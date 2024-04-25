КГГА все же не планирует демонтаж бывшей Арки Дружбы народов, несмотря на лишение ее статуса памятника.

Бывшую Арку Дружбы народов в Киеве не будут демонтировать, зато пространство возле нее получит новую концепцию.

Об этом заявили в департаменте культуры Киевской городской государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что монумент является визитной карточкой города, и его смысл сейчас переосмыслен.

"После профессионального изучения и консультаций с общественностью рабочая группа КГГА по изучению вопросов по устранению памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, из публичного пространства города Киева 19 января этого года приняла решение о сохранении арки "Свободы украинского народа", - отметили в департаменте.

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В КГГА отметили, что Киев находится на "финальной стадии декоммунизации и дерусификации объектов".

В целом представители столичной власти вместе со специалистами профильных институтов Национальной академии наук Украины, Института Национальной памяти и экспертами сформировали перечень из 297 объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, и рекомендовали их к устранению и/или перемещению в специально определенные места хранения. Речь идет о 95 памятниках и более 200 памятных знаков и элементов отделки.

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"Кроме того, расход значительных средств из городского бюджета на демонтаж арки "Свободы украинского народа" не является сегодня самым насущным вопросом. Ведь во время военного положения город прежде всего направляет финансы на помощь Вооруженным силам Украины, бесперебойное функционирование бюджетной сферы и решение жизненно важных потребностей столичных жителей", - добавили в КГГА.

Кто и почему хочет демонтажа Арки?

Как сообщалось, 16 мая 2022 года Киевский городской совет принял решение о декоммунизации Арки дружбы народов и переименовал ее в Арку свободы украинского народа.

В конце марта экспертная комиссия Украинского института нацпамяти пришла к выводу, что одного лишь переименования недостаточно, и Арку надо демонтировать.

В КГГА отметили, что не хотят сносить арку. Кроме того, она является памятником истории местного значения. После этого Минкульт лишил Арку статуса памятника и сообщил, что теперь монумент может быть демонтирован.