29 Ответить
вакс мєлачь па карманам тиріт???
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25.04.2024 15:42 Ответить
Обіднів)))) зелене лайно
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25.04.2024 15:45 Ответить
Тепер у нього не буде грошей на утрішню каву з розпилу зеленью бюджету України! Дістане з другого кармана 3028 доллярів з допомоги Штатів!
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25.04.2024 16:09 Ответить
Вищій антикорупційний суд зовсім себе не поважає, але це діло суду поважати себе чи ні. Друге діло, що за державу соромно, що у нас такі суди. Стільки людей зібралось, всі вони на державній зарплаті. За цей час вони могли зробити щось корисне для держави. Але всі вони чекали одного Гунька, який начхав на суд. Десь на Заході цього Гунька вже привели в кайданках. А у нас виписали сміхотворний штраф аж 3028 грн. Ну хіба цей Гунько та інші подібні йому будуть поважати суд. Ні
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25.04.2024 16:16 Ответить
$76. Рішучі заходи.
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25.04.2024 16:35 Ответить
Угу...Потужно прищучили Гунька.Тепре і десятому перекаже-які в Україні принципові судді.Ні щоб виписати 3000 грн штрафу,тан ні-3028.Крохобори.
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25.04.2024 16:45 Ответить
Тепер.Очепятка.
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25.04.2024 16:47 Ответить
Ви що насміхаєтесь з людей де 85000 доларів і 3028 гривень .
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25.04.2024 16:48 Ответить
А примусово привести в кайданках?
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25.04.2024 17:12 Ответить
За такі дії передбачено штраф від 1514 грн до 6056 грн. Джерело:

Оскільки Гунько вперше допустив таке порушення, то достатнім буде стягнення у 3028 грн. Джерело:

А як з такою аптекарською точністю визначили саме цю суму? А може все ж таки припустились несправедливості і на пару копійок помилились?
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25.04.2024 17:15 Ответить
Хвилююсь шоб не сконав самогубством - такий підрив моралі - до суду визвали.
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25.04.2024 19:40 Ответить
 
 