Рада поддержала законопроект о создании Реестра пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №10256 об учете лиц, жизни и здоровью которых нанесен ущерб в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.
Законодательная инициатива №10256 была поддержана 295 голосами.
Что предусматривает законопроект №10256
Проектом акта предлагается определить правовые и организационные основы создания и функционирования Государственного реестра лиц, пострадавших вследствие вооруженной агрессии РФ против Украины.
В Реестре будет осуществляться:
- учет граждан, жизни и здоровью которых нанесен ущерб в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины;
- информационные обмены между государственными информационными системами, в части обменов информацией о фиксации вреда жизни и здоровью граждан, который был нанесен в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины;
- учет расходов государственного и местных бюджетов, бюджетов социальных фондов, связанных с предоставлением помощи и поддержки гражданам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
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Пропозиція США щодо використання майбутніх відсотків від заморожених https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/zamorozheni-aktivi-rf-na-korist-ukrajini-jakij-stsenarij-najbilsh-virohidnij-the-economist.html російських активів на суму близько 300 мільярдів доларів для допомоги Україні замість їх конфіскації набирає популярність серед країн G7. Про це https://www.reuters.com/world/us-proposal-frozen-russian-asset-revenues-gaining-ground-g7-officials-say-2024-04-25/ Reuters розповіли два посадовці G7.https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/shvejtsarija-zajavila-pro-zmenshennja-vartosti-zamorozhenikh-rosijskikh-aktiviv.html Швейцарія заявила про зменшення вартості заморожених російських активів
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