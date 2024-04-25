РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11339 посетителей онлайн
Новости
1 541 26

КГГА все же не планирует демонтаж бывшей Арки Дружбы народов, несмотря на лишение ее статуса памятника.

арка,дружби,народів

Бывшую Арку Дружбы народов в Киеве не будут демонтировать, зато пространство возле нее получит новую концепцию.

Об этом заявили в департаменте культуры Киевской городской государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что монумент является визитной карточкой города, и его смысл сейчас переосмыслен.

"После профессионального изучения и консультаций с общественностью рабочая группа КГГА по изучению вопросов по устранению памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, из публичного пространства города Киева 19 января этого года приняла решение о сохранении арки "Свободы украинского народа", - отметили в департаменте.

Читайте: Бывшая Арка Дружбы народов лишена статуса памятника. Теперь монумент может быть демонтирован, - Минкульт

В КГГА отметили, что Киев находится на "финальной стадии декоммунизации и дерусификации объектов".

В целом представители столичной власти вместе со специалистами профильных институтов Национальной академии наук Украины, Института Национальной памяти и экспертами сформировали перечень из 297 объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, и рекомендовали их к устранению и/или перемещению в специально определенные места хранения. Речь идет о 95 памятниках и более 200 памятных знаков и элементов отделки.

Смотрите: На станции метро "Площа Українських Героїв" в Киеве установили новые буквы. ФОТО

"Кроме того, расход значительных средств из городского бюджета на демонтаж арки "Свободы украинского народа" не является сегодня самым насущным вопросом. Ведь во время военного положения город прежде всего направляет финансы на помощь Вооруженным силам Украины, бесперебойное функционирование бюджетной сферы и решение жизненно важных потребностей столичных жителей", - добавили в КГГА.

Кто и почему хочет демонтажа Арки?

Как сообщалось, 16 мая 2022 года Киевский городской совет принял решение о декоммунизации Арки дружбы народов и переименовал ее в Арку свободы украинского народа.

В конце марта экспертная комиссия Украинского института нацпамяти пришла к выводу, что одного лишь переименования недостаточно, и Арку надо демонтировать.

В КГГА отметили, что не хотят сносить арку. Кроме того, она является памятником истории местного значения. После этого Минкульт лишил Арку статуса памятника и сообщил, что теперь монумент может быть демонтирован.

Автор: 

КГГА (2978) Киев (25472) декоммунизация (753)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Ленінів теж не треба зносити, їх треба перевдягати у вишиванки
показать весь комментарий
25.04.2024 16:19
+5
Гавно треба прибрати і повернути фонтан " Слонік" з кафешкою.
показать весь комментарий
25.04.2024 16:17
+3
Без чуба, на лисій голові, члЄнін, так і залишиться у пам'яті Українців, як приклад катюги, Незалежності України та млн Українців у концтаборах совдепії…
Памятаймо про Сибібори та розстріляне Відродження, зокрема, у листопаді 1937 року!!
Слава Україні! Пам'ятаймо її Історію!!
показать весь комментарий
25.04.2024 16:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гавно треба прибрати і повернути фонтан " Слонік" з кафешкою.
показать весь комментарий
25.04.2024 16:17 Ответить
А оплатит это кто? Много сейчас лишних денег? Может устроим там еще глобальную реконструкцию?
показать весь комментарий
25.04.2024 16:23 Ответить
сама арка, в оплату за прибирання!
від охочих, не відіб'єшся.
показать весь комментарий
25.04.2024 16:27 Ответить
А окончания войны дождаться не комильфо? Надо там еще и плиточку перестелить.
показать весь комментарий
25.04.2024 16:32 Ответить
гроші, самі себе не вкрадуть!
хто зна, коли та війна скінчиться, а грошики тютю....
показать весь комментарий
25.04.2024 16:39 Ответить
Т.е. лучше сейчас их потратить на плитку вместо армии?
показать весь комментарий
25.04.2024 18:40 Ответить
зробити з неї монумент веселку "Гей словьяни !" -
і кацапи сказяться, і вступ в ЄС гарантований, росходів всього на фарбу
показать весь комментарий
25.04.2024 20:02 Ответить
показать весь комментарий
25.04.2024 20:34 Ответить
Ленінів теж не треба зносити, їх треба перевдягати у вишиванки
показать весь комментарий
25.04.2024 16:19 Ответить
Без чуба, на лисій голові, члЄнін, так і залишиться у пам'яті Українців, як приклад катюги, Незалежності України та млн Українців у концтаборах совдепії…
Памятаймо про Сибібори та розстріляне Відродження, зокрема, у листопаді 1937 року!!
Слава Україні! Пам'ятаймо її Історію!!
показать весь комментарий
25.04.2024 16:27 Ответить
про пушкінів взагалі мовчу. намалював вишиванку і назвав франко.
показать весь комментарий
25.04.2024 16:30 Ответить
Тоді з того колеса народ побачить маєтки навколо Києва.
показать весь комментарий
25.04.2024 16:55 Ответить
19 січня цього року прийняла рішення про збереження арки "Свободи українського народу" Джерело: Цікаво знати, як може ярмо символізувати свободу?
Хіба що у хворобливій уяві таких персонажів, як директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА соловйової.
показать весь комментарий
25.04.2024 16:30 Ответить
раскрасить в 6 цветов и ни кто не посмеет тронуть
показать весь комментарий
25.04.2024 16:53 Ответить
єдиний самий монументальний монумент геям у світі !!!
показать весь комментарий
25.04.2024 20:08 Ответить
Ярмо свободи треба зберегти ?
Це щоб не сумнівались, хто засідає в КМДА.
показать весь комментарий
25.04.2024 16:53 Ответить
покрасити в кольори вескелки
показать весь комментарий
25.04.2024 17:04 Ответить
https://youtu.be/gu6oGmbZscY?si=j2w86cK3-2cxXQEe ...

Президент Владимир Безуглый посетит очередную сессию Рады
показать весь комментарий
25.04.2024 17:08 Ответить
...там треба встановити табличку : місце зустрічі совкодрочерів .
показать весь комментарий
25.04.2024 17:20 Ответить
В России экс-замминистра культуры отправили в колонию из-за музея мороженого.
Она проведет в тюрьме семь лет.
показать весь комментарий
25.04.2024 17:22 Ответить
Совок іще в головах. Кожний радянський (російський) маркер прибирається з важкими зусиллями.
показать весь комментарий
25.04.2024 19:33 Ответить
Кличко - оберігач москвинських символів в Києві.
У Вінниці міська влада така ж московитська.
показать весь комментарий
25.04.2024 22:13 Ответить
А як називається підтоплений дніпровський парк - "Муромець" ?
показать весь комментарий
25.04.2024 22:26 Ответить
***** вата у КМДА. Ждуни сподіваються, що прийде час і повернуться старі смисли. Валити це все потворне лайно треба, а тих хто чинить спротив треба перевірити на колабораціонізм
показать весь комментарий
26.04.2024 00:20 Ответить
На мою думку, краще її відновити, встромивши в неї муляж якогось "калібру" та пару снарядів від "смерчу". Та повернути статус пам'ятки. Щоб завжди була пам'ять про таку "дружбу"
показать весь комментарий
26.04.2024 05:26 Ответить
 
 