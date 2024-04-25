Страны G7 активно обсуждают предложение США по использованию доходов от замороженных активов РФ, - Reuters

Предложение США по использованию будущих процентов от замороженных российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов для помощи Украине набирает популярность среди стран G7.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что использование процентов, полученных от замороженных активов РФ, которые составят около 5 миллиардов долларов в год, становится одним из самых популярных вариантов преодоления разногласий между США и Европой накануне саммита лидеров G7 в Италии в июне.

Но члены G7 все еще спорят об определенных "сдерживающих факторах", которые могут уменьшить эти ожидаемые прибыли до $2,5-3 млрд, сказал один из чиновников, указывая на 25% ставку налога в Бельгии, "комиссию за удобство", применяемую депозитарием Euroclear, и предложенный резерв на случай судебных разбирательств.

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Нужен консенсус среди стран G7

Министры финансов G7 вернутся к этому вопросу на встрече в конце мая, чтобы разработать консенсусное предложение для представления лидерам стран группы на саммите в июне.

"Мы чувствуем настоятельную потребность в достижении международного консенсуса. Все признают, что нам нужно делать больше", - подчеркнул чиновник.

Другой представитель G7 поддержал это мнение, отметив необходимость обеспечения долгосрочного потока финансирования для Украины.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что одобрение Конгрессом около 61 миллиарда долларов долгожданной американской помощи Киеву и отдельный пакет на 50 миллиардов евро от ЕС поддержат Украину, но она все еще сталкивается с дефицитом финансирования в 2025 и 2026 годах.

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Позиция США

Вашингтон продолжает настаивать на том, что все варианты, включая прямую конфискацию российских активов, оправданы международным правом и должны оставаться на столе переговоров, но США стремятся достичь консенсуса вокруг идеи, которая могла бы помочь Украине уже сейчас. Предложение по процентным доходам может стать реальной основой для достижения соглашения в июне.

"Это очень разумный подход, который имеет ограниченные юридические риски", - сказал чиновник, отметив, что страны G7 обязались сохранять замороженными российские активы до тех пор, пока Москва не выведет свои войска из Украины и не заплатит за ущерб, причиненный вторжением.

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В G7 входят США, Канада, Япония, Великобритания, Франция, Германия и Италия.

Напомним, страны Запада заморозили более 300 миллиардов долларов российских активов с начала войны в Украине. Конфисковать их пока не получается из-за юридических и репутационных рисков.

США решили сосредоточиться на процентах от активов после того, как попытка конфисковать замороженные российские средства натолкнулась на массовое сопротивление со стороны Франции, Германии и Европейского центрального банка, которые опасаются, что в результате такого шага может пострадать курс евро, если другие страны, такие как Китай, начнут репатриировать свои резервы в качестве меры предосторожности против их возможной конфискации в будущем.